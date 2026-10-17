Buen verde

Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes

Estamos en el momento del año dónde mis clientes me consultan por la siembra de césped, decisión que requiere inversión de tiempo y dinero para lograr un resultado satisfactorio. Tengan en claro que las áreas verdes son sistemas dinámicos porque año a año cambian al no repetirse las mismas condiciones climáticas ya que, a más pisoteo, habrá más compactado y traerá aparejado perdida de plantas, mal manejo quiere decir excesivos cortes o ausencia de fertilizantes puede debilitar las plantas, lo notaremos viendo un verde palido.

Hoy se va desde lo más fácil que es la compra de una bolsa de mezclas (sombra, semi-sombra o sol pleno) aplicadas al voleo que ofrecen los viveros hasta las más técnicas, con preparación del suelo. De elegir al voleo con posterior rastrillada siempre se debe calcular más semilla por ser menos efectiva, si el suelo está muy compactado el resultado no será bueno.

Siempre recomiendo mover el suelo para airear y mejorar la disponibilidad de nutrientes por favorecer la mineralización de la materia orgánica. La especie que mejor se adapta a un suelo compactado es el Grama, solo con humedad y temperatura puede adaptarse, es de origen tropical y en invierno se va a secar hasta la primavera. Una alternativa económica que requiere mucha técnica para conservar las especies es lo natural, buscando conservar las gramineas de invierno (poas, cebadillas, festuca)y de verano (rey grass, perennes, Kicuyo, Bermuda) y no las de hoja ancha (rama negra, chamico, ortiga mansa).

Seamos realistas, con observar la ciudad, la tendencia es a más cemento, con suerte césped sintético que estas opciones absorben la radiación solar y hacen que se caliente esa superficie.

Como recomendación para aquellos que quieran tener césped de calidad, lo lograrán con una buena preparación de suelo e incorporando fertilizante químico o abonos orgánicos, sacando piedras o plásticos en caso de haber, control de malezas manual o de manera química con herbicidas específicos.

La siembra al voleo y manual sin preparación del suelo requiere más dosis por ser menos efectiva y más si el suelo está compactado. En caso de usar máquina, se recomienda qué sea cruzada para no dejar claros. Luego de esto viene la rastrillada y posterior riego sin encharcar. Lograda la emergencia hay que esperar a los 10 centímetros de altura para hacer un corte con remanente, «despunte para romper la dominancia apical». En esa espera se debe observar la presencia de malezas que serán todo lo nacido que no pusimos en la siembra, hoy con las redes el reconocimiento de las mismas es mucho más fácil.

Las imágenes que acompañan el artículo muestran que me puedo ahorrar algún corte cortando bajo, pero como desventajas hay entrada de luz y pérdida de humedad qué como consecuencias, una ya dije y es el aumento de la temperatura, la otra es dar la posibilidad a malezas más agresivas por tener entrada de luz ese suelo. A diferencia de la otra foto donde predomina la cebadillas.