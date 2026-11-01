Ruta 5: Acciones judiciales por el aumento del peaje

La tensión por el impacto de los cuadros tarifarios en los corredores viales nacionales sumó un nuevo capítulo judicial en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. El dirigente del Frente Renovador, Lucas Castrillón, presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Federal de Pehuajó para exigir que los habitantes de la localidad de Beruti queden formalmente exentos del pago de peaje en la Ruta Nacional N° 5.

La medida, que generó repercusiones en distintos medios provinciales y portales de la región, cuenta con el respaldo de vecinos autoconvocados y del diputado provincial Alexis Guerrera, además de los equipos técnicos del massismo. La presentación judicial radica en la situación de aislamiento y el ahogo económico que sufren los residentes locales, quienes cotidianamente deben abonar la tarifa por el solo hecho de trasladarse dentro de su distrito o conectar con la cabecera partidaria de Trenque Lauquen.

Los fundamentos legales de la demanda apelan directamente a la protección de derechos constitucionales básicos, tales como la libertad de circulación, la igualdad ante la ley y la razonabilidad en la imposición de cargas públicas. Desde el espacio impulsor aclararon que la acción de amparo no busca alterar de manera general el régimen tarifario de toda la traza de la Ruta 5, sino contemplar una solución específica y urgente para una comunidad singularmente afectada por la ubicación estratégica de la estación de peaje.





El reclamo de Beruti se inscribe en un mapa de malestar más amplio que atraviesa diversos puntos del interior bonaerense atravesados por el mismo corredor vial. En paralelo a la vía judicial iniciada por Castrillón, intendencias, concejos deliberantes y usuarios de distritos vecinos —como Mercedes y Nueve de Julio— han manifestado profunda preocupación por el fuerte incremento en las tarifas (con montos que en categorías de automóviles trepan a los $8.600 para el pago manual).



La iniciativa judicial en el Juzgado Federal de Pehuajó se convierte en un caso testigo dentro de la discusión por los peajes en la Provincia, poniendo sobre la mesa el dilema entre la sostenibilidad de las concesiones viales nacionales y el derecho de los vecinos a transitar por sus propios pagos sin castigar sus bolsillos.