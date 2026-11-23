Varias veces fue el término utilizado para describir a Sergio Massa, los cables de WikiLeaks, sus primeros padrinos políticos y una construcción de poder que merece ser revisada por el peronismo.

Hay personajes de la política argentina que tienen una extraordinaria capacidad para cambiar de posición sin perder nunca de vista el lugar al que quieren llegar. Sergio Massa es, probablemente, uno de los ejemplos más representativos de esa especie política. Fue liberal, menemista, duhaldista, kirchnerista, antikirchnerista y nuevamente protagonista de una coalición peronista. Cambió de aliados, de discursos y de pertenencias, pero conservó una constante: su voluntad de construir poder y llegar a la Presidencia. La pregunta no es si un dirigente tiene derecho a cambiar de posición. En democracia, lo tiene. La pregunta es qué representa políticamente cada uno de esos movimientos y qué intereses se incorporan a la estructura que pretende conducir.Para entenderlo hay que volver bastante más atrás de su llegada al Ministerio de Economía y recuperar algunos documentos que la política argentina parece haber preferido dejar en el archivo.

Uno de ellos está en la página 209 de ArgenLeaks, el libro de Santiago O’Donnell que reconstruye las filtraciones de WikiLeaks y los contactos de la diplomacia estadounidense con dirigentes argentinos. Allí aparecen referencias a Sergio Massa, a sus conversaciones con representantes de la Embajada de Estados Unidos y a las definiciones políticas que transmitía después de abandonar la Jefatura de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. La escena tiene fecha y protagonistas. El 12 de noviembre de 2009, cuatro meses después de su salida del Gobierno, Massa participó de una cena con la entonces embajadora estadounidense Vilma Socorro Martínez, en la residencia de su amigo y antiguo colaborador Jorge O’Reilly.

Lo que quedó registrado en los cables diplomáticos resulta políticamente significativo. Según el informe de la Embajada, Massa expresó un profundo desprecio por Néstor Kirchner, a quien atribuyó calificativos durísimos, y cuestionó severamente el funcionamiento del Gobierno del que había formado parte hasta pocos meses antes. También expuso sus proyecciones electorales y sus propias expectativas políticas.

No era una conversación entre adversarios históricos. Era un exjefe de Gabinete que había integrado el corazón del poder kirchnerista y que, después de abandonar ese espacio, compartía con representantes diplomáticos extranjeros su evaluación más descarnada sobre quienes habían sido sus jefes políticos.

El documento no demuestra que Massa respondiera a instrucciones de Washington ni que existiera una operación de inteligencia para introducirlo en el peronismo. Pero sí deja una evidencia que merece ser discutida: la fluidez de sus contactos con la diplomacia estadounidense y la distancia política que ya había tomado respecto del kirchnerismo. Y para comprender esa trayectoria hay que retroceder todavía más.

El primer caballo: de la UCeDé al peronismo

Sergio Massa no nació políticamente en el peronismo. Sus primeros pasos estuvieron vinculados a la Unión del Centro Democrático, el espacio liberal fundado por Álvaro Alsogaray. Su incorporación al justicialismo se produjo en los años noventa, cuando el menemismo absorbía buena parte de aquella tradición liberal. ¿Quiénes facilitaron ese ingreso? Luis Barrionuevo y Graciela Camaño.

No es una interpretación construida retrospectivamente ni una sospecha de adversarios políticos. La propia historia de aquellos años fue reconstruida por distintos medios y por protagonistas de esa etapa. Barrionuevo recordó que había visto en el joven Massa una posibilidad de construcción política y que Graciela Camaño tuvo un papel central en su incorporación al peronismo. Hay una anécdota que ilustra bastante bien aquella operación de reclutamiento. Barrionuevo habría explicado que en política tenía los dirigentes territoriales que necesitaba, pero que le faltaban algunos que pudieran ponerse saco y corbata. Massa era, precisamente, ese perfil.

