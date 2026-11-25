El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este miércoles la entrada en vigencia del horario bancario de verano en 108 distritos —entre ellos 9 de Julio—, mediante el Decreto 2298/2026.

A partir del lunes 30 de noviembre de 2026 y hasta el martes 23 de marzo de 2027, inclusive, las entidades financieras ubicadas en los municipios comprendidos atenderán al público de 8:00 a 13:00, adelantando dos horas la franja habitual de 10:00 a 15:00. En 9 de Julio, al igual que en otras localidades del interior y de la provincia incluidas en el Anexo Único del decreto, tanto las sucursales bancarias públicas como privadas modificarán su dinámica de atención presencial de lunes a viernes. El cambio mantiene las cinco horas diarias de atención al público y las siete horas y media de jornada laboral para el personal, que cumplirá funciones entre las 7:45 y las 15:15.

El esquema busca facilitar la actividad financiera y el cumplimiento de obligaciones durante los meses de temperaturas más elevadas, evitando que los usuarios realicen trámites presenciales en las horas de mayor calor.

Alcances, excepciones y facultades

La medida responde a un planteo de la Asociación Bancaria para aplicar el régimen de verano en los distritos contemplados en la normativa provincial previa (Decreto 2894/25) y se apoya en el marco regulatorio nacional que habilita a las administraciones provinciales a fijar horarios diferenciados respetando la extensión horaria establecida.No es generalizado ya que la modificación rige únicamente para las sucursales situadas en los 108 municipios enumerados en el Anexo Único. En los partidos que no figuran en esa nómina continúa vigente el horario de 10:00 a 15:00. Las operaciones a través de home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos continúan disponibles con normalidad.