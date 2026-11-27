Por Redacción Extra Digital

En una suerte de sesión alternativa, referentes de la oposición fueron convocados por ‘Temprano para Todos’ (Supernova 97,9) para dar sus primeras impresiones sobre el presupuesto 2027 que esta semana presentó el Ejecutivo municipal para ser tratado en el cuerpo legislativo. Julia Crespo, por el bloque de Unión por la Patria; Nancy Grizutti, por Fuerza Patria, Luis Moos y Sol Ormachea, por La Libertad Avanza y Nacho Palacios, por el bloque de la UCR dejaron sus opiniones sobre lo que pudieron ver del desglose municipal para el 2027, año electoral, dato no menor.

TPT: Se presentó la ordenanza fiscal impositiva. ¿Entró en tratamiento? ¿Ya está acordada? ¿Todos la leyeron o todavía no hay nada resuelto?



Julia Crespo: Entró antes de ayer (por el martes) a última hora, cuando estaban cerrando.

TPT: ¿Y han alcanzado a leer algo?

Julia Crespo: Mínimamente lo más importante. En la fiscal impositiva, la intendenta pide un aumento del 60 % en las tasas urbanas y en la red vial; un 40 % por kilovatio en el alumbrado público de la planta urbana; y un 30 % en Seguridad e Higiene. Eso en la parte impositiva. Después hay que analizar número por número. El martes, la Comisión de Presupuesto va a citar a los funcionarios y empezaremos a estudiarlo debidamente con los cuadros de costos —si nos llegan— para ver en qué se fundamenta este aumento que, a simple vista, es demasiado elevado para nuestro gusto.

TPT: ¿Todos piensan lo mismo?

Nancy Grizutti: Más allá del aumento, como dice Julia, no hemos podido ver prácticamente nada. Pero respecto a la tasa vial, sobre todo, creo que deberíamos ponernos de una vez de acuerdo con el tema de la segmentación. Ahora presentan un aumento atado al combustible y a los sueldos…

TPT: Al valor del gasoil, sería.

Nancy Grizutti: Sí, exacto. Creo que tenemos que ponernos firmes y sacar la segmentación.

TPT: ¿Y cómo sería el método?

Nancy Grizutti: Julia lo está pidiendo hace un montón, y creo que Luis tenía algo de los proyectos anteriores.

Luis Moos: Lo que dice es cierto. Ya existió en la municipalidad una ordenanza de segmentación donde, a medida que se tenían más hectáreas, más se pagaba por hectárea, apuntando a quien tenía mayor capacidad. Por otro lado, respecto a lo que mencionaba Nancy sobre atar la tasa al gasoil y a la hora de personal para mantener su valor: en su momento existió una ordenanza con una ecuación mucho más real para la producción, porque tomaba en cuenta el valor de un kilo de novillo, un kilo de cereal, el gasoil y las horas de personal. Si fluctuaba el valor de la hacienda o la carne, se reflejaba en la tasa, pero el productor tenía el respaldo de su producción.

Desde nuestro espacio no compartimos que la variable de ajuste sea únicamente el gasoil, porque no refleja la producción y es un insumo que sube muy por encima de la inflación. Si se va a hacer un mecanismo de adecuación, tiene que ser con producción: cereal, carne o lo que sea, pero combinado.

TPT: O sea, más de un commodity.

Luis Moos: Claro. Pero aparte, digo más: desde el bloque no estamos dispuestos a aprobar un aumento superior a la inflación anual. Eso es así.

Nacho Palacios: En honor a la historia, en 2013 el radicalismo presentó un proyecto de segmentación en el Concejo Deliberante —Luis se acuerda porque era concejal— que no salió tras una marcha de la Sociedad Rural y los votos negativos del PRO y sectores del peronismo. Es un tema histórico en el Concejo y muchos entendemos cómo debe cobrarse esta tasa. Respecto a lo que decías recién, como bien explicó Julia, el presupuesto entró el martes a última hora. Para que entienda el vecino: la ordenanza complementaria marca un presupuesto de 50.000 millones de pesos, un 30 % más que el año pasado. Hay que analizarlo porque son cientos de hojas y planillas donde está volcada la política que llevará adelante el Ejecutivo durante 2027. Es sumamente importante revisar qué va a hacer la comuna con los recursos de los nuevejulienses.