El joven que venía del liberalismo encontró en el peronismo una estructura territorial, una red de relaciones y una plataforma desde la cual desarrollar su carrera. Camaño fue una de sus madrinas políticas y Barrionuevo uno de los dirigentes que facilitaron su desembarco. La operación fue exitosa. Massa construyó poder en San Martín, llegó a la Legislatura bonaerense, pasó por la ANSES, se convirtió en intendente de Tigre y terminó ocupando la Jefatura de Gabinete de la Nación. El problema no está en haber recorrido ese camino. El problema aparece cuando se observa la continuidad de una conducta política: Massa siempre encontró una estructura a la cual incorporarse, una alianza que le permitiera avanzar y un espacio desde el cual proyectar su siguiente movimiento. El peronismo fue su vehículo de ascenso, pero nunca consiguió despejar completamente las dudas sobre qué proyecto representaba.

O’Reilly: el interlocutor que estaba dentro y fuera del Gobierno

En esta reconstrucción aparece otro nombre que merece atención: Jorge O’Reilly. Empresario y asesor cercano a Massa durante su paso por la Jefatura de Gabinete, O’Reilly también aparece mencionado en los cables diplomáticos estadounidenses. Sus reuniones con representantes extranjeros y sus opiniones críticas sobre la administración kirchnerista quedaron registradas mientras todavía mantenía vínculos con el Gobierno.

En abril de 2009, por ejemplo, participó de un encuentro con inversores extranjeros en la Casa Rosada. Allí cuestionó aspectos centrales de la política económica, habló de recesión, fuga de capitales y depreciación monetaria, y expuso una visión muy crítica de la gestión de la que formaba parte Massa. La escena tiene una particularidad: un asesor vinculado al jefe de Gabinete exponía ante interlocutores extranjeros sus diferencias con la administración nacional, mientras mantenía su lugar dentro del propio Gobierno. Meses después, la casa de ese mismo empresario sería el escenario de la cena en la que Massa conversó con la embajadora estadounidense. ¿Esto demuestra una conspiración? No. ¿Permite reconstruir una red de relaciones políticas, empresariales y diplomáticas que merece ser examinada? Indudablemente. La diferencia entre ambas afirmaciones es importante. Y también lo es para que la discusión no se pierda en acusaciones fáciles.

Rubinstein: la señal económica que el kirchnerismo no podía ignorar

La segunda parte de esta historia aparece en agosto de 2022, cuando Massa llegó al Ministerio de Economía del Gobierno de Alberto Fernández. Massa no era un economista. Era un dirigente político que asumía una responsabilidad económica en medio de una situación extremadamente delicada. Por eso, la elección de su equipo técnico tenía una importancia que excedía cualquier cuestión administrativa.Y allí apareció Gabriel Rubinstein.

Massa lo designó secretario de Programación Económica, cargo que lo convirtió en su principal colaborador técnico y en una suerte de viceministro de hecho. Rubinstein tenía una trayectoria profesional reconocida: había trabajado en el Estudio Broda, dirigido su propia consultora, integrado el directorio del Banco Central y participado en negociaciones económicas y financieras. Pero había otro aspecto que incomodaba al kirchnerismo: sus antecedentes de críticas públicas a Cristina Fernández de Kirchner y a las políticas económicas del oficialismo. Sus publicaciones y declaraciones habían sido particularmente duras. La designación generó resistencias dentro de la propia coalición gobernante y su confirmación se demoró por esa controversia. Massa, sin embargo, avanzó.

La decisión tenía un significado político. El ministro incorporaba a una figura con credenciales técnicas y una orientación económica distante de buena parte del pensamiento kirchnerista. No era solamente una designación profesional: también era una señal hacia los mercados, los acreedores y los sectores económicos que reclamaban otro rumbo.Rubinstein no era un funcionario improvisado ni un simple representante de intereses extranjeros. Tenía formación y experiencia. Pero su incorporación permite observar qué equilibrio político buscaba construir Massa dentro de un Gobierno que, formalmente, compartía una identidad peronista y kirchnerista. La pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto el proyecto económico de Massa coincidía con el proyecto político que le había permitido llegar al Ministerio?

