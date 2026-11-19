El jefe comunal de Bragado explicó en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) los motivos económicos detrás de la reducción del 12% en los sueldos de la planta política (Ver semanarioextra.com.ar: ”Bragado ajusta a la política: 12% menos de sueldo para los funcionarios municipales”). También advirtió sobre la caída de la coparticipación, el déficit hospitalario, el posible resentimiento de los servicios y ratificó su respaldo a Axel Kicillof.

TPT— ¿Qué situación económica lo llevó a tomar la decisión de recortar los salarios de la planta política?

Sergio Barenghi— En primer lugar, no es la decisión más importante, es apenas un gesto que consideré necesario de parte de la política hacia toda la comunidad en un contexto de ajuste generalizado. Esto se debe a que los recursos coparticipables que recibe el municipio han tenido una merma muy importante. La coparticipación se regula de acuerdo con los ingresos de la provincia, el consumo y los impuestos que ese consumo genera. Hoy el consumo está tan caído que, a lo largo de todo este año, la coparticipación fue disminuyendo, y en este último mes la baja fue muy marcada: vamos a recibir casi un 10% menos que el mes anterior.

TPT— ¿Qué otros factores están afectando las cuentas del municipio?

SB— Hay que agregarle los gastos que se van incrementando, fundamentalmente en el sistema de salud. La medicina es cada vez más cara y demanda mayor tecnología. Además, como todo el mundo sabe, tenemos problemas de cobrabilidad con las obras sociales y las prepagas. Tanto PAMI como IOMA tienen un sistema que no permite negociar nada; otorgan lo que consideran y realmente es muy poco para cubrir el gasto hospitalario. Si a eso le sumamos el aumento del combustible, un insumo clave para cualquier municipio, tenemos un combo que deteriora el presupuesto. Por eso, esta medida es un gesto hacia la comunidad, aunque el ajuste va a ser mucho mayor porque realmente no existe posibilidad de funcionamiento tal como está planteada la situación.

TPT— ¿De cuánto es exactamente el recorte y a quiénes alcanza? ¿Solo a la planta política?

SB— Sí, es solo para la planta política, un sector que ya veníamos ajustando. Cuando ingresé al municipio había 62 funcionarios y hoy contamos con 47, hemos ido achicando todo lo que pudimos. Ahora aplicamos este recorte del 12% sobre esos salarios.

TPT— ¿Esta medida va a ser temporal o cree que se extenderá en el tiempo?

SB— Espero que sea temporal y que en algún momento podamos revertirla. Realmente los sueldos de los funcionarios municipales no son demasiado elevados para cumplir una tarea full time como se requiere acá, donde deben estar todo el día a disposición de lo que demande el intendente, la función misma y la comunidad.

TPT— A veces es difícil conseguir funcionarios si la remuneración no está acorde con la responsabilidad, considerando que la actividad privada suele ser más seductora…

SB— En nuestro caso, hay que tener en cuenta que mayoritariamente los funcionarios tienen un compromiso previo: un compromiso ideológico, de militancia, de intentar cambiar algunas realidades que va más allá de lo económico. Tampoco puedo ser tan hipócrita como para no percibir que, si bien el sector privado en otros momentos era mucho más atractivo, hoy tampoco ofrece demasiadas posibilidades de trabajo en varios rubros. Prácticamente está todo en un proceso de degradación. Lamentablemente, asumimos esta conducción municipal y tenemos la responsabilidad de llevarla adelante como sea y en las condiciones que sea. Empezamos por lo que nos parece más significativo, que es bajar los sueldos de los funcionarios.

TPT— ¿Corre riesgo el pago de los salarios de los trabajadores municipales o la prestación de servicios en estos meses?

SB— Espero que en cuanto a los trabajadores municipales no corramos riesgo; voy a tomar todas las precauciones para que no ocurra. En cuanto a la prestación de los servicios, sí se puede ver resentida por falta de insumos o por roturas de maquinaria que no se puedan reparar, ya que los arreglos son muy costosos en este momento.

TPT— ¿Reconoce entonces que los servicios pueden resentirse?

SB— Sí, es una posibilidad dada como viene evolucionando la economía. Todavía la caída no terminó, es mensual: todos los meses recibimos menos y no sabemos dónde va a frenar.

TPT— ¿Cómo está la recaudación de las tasas municipales?

SB— Lógicamente también están en caída. Se sostiene en un mejor nivel la tasa de Red Vial, como fue histórico, aunque en este momento también tiene algunos problemas. En cambio, la tasa de Servicios Urbanos viene cayendo de acuerdo con las posibilidades de los vecinos. Nadie va a dejar de comer por pagar una tasa, está claro. Hoy la prioridad de la gente es comer y pagar los servicios más esenciales, como la luz y el agua. Si no hay ingresos, la gente no paga las tasas.