Recién empieza la discusión y la convocatoria a funcionarios. Tenemos la responsabilidad de controlar qué hará el gobierno municipal, recordando que hace apenas un mes tuvimos un aumento del 20 % en las tasas. En lo que va del año, las tasas ya subieron por encima de la inflación. Si a eso le sumamos un 60 % más —una inflación que no está proyectada para 2027— y encima con una cláusula móvil atada al combustible, en enero arrancamos con un 60 % y a fin de año no sabemos dónde termina.

TPT: Cualquier conflicto bélico en cualquier rincón del planeta hace aumentar el combustible.

Julia Crespo: Exactamente. Es reajustable cada dos meses. Pero además, ayer detectamos a simple vista un error en la redacción de la fórmula: si se aplica tal como está escrita, va a bajar la tasa de la red vial. Explicalo vos, Nacho, que lo evaluaste mejor.

Nacho Palacios: Lo charlamos ayer en labor parlamentaria. La redacción está mal hecha: estipula cobrar el litro de gasoil más el módulo de los empleados municipales…

Julia Crespo: Multiplicado por un índice de 1,22.

Nacho Palacios: Por un índice de 1,22, y eso da alrededor de 5.000 pesos. Ya venimos con esa falla y con algo que nos parece aún más grave: la falta de consenso y discusión previa a la presentación del presupuesto. Cada uno tiene distintas miradas, pero todos queremos acompañar el desarrollo de 9 de Julio. El municipio tiene todo un año para armar el presupuesto; ¿por qué no nos sentamos a charlarlo antes? Hoy nos ponen en la mesa un contrato de adhesión: si no lo aprobás, estás en contra del gobierno o querés que le vaya mal; si hacés modificaciones, sos el malo. Nosotros queremos discutir.

Nancy Grizutti: Eso también hace a la transparencia que pedimos desde el Concejo. Cuando te presentan números que, la mayoría de las veces —por no decir siempre—, están dibujados, nos impiden trabajar con claridad y hacer aportes previos con toda la información sobre la mesa.

Julia Crespo: A mí lo que me interesa saber —y lo vamos a analizar— es en qué obras para 9 de Julio se traduce este 60 % extra que se le pide al vecino. A simple vista, no hay nada.

TPT: Me robaste la pregunta: ¿qué plan de obras hay?

Nancy Grizutti: Ninguno. Ayer nos llamó la intendenta para contarnos un poco lo que se va a llevar adelante. Le pregunté por las obras y me respondió: «Y si no tenemos plata». O sea, obra cero.

Sol Ormachea: Incluso, Nancy, ella aclaró que este aumento es solo para sostener los servicios que se brindan hoy.

TPT: Los servicios básicos, redondeando.

Sol Ormachea: Claro. Para poder sostener lo mínimo que hoy recibe el vecino en contraprestación por las tasas, piden un 60 % de aumento. Consideramos que es un aumento para sostener la nada, porque las falencias son muchas.

Nancy Grizutti: Además, hay que tener en cuenta que el presupuesto es de 50.713 millones y pico, y los recursos calculados son exactamente los mismos. Es decir, cualquier mínima variable que exista desajusta todo.

TPT: Una pregunta técnica, porque vi que en otros distritos este tratamiento pasó al ejercicio posterior: ¿es obligatorio o urgente tratarlo este mes?

Julia Crespo: Acá es uso y costumbre tenerlo aprobado a fin de año. Desde que estoy en la gestión, los intendentes siempre piden tenerlo para el 31; por eso a veces terminamos con la copa de sidra haciendo la asamblea de mayores contribuyentes.

Yo sostengo lo mismo que Nacho sobre el trabajo previo y el consenso. Venimos proponiendo desde hace años la segmentación y la actualización por índices, pero te llaman a una reunión solo para informarte lo que ya está decidido. En la mayoría de los distritos hoy la tasa vial está segmentada y hay infinidad de opciones para adaptar a 9 de Julio. No hay búsqueda de consensos, y eso pasa porque no terminan de entender que hoy no tienen mayoría en el Concejo Deliberante. Antes, en la gestión Barroso, tenían mayoría y aprobaban todo lo que presentaban. Hoy siguen trabajando igual, sin brindarnos las herramientas para poder acompañar un 60 %. Yo te pregunto,¿a la vecina de al lado de tu casa le aumentarías un 60 % por un barrido que no pasa?

