Imparables: Kosiukos, ahora campeonas nacionales

El equipo femenino de newcom del Club Atlético 9 de Julio se consagró nuevamente campeón argentino en la categoría +50, tras ganar de punta a punta el torneo en Choele Choel. La competencia, organizada por la FEBA y la Secretaría Newcom, contó con la participación de 16 equipos provenientes de la región patagónica, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, La Pampa y la provincia de Buenos Aires.

El camino hacia el título comenzó el pasado viernes, en la fase de grupos, donde el equipo nuevejuliense se impuso en sus tres presentaciones para adjudicarse la zona.

El sábado superaron a los representantes de Tandil, Puerto Madryn y Corrientes, este último con parciales de 15-8 y 15-11, lo que le permitió asegurar su boleto a las semifinales junto a los otros tres mejores equipos del certamen.

Las semifinales, disputadas el domingo, las cruzaron con el conjunto local de Lamarque. Con un juego de alto nivel, resolvieron el encuentro con amplia ventaja por 15-8 y 15-6.

En la final reeditaron los antecedentes frente al equipo de la capital federal y exigió el máximo esfuerzo de ambos planteles. Atlético se quedó con el primer set por 15-10, pero las porteñas reaccionaron en el segundo para imponerse por 15-13. En el tie break decisivo, la experiencia y jerarquía del conjunto campeón inclinaron la balanza por 10-7, obteniendo el bicampeonato y la clasificación directa al Campeonato Sudamericano de la categoría que se disputará el próximo año.

Las campeonas fueron Maricel Oyarzabal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Claudia Cañizal, Luciana Amendolara, Fany Mortarini, Verónica Porras y Verónica Mallemaci, bajo la dirección técnica de Susana Reale y la asistencia técnica de Diego Diez.