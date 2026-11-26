

El músico, miembro fundador de la banda británica, murió a los 65 años tras una larga lucha contra el cáncer de próstata.

Andy Taylor, guitarrista fundador de Duran Duran y coautor de «Hungry Like the Wolf», «Rio» y «Girls on Film», murió el lunes tras una larga batalla contra un cáncer de próstata. La confirmación llegó el miércoles, mediante un comunicado de Duran Duran y de la familia.

Taylor reveló que padecía la enfermedad la noche de noviembre de 2022 en que Duran Duran fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll. No pudo asistir, y su padecimiento ya duraba varios años. Esa noche, el cantante Simon Le Bon leyó una carta suya en la que lamentaba no estar presente y decía estar feliz de haber llegado a ver ese día.

De Cullercoats a Birmingham

Taylor creció en Cullercoats, en el noreste de Inglaterra. Su madre abandonó a la familia cuando él tenía 11 años, y encontró refugio en el hard rock de AC/DC y Van Halen. En 1980 respondió a un anuncio en la revista Melody Maker que buscaba un «guitarrista a toda pila» para una banda de Birmingham. Nick Rhodes y John Taylor habían fundado el grupo en 1978. Roger Taylor, Le Bon y Andy se sumaron poco después, y la prensa británica los apodó los «Fab Five». Pese al apellido compartido, los tres Taylor no son parientes. Su nombre completo era Andrew James Taylor y había nacido en Tynemouth el 16 de febrero de 1961.

Su guitarra aportó rock a una escena New Romantic dominada por sintetizadores. Rhodes explicó en 2021 que eso funcionó porque iba a contramano de la música disco y electrónica que dominaba en Inglaterra. Además, en Estados Unidos todavía sonaba el rock de FM, y Duran Duran era la única banda new wave con guitarras pesadas.

El álbum debut de 1981, trajo «Planet Earth», pero fue «Rio» el que los convirtió en estrellas transatlánticas. MTV acababa de nacer en Estados Unidos y puso los videos de «Hungry Like the Wolf» y «Rio» en rotación pesada. La prensa los ubicó al frente de una «segunda invasión británica». Los videos de «Rio» se filmaron en Antigua y Sri Lanka. Taylor admitió que sin MTV la banda no habría llegado tan lejos. La banda registra 20 simples entre los veinte primeros del Reino Unido y 18 en Estados Unidos. También grabó el tema de James Bond «A View to a Kill» y tocó en el Live Aid de 1985.

Las rupturas

Detrás del éxito había choques de personalidad, disputas sobre el rumbo musical y mucha cocaína. En 1984, Taylor y John Taylor formaron Power Station con Robert Palmer y el baterista de Chic Tony Thompson. El proyecto tuvo éxitos mundiales con «Some Like It Hot» y una versión de «Get It On». En sus memorias, Taylor contó que el Live Aid fue un momento de quiebre interno, y que sobre el escenario la banda estaba «desmoronándose».

Dejó Duran Duran en 1986 e intentó una carrera solista con los discos «Thunder» (1987) y «Dangerous» (1990), que no prosperaron. La formación clásica se reunió en 2001, y de esa etapa salió el álbum «Astronaut», de 2004. Taylor volvió a irse en 2006 tras meses de tensiones con el grupo y sus representantes. Años después, en 2008, dijo que quienes creían que no quería estar en la banda estaban equivocados: según él, Duran Duran había dejado de funcionar como grupo.

Último disco

Fue el primero de la banda en casarse, con Tracey en 1982. Tuvieron cuatro hijos, Andy, Georgie, Bethy e Izzy, y un nieto, Albie. En 2023 publicó «Man’s a Wolf to Man», su primer trabajo solista en más de tres décadas. Tracey lo recordó como un guitarrista brillante para el mundo, pero para ellos, ante todo, «la roca de la familia». Dijo que enfrentó sus últimos años con coraje y que nunca perdió el amor por la vida.

En su comunicado, Duran Duran destacó el «fuego y el aire de desafío» que Taylor trajo a sus canciones, y la valentía con que afrontó la enfermedad. Le Bon sostuvo que su guitarra empujó a la banda a ser la única propuesta funk, rock y punk dentro del movimiento New Romantic.