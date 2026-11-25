Franco Flexas, intendente de General Viamonte (Los Toldos), inició el martes 17 de noviembre de 2026 una caminata de más de 350 kilómetros hasta La Plata bajo la consigna «VOY» para impulsar su precandidatura a gobernador bonaerense en 2027.

El Objetivo de la caminata es lanzar su proyecto político dentro de la UCR (espacio Construir Buenos Aires), criticar el centralismo provincial y dialogar con vecinos pueblo por pueblo. Estima tardar entre 20 y 22 días, caminando tramos diarios (entre 15 y 30 kilómetros) con reuniones vecinales y alojamiento en casas particulares. Solicitó licencia en el municipio y dejó a cargo del Ejecutivo local a la concejala Florencia Adamini. Sus principales detalles los contó en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9)

TPT: ¿Dónde está concretamente en estos momentos?



Franco Flexas: En este momento estoy a mitad de camino entre La Rica y Moquehuá, justo estaba cruzando la Ruta 30.

TPT: ¿Por qué inició esta campaña antes que nadie?

Franco Flexas: Porque quería empezar a caminar, y para hacerlo hay que tomarse mucho tiempo para escuchar cómo está y cómo se siente la gente. Quiero escuchar de primera mano, mano a mano, lo que siente el bonaerense antes de la época de elecciones, cuando todo se mezcla y se confunde. Busco tener una primera gran impresión de lo que está pasando en la provincia.

TPT: ¿Qué mensaje busca dar con esta caminata y el contacto cara a cara con los vecinos?

Franco Flexas: Busco estar cerca. Ese contacto y ese vínculo que el dirigente político debe tener con cada vecino para después llevarlo a La Plata y cambiar realidades a partir de lo que la gente siente, necesita y espera.

TPT: En una entrevista anterior hablamos de la emergencia vial y los caminos rurales que afectaban a toda la región: Bragado, Bolívar, Carlos Casares, General Viamonte y 9 de Julio. Allí usted ya manifestó su decisión de competir por la gobernación. ¿Cuándo tomó concretamente esa decisión y qué lo impulsó a dar un paso más allá de la intendencia?

Franco Flexas: Hace meses que lo vengo hablando con un grupo de dirigentes. Tomé la decisión unos meses atrás de empezar a caminar y ver cómo avanzaba todo esto, y la verdad es que ha tenido muy buena repercusión.

TPT: Seguramente hay otros precandidatos de la UCR. ¿Qué lo diferenciaría a usted del resto?

Franco Flexas: Cada candidato contará su porqué. Yo hoy me centro en escuchar a la gente. Las diferencias las marcarán los vecinos y ustedes, los periodistas. No me voy a detener en eso porque me parece más importante llevar la voz del bonaerense a La Plata, que hace mucha falta, e impulsar los cambios estructurales que necesita una provincia que no puede seguir así.

TPT: Ya que mencionó la provincia, ¿qué puntos débiles ve en la gestión del actual gobernador, que también es precandidato a presidente?

Franco Flexas: Más allá de este gobernador, tenemos un problema en la provincia de Buenos Aires desde hace muchas gestiones por falta de políticas a largo plazo. La educación viene desmejorando década a década desde los años 90; hoy tenemos alumnos que terminan la secundaria sin comprender textos y la mitad de los chicos no la termina a tiempo. Más allá de las deficiencias administrativas o los problemas en seguridad, justicia y salud, el tema educativo es común a todas las gobernaciones anteriores y hay que modificarlo estructuralmente de una vez por todas.

TPT: ¿La UCR debe tener un candidato propio o integrarse a una coalición más amplia? También le pregunto qué relación imagina con el PRO y con La Libertad Avanza.

Franco Flexas: Hoy es momento de construir una propuesta propia. Soy radical y estoy generando un proyecto porque creo que los grandes partidos dejan de serlo si no tienen un proyecto provincial y nacional. Eso debería ser normal tanto para el radicalismo como para el peronismo. En nuestro caso, hace 20 años que no presentamos un candidato a gobernador ni un proyecto propio, y es hora de cambiar esa realidad. El año que viene veremos cómo están la situación económica, la gente y los vínculos políticos para ver dónde se para cada uno, pero esa es una charla entre dirigentes. Lo importante ahora es volver a tener cercanía con la gente.

