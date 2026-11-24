Dirigentes radicales del oeste bonaerense rechazan la suspensión de las PASO y piden explicaciones a la conducción nacional de la UCR
Diez presidentes de comités distritales de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Cuarta sección electoral bonaerense rechazaron la suspensión de las primarias y del debate presidencial. Y pidieron explicaciones al titular del Comité Nacional, Leonel Chiarella. El reclamo surgió después de que los senadores radicales Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Flavio Fama firmaran el dictamen de La Libertad Avanza (LLA) para suspender las PASO solo en la próxima elección. Entre los firmantes de la carta al Comité Nacional figura Juan Mondelli, Presidenete del Comité de Nueve de Julio, junto con sus pares Andrea Lluch (Pehuajó), Lilián Labaqui (Bragado), Pablo Esquilache (Carlos Tejedor), Mariano Alaman (Chacabuco), Gianfranco Vaccaro (Chivilcoy), Calixto Tellechea (Ameghino), Juan Casanova (Gral. Pinto), Claudia Esaín (Gral. Villegas) y Fabián Alessio (Alem). Los dirigentes pidieron al Comité Nacional que promueva un debate claro y fije una posición partidaria acorde con la historia del radicalismo. También reivindicaron la defensa histórica de las instituciones, la participación ciudadana y la democracia interna. Sostienen que cambiar las reglas electorales según la conveniencia del gobierno de turno genera incertidumbre y erosiona la confianza en los partidos.
Qué dice el proyecto
El Senado dictaminó el miércoles 18 a favor de suspender las PASO de 2027, luego de que LLA aceptara eliminar el artículo de las listas colectoras. La suspensión es por única vez. Ficha Limpia y el fin del debate obligatorio, en cambio, quedarían en la ley de forma permanente. El dictamen de mayoría reunió once firmas tras negociar cambios con los bloques aliados. El oficialismo prevé llevar el proyecto al recinto en una sesión en principio fijada para el jueves 26. La suspensión todavía no está aprobada y LLA necesitará al menos 37 votos. Desde el peronismo preparan una ofensiva para bloquearla.
Un partido con voces distintas
La carta expone una brecha entre la conducción partidaria y sus legisladores. Chiarella ya había manifestado, en julio, junto a la presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein, que las primarias debían mantenerse. El Litoral señala que sus posturas no siempre reflejan las de los senadores ni las de los gobernadores radicales. A fines de octubre, cuatro gobernadores radicales se habían expresado a favor de eliminar las PASO, y el jujeño Carlos Sadir prefería la suspensión.