TPT: ¿Qué impacto real tiene esto en el vecino?

Nancy Grizutti: Ayer cuestioné justamente el tema del barrido. Lo hemos hablado con Sol: se barre dentro de las cuatro avenidas, pero de ahí hacia los barrios no pasa. De hecho, me reconocieron que no se barre. Estamos pagando por un servicio que literalmente no existe, y la respuesta oficial fue: «No tenemos personal«.

Luis Moos: Da la impresión de que volvemos a la época del barrido calificado, donde en algunos lugares pasaba y en otros no. De todas formas, es muy cierto lo que dice Julia sobre la importancia de compartir miradas entre los distintos bloques. Si hubiera diálogo previo, no habría pasado ese error con el índice 1,22 del gasoil, donde la cuenta da 5.000 pesos por hectárea cuando en realidad piden 15.000. La sensación que nos llevamos de la reunión fue que nos dieron una explicación para justificar todo, porque a cada planteo que hacemos, todo lo justifican.

TPT: Pregunté por el impacto en el vecino, pero ¿qué pasa con el empleado municipal común, que sabemos que tiene sueldos magros? ¿Hay algún ítem que haga foco en mejorar esa situación?

Nacho Palacios: La propuesta salarial para el año que viene es de 18 puntos porcentuales, a razón de 3 puntos por bimestre. Siguen siendo sueldos miserables; no habrá un cambio sustancial. Ahora bien, si el presupuesto aumenta un 30 % y más del 70 % se lo llevan los sueldos, ¿a dónde va a parar el resto de este incremento de tasas tan grande? Eso es parte del análisis que debemos hacer. Como dijo Sol, va a seguir manteniendo este monstruo del Estado que evidentemente no le da soluciones al vecino.

TPT: La lectura política es que esto es casi una rendición: asumen que “no podemos hacer nada en 2027, como tampoco pudimos hacer nada en 2026″.

Julia Crespo: Pero esto viene de varios años. Yo llevo 11 años y los presupuestos son un «copia y pegue» de los anteriores. Antes al menos lo disfrazaban: te mandaban una propuesta de obras —cuadras de pavimento para Dudignac o para Quiroga— que después no se cumplían, pero te doraban un poco la píldora.

TPT: Mentime que me gusta.

Nancy Grizutti: Claro.

Julia Crespo: Después llega la rendición de cuentas para ver si se cumplió o no. Pero hay problemas que vienen de hace tres o cuatro años y no se resuelven. A mí me preocupa mucho el agua contaminada con arsénico en Ciudad Nueva: tenemos ciudadanos de segunda y no hay ninguna proyección. Les acercás soluciones y las desechan. Ahora volvemos con el tema del basural: ya estaban los 300 millones comprometidos por Provincia, recibieron una o dos tandas de dinero, y ahora cambian el proyecto para hacerlo con el CEAMSE, que pide otra membrana más. Se ve improvisación y falta de organización. Todos los años analizamos presupuestos que no llegan a nada, y ahora directamente te dicen: «No vamos a hacer nada y le vamos a meter la mano en el bolsillo al vecino». El otro día escuché a la intendenta justificar que tienen menos funcionarios que antes, pero tienen uno menos porque se jubiló. No veo que nos digan hacia dónde va 9 de Julio.

Luis Moos: Son respuestas espasmódicas: surge un problema y salen a ver cómo lo tapan. En una situación de crisis como la del municipio, hay que mostrar voluntad de cambio. Ayer nos hablaban de lo que subieron los repuestos de la maquinaria. La primera pregunta que hay que hacer es: ¿qué pasó con el taller municipal? Cuando sacás la maquinaria a arreglar afuera, sale una fortuna y es incontrolable. Hay que centralizarlo como estuvo antes, porque el mayor drenaje de dinero se va en reparaciones externas.