TPT: ¿Se han acercado dirigentes o integrantes de comités de otros distritos durante la caminata?

Franco Flexas: Sí, en todos los comités se acercan y saludan. A veces no quieren molestar y yo les digo: «Al revés, vengan y acompañen». Algunos caminaron varios kilómetros conmigo, como ayer en Chivilcoy. También se acercan vecinos que me reconocen en el camino, paran y saludan. Está muy bueno que se sumen por el motivo que sea, así que invito a todo el que tenga ganas.

TPT: Con esta actitud suya, ¿el radicalismo recupera protagonismo o sigue siendo un socio menor de otra fuerza?

Franco Flexas: Esa es una pregunta para las autoridades del partido. Creo que el radicalismo está más en la gente que en la dirigencia. Al no presentar candidatos, el partido se achicó y se alejó de los vecinos. Yo intento todo lo contrario, sin pelearme con nadie. Ojalá todo el partido me acompañe —o acompañe si aparece otro candidato— para tener un proyecto propio que cambie esta provincia tan rica y tan olvidada.

TPT: ¿Tiene estructura y respaldo para competir por la gobernación? Es una empresa difícil; todo suele dirimirse en La Plata o el conurbano y al interior profundo le cuesta armar estructuras fuertes. ¿Usted la tiene?

Franco Flexas: Creo que la sociedad se cansó de gobernadores que vienen de grandes ciudades y grandes estructuras pero no resuelven los problemas. Es momento de intendentes del interior profundo para solucionar lo que necesita ese bonaerense olvidado. La sociedad pide ese cambio porque la provincia puede crecer mucho.

TPT: ¿Qué espera encontrar al llegar a La Plata?

Franco Flexas: Historias de vida. Espero recolectar muchos testimonios sobre lo que pasa en cada pueblo para tener una medida real de lo que hoy vive y necesita el bonaerense.

TPT: En estos 22 días de caminata, ¿qué ocurre con la intendencia de General Viamonte? ¿Quién quedó a cargo?

Franco Flexas: Quedó a cargo Florencia Damini, la concejal que sigue en la lista. Yo me tomé licencia por vacaciones, como cualquier año. La municipalidad tiene que seguir funcionando; están todos los funcionarios y el equipo trabajando, el municipio no se detiene.

TPT: ¿Qué día tiene previsto llegar a La Plata dentro de esta agenda de 22 días?

Franco Flexas: Depende del clima. Lo tenemos previsto para la primera semana de diciembre, pero como estamos sujetos a las inclemencias del tiempo, esperamos llegar entre el 5 y el 8.

TPT: Después de caminar cientos de kilómetros, ¿qué les dirá a los bonaerenses para justificar ese esfuerzo y pedirles que lo elijan gobernador?

Franco Flexas: Voy a recolectar la voz del bonaerense para ser ese portavoz al llegar y que la gente se sienta identificada, porque voy a transmitir lo que el vecino necesita y piensa. Ya habrá tiempo para pedir el voto; hoy es tiempo de sembrar y vincularse con la sociedad.

TPT: ¿Dónde pueden seguir esta recorrida los afiliados o el ciudadano común? ¿En qué redes sociales?

Franco Flexas: En Instagram, Facebook y TikTok me encuentran como Franco Flexas, con «x». Va a ser fácil encontrarme.

TPT: Gracias por este contacto, intendente. Lo acompañamos espiritualmente en esta decisión novedosa y original. Creo que es el primero que hace algo así en la Argentina o al menos en la provincia.

Franco Flexas: Te agradezco mucho. Espero poder mostrar toda esa provincia de Buenos Aires que muchas veces no se ve o está olvidada. Invito a toda la audiencia a acompañarme algunos kilómetros el fin de semana si tienen ganas.