TPT— ¿Qué otras medidas de ajuste evalúa junto a la Secretaría de Hacienda?

SB— Estamos revisando y ajustando en todas las áreas, tratando de minimizar y hacer más efectivo el gasto. Ya lo veníamos haciendo, pero ahora con mayor énfasis para sostener algún tipo de equilibrio. Todo está bajo revisión y pasa por el despacho del intendente. Además, hace tiempo que cortamos el ingreso de nuevo personal al municipio. Cuidamos los recursos al máximo para seguir funcionando.

TPT— ¿Cómo fue recibida esta medida en el gabinete y en la población?

SB— En la población, la verdad que no lo sé, pero entre los funcionarios tuve aceptación. Yo lo sugerí en una reunión de gabinete completa —porque no lo puedo imponer, pero sí sugerir y luego tomar las medidas administrativas del caso— y nadie se opuso. Todo el mundo apoyó, aunque lógicamente a nadie le gusta porque cada uno tiene organizada su economía en base a un ingreso. Pero entendieron la situación.

TPT— ¿El municipio va a publicar cuánto se ahorrará y a qué se destinarán esos fondos?

SB— No tengo ningún inconveniente en publicarlo, aunque de todas maneras será público cuando salgan los recibos de sueldo. El objetivo es intentar cubrir el déficit y poder seguir pagando los costos del hospital, que hoy funciona de manera deficitaria. Hacia allí va el ahorro, para poder seguir funcionando.

TPT— Usted hace eje en no resentir el área de salud, pero ante los pronósticos del fenómeno de El Niño y una posible emergencia hídrica y vial, ¿qué previsiones están tomando?

SB— Estamos preparando todas las medidas que están a nuestro alcance, aunque es la naturaleza la que decide dónde, cómo y cuándo se producen los fenómenos. Todavía en Bragado no tenemos inconvenientes, pero estamos haciendo concientización y preparándonos para cualquier contingencia. Como mínimo, buscamos garantizar la defensa de los cascos urbanos y la accesibilidad a nuestros cuarteles para que puedan pasar tanto los médicos como las maestras, y que todo siga funcionando.

TPT—— ¿Tiene alguna localidad del distrito que esté hoy en una situación crítica?

SB— No, en este momento no. De hecho, en la inundación del año pasado tampoco tuvimos localidades aisladas. Pudimos resolver el tema hídrico; si bien afectó a los campos y a los caminos secundarios, en ningún momento corrimos riesgo en los sectores urbanos.

TPT— Si la situación económica no mejora, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Profundizar el recorte?

SB— No es lo que deseamos. Somos aportantes involuntarios de gobernabilidad al Gobierno nacional, que es el responsable de que esto esté ocurriendo a partir del ‘industricidio’ que se produjo en el país, algo que en nuestro distrito repercutió muy fuerte, sumado a la pérdida del poder adquisitivo de nuestros jubilados y la imposibilidad de acceder a lo más básico. Nosotros tratamos de sostener la salud pública como prioridad número uno, mantener los servicios y colaborar en materia de seguridad para que Bragado siga siendo una ciudad tranquila. Es todo lo que podemos hacer. A mí me hubiera gustado hacer una gestión con mucha obra pública, viviendas, reparación de caminos y puentes, proyectando hacia el futuro, pero hoy me toca lidiar con esta realidad y trato de hacerlo de la manera menos dolorosa posible.

TPT— Ayer se celebró el Día de la Militancia en San Fernando con presencia del Frente Renovador y el peronismo federal, pero sin la invitación al gobernador Axel Kicillof, a quien usted acompaña en su proyección presidencial. ¿Qué opinión le merece ese encuentro?

SB— Son compañeros y compañeras que tienen otra visión y tienen todo el derecho de reunirse, celebrar el Día de la Militancia e ir preparándose para lo que viene. Yo sigo acompañando firmemente a nuestro gobernador. Creo que tenemos la materia prima suficiente en él para poder acceder al Gobierno nacional. Tiene dos características que a mí particularmente me gustan mucho: es un hombre honesto —algo que debería ser corriente, pero no lo es tanto en la política— y es muy trabajador. Por eso voy a estar siempre en esa línea. Después veremos los métodos apropiados: si hay PASO, que es lo que más nos gustaría, iremos a internas; y si el Gobierno nacional reforma la ley electoral y las elimina, lo haremos de otra manera, pero siempre estaré alineado detrás de nuestro gobernador.