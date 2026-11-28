Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes
Cuando era chica en mí casa sólo se cultivaba lechuga, acelga, tómate y zapallitos. No se usaba la palta, el zucchini, el melón ni el pepino como ahora. A este último es a quien voy a describir, ya que se ve mucho más en los mercados a diferencias de años atrás.
Una buena producción es posible con una certera elección del lugar, suelo y riego disponible. Empezemos por conocer a la planta. Es rastrera con zarcillos que nos permite aprovechar su crecimiento de manera vertical. Sus hojas son verdes intensas y grandes, las flores son unisexuales, de ahí la dependencia de los polinizadores, su ciclo de vida es de 90 días.
Esperemos a que no allá más heladas si elegimos sembrar de manera directa, hoyos de 2 centímetros y a una distancia de 40 centímetros entre ellos. En macetas de 20 litros también se puede hacer. Es dependiente de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, sino usar compost. Las plagas en veranos secos son el pulgón, ácaros y trips. Si es húmedo. mildiu, oidio y manchas causadas por bacterias. Las malezas compiten por agua y nutrientes sí son de bajo porte. La quinoa puede competir por luz al ser más alta que la gramilla.
Para aprovechar el potencial del pepino, se aconseja elegir un sector bien iluminado, preparar el suelo, armar una estructura de soporte vertical —como se observa en la imagen de referencia, incluso apoyada sobre tarimas—, regar sin encharcar y mantener un seguimiento constante de plagas y malezas. Quienes busquen sumar variedad en la huerta pueden animarse a probar con el zucchini, de manejo similar al del pepino. En este caso, se recomienda regar sin encharcar y retirar las hojas viejas, amarillas o enfermas para favorecer la circulación de aire. En tanto, para cultivos de frutos más pesados como el melón y la sandía, colocar una tarima horizontal, evita que las piezas queden en contacto directo con el suelo.