Las plantas que trae la húmedad



Por Ing. Agr. / paisajista Florencia Céspedes

Hay un dicho popular que dice que lo que mata es la humedad. El fenómeno climatológico de «El Niño» trae ventajas y desventajas. Muchas de estas últimas las deberíamos reconsiderar. Me refiero a especies que florecen potenciadas por el clima húmedo. Por ejemplos, conejito, helechos qué crecen en grietas de paredes o pisos, otra es la cebadilla que mostramos en la siguiente foto.

Cebadilla

Octubre y noviembre es cuando las especies que estuvieron en estado vegetativo en invierno pasan al reproductivo en busca de dejar descendencia, nos obligan a cortar el césped más seguido. Muchos la ven como problema, lo que es un error grave porque la hacen sacar. En ecología se usa el término nicho como ocupación de un lugar y es aquí donde nos vamos a detener para aquellos que les gusta conservar las buenas especies. Sí yo la saco de raíz porque corté el pasto y veo que mañana ya creció, dejaré ese espacio para que sea ocupado por otra especie como Rama negra, diente de león y muchas de hoja ancha en invierno.

Las especies que encontramos en paredes van a estar vivas mientras haya humedad, a diferencia se las que veamos en el piso. En zona céntrica hay mucho conejito que, si lo queremos aprovechar en un maceta, no lo vamos a lograr por ser una especie distinta a la que nos ofrecen los viveros. En las casas antiguas por usar mucho barro en esa época se ve mucho Palan Palan que sí es un problema cuando se la deja crecer en una carga por ejemplo. En estado leñoso agrava el problema de roturas en paredes.

Se usa mucho en grietas de pisos en patios antiguos el Alelí de Mahón para dar colorido y evitar el nacimiento de especies invasoras, es muy fácil de implantar, con solo esparsir las semillas y algo de humedad naceran y por un largo tiempo de veran flores de muchos colores.

Helechos e hierbas no son peligrosas por ser sus raíces poco invasoras, quedan bien en paredes o pisos, y se las ve todo él año en lugares húmedos y sombrios. Venimos marcando semana tras semana lo importante del verde para la absorción de dióxido de carbono y liberación de oxígeno al igual que ayuda en la regulación de la temperatura. Investiguemos y analicemos lo que querramos resolver o modificar antes de tomar una decisión apresurada.