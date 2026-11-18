El lunes pasado, el diputado nacional Eduardo Falcone (MID) se reunió con el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, reunión de la cual también participó el diputado Alberto Benegas Lynch. Allí recibió de Santilli la confirmación que el Presupuesto 2027 incluirá fondos para completar el tramo Mercedes–Suipacha, tal como este medio mencionó en la nota «Ruta 5: Nación promete terminar la autovía Mercedes–Suipacha, pero los fondos aún no tienen nombre ni cronograma». En diálogo con ‘Temprano para Todo (Supernova 97.9) Falcone amplificó detalles de aquella reunión.

TPT: ¿Cuál es la situación actual respecto a las partidas presupuestarias para las obras de la Ruta 5?

Falcone: La realidad es que estoy pidiendo que se incluya una partida específica en el presupuesto de Vialidad Nacional para esa obra, pero hay una resistencia muy fuerte de la Secretaría de Hacienda. Por eso, hace unos días le pedí al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a quien conozco hace mucho tiempo, una declaración pública asegurando que la obra se va a hacer y que los fondos van a estar disponibles. Me reuní el lunes al mediodía en Casa Rosada con él, con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, y con el vicejefe de Gabinete, Gustavo Coria. Allí, el jefe de Gabinete se comprometió a hacer la obra y afirmó que los fondos no iban a estar nominados en una partida específica de Vialidad Nacional, sino que los van a afrontar con una partida global de la Jefatura de Gabinete.

TPT: ¿Santilli se comprometió a hacer esa declaración pública que usted le exigió?

Falcone: Sí. De hecho, ya está circulando una gacetilla de prensa y una foto de nosotros cuatro en Casa Rosada que emitió la Jefatura de Gabinete. Lo hizo públicamente y yo me estoy encargando de difundirlo, aunque no soy vocero del Gobierno; fui a hacer un reclamo. Ayer participé en la Comisión de Presupuesto, que tuvo dictamen favorable, para que efectivamente se haga la obra, que es lo que todos queremos. Más allá de la terminología jurídica o las vueltas de detalle en la Ley de Presupuesto —que tiene unas 300 páginas con cuadros anexos y, según ellos, era complicado modificarla un día antes—, lo real es el compromiso del jefe de Gabinete con testigos, manifestando su voluntad y la decisión del Gobierno de hacer la obra. Creo que eso es lo importante.

TPT: Seguramente es importante. Ahora falta saber el monto, cuál va a ser la asignación concreta y el cronograma. ¿En qué momento se va a realizar?



Falcone: El compromiso está y ya hay máquinas trabajando en este tramo, porque también hay otra parte en el presupuesto con un monto pequeño para una variante cerca de Mercedes o Suipacha. Pero esta obra de 20 kilómetros se va a hacer. El costo debe rondar el millón y medio o dos millones de dólares por kilómetro; no estamos hablando de hacer el túnel subfluvial. El importe es relativamente reducido para el presupuesto nacional y tiene financiamiento de la CAF, ya que todavía restan 70 millones de dólares de un préstamo de 100 millones que nos dieron para esta obra en la Ruta 5 y un tramo de 27 kilómetros en la Ruta 3. La decisión del Gobierno es terminarla en 2027. Vuelvo a repetir: no es una afirmación mía, sino la manifestación del jefe de Gabinete sobre cuál es el objetivo.

TPT: ¿Quién más estuvo en esa reunión?

Falcone: Como diputado nacional estuve yo solo, junto a Benegas Lynch, que es presidente de la Comisión de Presupuesto. Ayer en la comisión, un diputado de Unión por la Patria por La Pampa también hizo referencia a mi reunión con el jefe de Gabinete y me agradeció por la gestión.

TPT: ¿Cómo sigue el trámite parlamentario ahora?

Falcone: Ayer salió el dictamen favorable para tratarlo en el recinto la semana que viene; se va a votar el 25 en la Cámara de Diputados y después tiene que pasar al Senado. Yo firmé el dictamen en disidencia porque quería que la partida fuera explícita. Como me explicaron en Hacienda que no podían hacerlo, le pedí una manifestación pública contundente al funcionario que maneja la administración pública después del presidente, y lo hizo. Ahora hay que controlar que cumplan.

TPT: Políticamente hablando, ¿qué opinión tiene de esta situación respecto a la obra pública que no está encarando el Gobierno nacional?

Falcone: Soy muy crítico tanto del gobierno anterior, que no hizo prácticamente nada por esta obra —se licitó hace seis años para hacerse en tres y todavía no hay un metro de asfalto en estos 20 kilómetros—, como de la demora de este Gobierno y de todo lo que falta hasta que la autovía llegue a Santa Rosa. Hoy circulan camiones con un tonelaje impresionante de arena desde Entre Ríos hasta Vaca Muerta para perforar pozos; el tránsito se va a duplicar en dos años y la Ruta 5 tiene el mismo ancho que en los años 60, cuando la inauguró Frondizi. La ruta está colapsada. Ustedes son usuarios como yo, que soy de Chivilcoy, y ven que antes se deterioraba la mano hacia el puerto por los cereales, pero ahora se rompe la mano hacia el sur. Hay que hacer una autovía urgente o buscar canales alternativos. Estoy en total desacuerdo con la paralización de la obra pública. No digo que el Estado tenga que poner toda la plata y que se roben media ruta como pasaba antes, sino que debe haber una combinación entre el sector privado y el público para que la obra se haga.

TPT: Más allá de lo que trascendió públicamente de esa reunión, ¿qué otras cosas se hablan sobre el futuro de la autovía? Aquí en la zona también tenemos al ingeniero civil jubilado Óscar Potetti, que explica que en un período presidencial la autovía se podría concretar…

Falcone: El objetivo de la reunión con el jefe de Gabinete fue exclusivamente este reclamo, algo que vengo haciendo desde que asumí como diputado y desde antes de ser candidato. También me reuní con el secretario de Hacienda, que es quien aprueba o rechaza las partidas. Todo lo que hago es público. Hay muchos grupos de vecinos reclamando, como Autovía Ya y grupos de La Pampa. Ahora tengo una voz más fuerte como diputado, pero si hubiera habido voluntad política, esta autovía se habría inaugurado hace 20 años. Desde Duhalde, pasando por Kirchner y Scioli, venimos escuchando promesas e inauguraciones inconclusas. La única obra relevante de los últimos años fue el bypass de Luján. Reconozco especialmente a «Cacho» Potetti, con quien hablamos seguido, porque le está dando un gran impulso en los concejos deliberantes para que se reclame en conjunto y este gobierno, o los que vengan, hagan las obras que corresponden.

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