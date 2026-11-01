Lanzamiento oficial de Hechos en San Nicolás

Como para demostar que lo que habian anunciado en la semana iba en serio, este sábado, los hermanos Santiago y Manuel Passaglia oficializaron el lanzamiento nacional de su espacio político, Hechos, con miras a las elecciones presidenciales de 2027. El evento marcó el primer paso del espacio municipal para consolidarse como una alternativa de alcance federal.

Durante la presentación, la conducción de Hechos ratificó su estrategia de confrontación directa contra los dos polos principales de la política argentina. Tanto el actual intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, como su hermano, el diputado provincial y exjefe comunal, Manuel Passaglia, enfatizaron que su propuesta está lejos de una postura intermedia tibia y busca pararse «bien enfrente» del gobierno de Javier Milei y del kirchnerismo. Según expusieron, la sociedad se encuentra ante la trampa de optar entre «dos fracasos» que han deteriorado el poder adquisitivo de los trabajadores.





El discurso de la fuerza política reside en la extrapolación del modelo de gestión de San Nicolás al escenario bonaerense y nacional. Los dirigentes enfatizaron que Hechos prioriza la resolución de problemas de forma pragmática por sobre las discusiones ideológicas abstractas, proponiendo como aval las reformas administrativas e intervenciones urbanas concretadas en el municipio nicoleño. En ese contexto, anunciaron que no competirán por la intendencia local en 2027 y que uno de los dos hermanos encabezará la fórmula presidencial, mientras el otro acompañará el proyecto en el esquema provincial o nacional.

En materia de propuestas económicas, Manuel Passaglia detalló un plan articulado sobre cuatro ejes estratégicos con los que proyectan la creación de más de 680.000 puestos de trabajo:

Esquema impositivo cero: Eliminación de cargas tributarias específicas para la industria local y las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de fomentar la competitividad. Incentivos a la construcción: Implementación de estímulos fiscales y normativos dirigidos a dinamizar la actividad del sector edificatorio. Créditos hipotecarios indexados al salario: Desarrollo de un sistema de financiamiento para la vivienda donde la evolución de las cuotas quede supeditada al nivel de ingresos de los solicitantes. Plan nacional de obra pública: Reactivación de infraestructura vial e industrial focalizada en mejorar la conectividad territorial y logística del transporte de bienes.

El armado político del espacio prevé una expansión progresiva que abarcará candidaturas propias en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, sustentada en los apoyos logrados en la Segunda Sección Electoral durante las últimas elecciones. Según precisaron desde la organización, la presentación formal de los equipos técnicos y las alianzas territoriales comenzará en marzo de 2027, consolidando una plataforma que busca apelar al electorado desencantado del interior productivo.

Como dato de color, rosa, Hechos utiliza a la Pantera Rosa como identidad visual para generar una asociación directa y memorable con el color rosa de sus boletas electorales. Además, el personaje les permite diferenciarse de la política tradicional con una imagen distendida, popular y cercana que destaca fácilmente en redes sociales y en la calle.