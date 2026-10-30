Intervención por presunto envenenamiento de un árbol en plaza pública

El municipio intervino en el barrio Los Sauces tras la denuncia de los vecinos por el presunto envenenamiento de un árbol en un espacio público. La situación motivó la actuación de la Dirección de Espacios Verdes y de las autoridades policiales para esclarecer lo sucedido y resguardar la zona. El episodio se registró en torno a un ejemplar ubicado en la plaza de Vélez Sársfield y Tucumán, donde se constató la posible aplicación de un producto químico. Ante este escenario, personal municipal desplegó un operativo preventivo que incluyó la colocación de cintas perimetrales para restringir el acceso al sector y evitar riesgos para los transeúntes.

En paralelo, la Policía Comunal intervino de oficio para constatar los daños ocasionados. Desde el gobierno local señalaron que se continuará trabajando para determinar las responsabilidades del caso y garantizar la seguridad en los espacios de uso común del vecindario.