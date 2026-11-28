Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes

Cuando era chica en mí casa sólo se cultivaba lechuga, acelga, tómate y zapallitos. No se usaba la palta, el zucchini, el melón ni el pepino como ahora. A este último es a quien voy a describir, ya que se ve mucho más en los mercados a diferencias de años atrás.

Una buena producción es posible con una certera elección del lugar, suelo y riego disponible. Empezemos por conocer a la planta. Es rastrera con zarcillos que nos permite aprovechar su crecimiento de manera vertical. Sus hojas son verdes intensas y grandes, las flores son unisexuales, de ahí la dependencia de los polinizadores, su ciclo de vida es de 90 días.

Esperemos a que no allá más heladas si elegimos sembrar de manera directa, hoyos de 2 centímetros y a una distancia de 40 centímetros entre ellos. En macetas de 20 litros también se puede hacer. Es dependiente de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, sino usar compost. Las plagas en veranos secos son el pulgón, ácaros y trips. Si es húmedo. mildiu, oidio y manchas causadas por bacterias. Las malezas compiten por agua y nutrientes sí son de bajo porte. La quinoa puede competir por luz al ser más alta que la gramilla.