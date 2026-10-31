Reconocimiento provincial para el proyecto de la Técnica 2





Hay satisfacción y mucha en la Escuela Técnica 2 porque que recibieron una mención especial en la instancia provincial de la «Red de Robótica y Soluciones de Automatización», por su proyecto de «Sistema de monitoreo automatizado de aguas subterráneas». Lo mismo ocurrió con el «ChajáBot», proyecto del CEPT 15 «El Chajá».

En diálogo con «Temprano para Todo» (Supernova 97.9), docentes y alumnos a cargo del proyecto expresaron su satisfacción por este reconocimiento al trabajo realizado. Gonzalo Vitale, uno de los profesores explicó que «el sistema busca alertar cuando la napa freática empieza a subir. Cuando la napa se acerca demasiado a la superficie, el suelo pierde capacidad de absorción y eso puede generar inundaciones. Para anticiparnos a ese problema, desarrollamos estaciones de medición distribuidas en distintos puntos del partido de 9 de Julio. Cada estación mide la altura de la napa y envía los datos a una central, que analiza la información y permite identificar las zonas más vulnerables. La idea es prevenir a la comunidad antes de que la inundación ocurra».

TpT: Dijiste que las estaciones “van a ser instaladas”. ¿Quién se encargaría de hacerlo? ¿La escuela? ¿Alguna institución se interesó?

Gonzalo Vitale: Para los prototipos recibimos ayuda de la Cooperativa Eléctrica ‘Mariano Moreno’, que nos facilitó perforaciones. Además, hay muchos productores interesados, porque en el partido hay zonas que se inundan primero y ellos quieren contar con una estación en su campo. Hoy estamos en etapa de desarrollo. Nos contactamos con Hidráulica de la Municipalidad y también con el INTA, y ya identificamos varios lugares donde sería posible instalar los sensores.

TpT: ¿Con qué energía funcionan estas estaciones?

Gonzalo Vitale: Con energía solar. La idea es que sean autónomas, que funcionen de manera continua sin interrupciones. Durante el día toman mediciones periódicas del nivel de la napa y las envían a la central.

Riesgo de copia o apropiación del proyecto

TpT: Como el proyecto está en desarrollo, ¿existe riesgo de que alguna empresa lo tome, lo patente y les “robe” la idea?

Gonzalo Vitale: Por ahora no, porque no liberamos la documentación técnica. Lo innovador del proyecto no es solo la red de estaciones, sino también el método de medición de la napa, que es de muy bajo mantenimiento y eso lo hace distinto. Más adelante, cuando el sistema esté funcionando y queramos expandirlo a otros municipios, sí será necesario compartir información técnica. Pero este es un proyecto institucional, no comercial. Nace desde la escuela y su objetivo es social, no económico.

TpT: ¿Tienen pensado cuántas estaciones serían necesarias para cubrir todo el distrito?

Gonzalo Vitale: Todavía no tenemos un número exacto, pero sabemos que el mínimo es 10 estaciones ubicadas en puntos neurálgicos del partido.

TpT: ¿Cómo se procesan los datos para emitir las alertas tempranas?

Gonzalo Vitale: El sistema funcionaría de dos maneras, según la ubicación de cada estación: A través de la red 4G, usando telefonía móvil y con un lazo de comunicación punto a punto, directamente entre la estación y la central. Depende de la zona y de la disponibilidad de conectividad.

TpT: ¿Defensa Civil de la Municipalidad se interesó por el proyecto?

Gonzalo Vitale: Sí, estuvimos en contacto y mostraron mucho interés. Pero como todavía estamos en etapa de desarrollo, no avanzamos en definiciones concretas.

Joaquín Escalada, uno de los alumnos del proyecto explicó que “la situación del proyecto es la siguiente: el trabajo sigue en desarrollo y hay que seguir enriqueciéndolo. La idea es que continúe el año próximo y en los años sucesivos, buscando siempre mejorar. Tanto Martína como yo estamos en sexto año, así que cursaremos un año más y luego continuarán Joaquín Leal y Salvador Hojman—que son los otros compañeros del grupo—, sumando además a más gente para asegurar la continuidad”.

Por su parte, Martina Rodriguez, alumna parte del equipo del proyecto dijo que «queda muchísimo por mejorar. Este proyecto tiene apenas unos meses y, para que alcance su mayor potencial, nos quedan varios meses más de trabajo. A futuro, pensamos sumar sensores a las estaciones para medir, además de la altura de la napa, otros datos como el pH, la conductividad eléctrica y el estado del agua. También pensamos incorporar energía eólica para complementar a la solar, especialmente en los días que no hay sol”.

TPT – ¿Qué consideran prioritario e inmediato para poner en marcha en el proyecto? ¿Por dónde van a empezar?

Martina Rodríguez – Hoy lo más urgente es definir cómo se van a comunicar las estaciones con la web; es lo primero que tenemos que instalar. Una vez resuelto eso, el siguiente paso será mejorar los sensores para que los usuarios interesados puedan acceder a datos mucho más enriquecidos.

TPT – ¿Qué devoluciones o sugerencias recibieron por parte del jurado durante la instancia provincial en La Plata?



Martina Rodríguez -En la etapa previa de Chivilcoy, nos recomendaron prestar especial atención al ancho de banda que vamos a utilizar. Nos sugirieron cuidar que no haya interferencias y asegurarnos de no usar frecuencias ilegales, sobre todo por regulaciones de entidades como el SIGA. Un detalle clave a tener en cuenta, sin duda.

Ignacio Martínez: La verdad es que el contacto con otras personas y el intercambio de experiencias fue sumamente valioso, tanto en la etapa regional como en la provincial, por el nivel de los profesionales con los que interactuamos. Por ejemplo, los chicos pudieron asesorarse con los encargados de producir drones para el Ejército, que son quienes mejor la tienen clara en el manejo de ancho de banda para manejar esa información que no se contamine. Tuvieron propuestas de distintos distritos que se pusieron a disposición para probar este proyecto en distintas partes de la provincia y también funcionarios de la Municipalidad de La Plata y de la provincia que les interesó muchísimo y por ello se recibió la mención especial por la calidad del proyecto y más que nada el compromiso de los chicos que es espectacular.