Sol Ormaechea: Además, los productores ya reclamaban el año pasado que el aumento de la tasa vial estuviera condicionado a un plan de obras concreto. Nunca lo presentaron. Hoy me llegó el mensaje de una productora que está llorando porque hace dos años que no puede entrar a su campo y ni siquiera lo puede alquilar, siendo su único ingreso. Hay gente que la pasa muy mal por el estado de los caminos y no tiene respuestas. Antes de pedir este aumento, hay que ver qué se hizo con lo aprobado en 2026 y cuál es la hoja de ruta para que podamos controlar.

Nancy Grizutti: Sobre lo que decía Luis del taller: hay distritos vecinos, como Bragado, que tenían el taller cerrado, lo reactivaron de manera espectacular y hoy ahorran muchísimo dinero. Para nuestro bloque también es clave la parte técnica del presupuesto: revisar las partidas que el año pasado se usaron para fines que no correspondían —superando el límite del 2 % permitido— y que nunca fueron devueltas, como ocurrió con el Fondo Educativo. Es un tema que venimos hablando todos los bloques, incluso los chicos del Concejo Deliberante Estudiantil. Pero, como dice Nacho, no nos dan la oportunidad de discutirlo antes.

TPT: ¿Qué papel juega en esto la Secretaría de Hacienda? Todos miramos hacia arriba, a la intendenta, pero ustedes hablan de presupuestos «copiados y pegados» y con errores de cálculo. ¿Confían en el trabajo técnico de ese área?

Julia Crespo: No voy a hablar específicamente de Hacienda, sino en general de los funcionarios y funcionarias de la intendenta Gentile. Podríamos tener mejor gestión sabiendo que manejan los dineros públicos de todo 9 de Julio. Vemos serias deficiencias en casi todas las secretarías respecto a lo que nosotros creemos que debe ser la función pública. Tengo excelente relación y diálogo con los funcionarios, siempre me responden cuando insisto, pero para administrar un presupuesto de 50.700 millones de pesos necesitamos elevar la vara de los funcionarios.

TPT: En este presupuesto, ¿hay algún ítem que contemple la compra de maquinaria nueva?

Sol Ormachea: No. María José hizo hincapié en aclararnos que este aumento serviría simplemente para sostener lo que hay hoy y, con suerte, reparar alguna de las máquinas rotas. El aumento es mucho, pero lo que se va a hacer es muy poco.

TPT: ¿Creen que hay algún área donde se pueda recortar?

Luis Moos: La política. El sector político. Hay que reacomodar las cuentas y evaluar qué se justifica y qué no. El mal estado de las máquinas —que si tienen tres, cuatro o cinco motoniveladoras— ha servido de excusa para justificar la inacción. En todas las gestiones anteriores, de distintos colores políticos, siempre hubo secretarios de Gobierno o de Hacienda capaces, dispuestos y que contenían los reclamos. Hoy les pregunto: díganme un solo funcionario actual que resuelva los problemas. El nivel es lamentable, y es responsabilidad de la intendenta poner gente idónea y bajar una línea de trabajo. Lo peor es que no te escuchan.

Nacho Palacios: Coincido con Luis: la reducción de la estructura municipal es obligada. Primero, porque declaran la emergencia y no dan los números. Segundo, porque hay que preguntarse si esta estructura le sirve a 9 de Julio y resuelve problemas. Si no lo hace, hay que rediseñarla. Como decía Julia, es un dato objetivo que constantemente llegan expedientes con errores al Concejo, que el Tribunal de Cuentas hace observaciones y que el Boletín Oficial sale constantemente con fallas. No están a la altura de las circunstancias.

Nancy Grizutti: Sobre eso, te doy el ejemplo específico de Discapacidad. Siempre hubo un director de Discapacidad. No quisieron tenerlo y ahora pusieron dos coordinadores, más una persona a cargo de esos dos coordinadores. En plena emergencia económica, en lugar de achicar, dividen el área y suman cargos.

Nacho Palacios: Más cargos.

En las proximas semanas será la sesión, previas reuniones y analisis del presupuesto presentado por el oficialismo. Resumir las opciones a «si no lo aprobas, pones palos en la rueda» es la encrucijada de la mediocridad. La realidad de 9 de Julio es durísima y no admite medias tintas. Es un momento bisagra en donde se verá quienes de la clase dirigente están a la atura de las circunstancias y quienes no.