El peronismo como estructura de acceso al poder

Aquí aparece el verdadero sentido de la metáfora. Un caballo de Troya no necesariamente representa a alguien que llega desde afuera con una misión secreta. En política puede representar algo bastante más complejo: una figura que ingresa a una estructura con sus propias credenciales, construye legitimidad desde adentro y termina incorporando alianzas, ideas y sectores que modifican la identidad original de ese espacio.





Massa conoce el peronismo. Conoce sus intendentes, sus gobernadores, sus sindicatos, sus dirigentes territoriales y sus mecanismos de negociación. Sabe cómo funciona y sabe también que es uno de los pocos movimientos políticos argentinos capaces de absorber diferencias profundas sin romperse inmediatamente. Esa plasticidad puede ser una virtud. Pero también puede convertirse en un problema cuando la unidad termina siendo más importante que la discusión sobre el rumbo. Porque el peronismo no puede reducirse a una maquinaria electoral que reúna dirigentes con distintas historias, intereses y proyectos bajo una misma candidatura. Tiene una tradición de defensa del trabajo, de la producción nacional, de la movilidad social y de la soberanía económica. Esas banderas no deberían convertirse en elementos decorativos de una campaña.

La trayectoria de Massa obliga a preguntarse qué lugar ocupan hoy esas ideas en su proyecto político. ¿Representa una renovación del peronismo? ¿Es el dirigente capaz de articular una nueva mayoría? ¿O expresa una construcción pragmática en la que los sectores económicos y financieros encuentran una puerta de entrada a un movimiento que históricamente tuvo otras prioridades? No alcanza con responder que el peronismo siempre fue amplio. La amplitud no puede ser una excusa para evitar discutir qué intereses se representan.

Los archivos no hacen campaña, pero tienen memoria

La política argentina tiene una notable capacidad para olvidar sus propias contradicciones. Los dirigentes que ayer se enfrentaban pueden aparecer mañana compartiendo una lista. Los que denunciaban un modelo pueden terminar administrándolo. Y quienes criticaban ferozmente a un liderazgo pueden regresar años después a la mesa donde se decide el futuro del mismo espacio. Massa es un especialista en esos movimientos.

Su paso desde la UCeDé al peronismo con la ayuda de Barrionuevo y Camaño, su ruptura con el kirchnerismo, los contactos diplomáticos registrados por WikiLeaks, sus conversaciones con representantes de Washington y la posterior elección de Rubinstein para conducir el área económica no constituyen, por sí solos, la prueba de un plan oculto. Pero sí forman una secuencia política que merece ser examinada sin ingenuidad. El peronismo tiene derecho a elegir sus candidatos. Lo que no debería hacer es renunciar a discutir qué representan, de dónde vienen, con quiénes construyen sus alianzas y qué compromisos asumen cuando llegan al poder. Porque una cosa es incorporar dirigentes de distintas procedencias y otra muy distinta es permitir que la identidad de un movimiento termine subordinada a la conveniencia de quien pretende conducirlo.Quizás la pregunta más importante no sea qué hizo Massa en 2009, ni a quién eligió como viceministro en 2022. La pregunta es qué proyecto pretende representar hoy y qué sectores encontrarían en su eventual regreso una oportunidad para recuperar influencia.

El caballo de Troya es una metáfora que más de una vez se utilizó para describir a Sergio Massa y sus movimientos políticos. Los contactos diplomáticos, las trayectorias políticas y las decisiones económicas son antecedentes que pueden documentarse y discutirse. Y hay una última reflexión que el peronismo debería hacerse antes de volver a entregar las llaves de su casa: no alcanza con que alguien llegue con el escudo del movimiento. También hay que saber qué trae adentro.