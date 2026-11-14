Vaccarezza: «La continuidad indefinida en el poder me genera resquemor»

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza, de UCR + Cambio Federal, explicó en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) los alcances de la nueva norma que elimina la prioridad absoluta de la derecha en rutas y avenidas. Además, pidió debatir este año el límite a los mandatos comunales antes de entrar en el calendario electoral. Vaccarezza es la autora de la reciente modificación a la Ley de Tránsito provincial sancionada en octubre pasado, y su espacio tiene un fuerte anclaje en los municipios del interior donde se debate el límite a las reelecciones de los intendentes de cara a 2027. De ambos temas habló en ‘TPT’.

TPT: ¿Qué alcance tiene esta nueva norma?

Silvina Vaccarezza: En las reformas de 2008 y 2009 quedó un vacío legal sobre quién tenía la prioridad de paso: si el vehículo que venía por la derecha o el que circulaba por la arteria de mayor jerarquía. Ante un accidente, la resolución dependía de cada juzgado, lo que generaba fallos subjetivos e inseguridad jurídica. A partir de inquietudes de los vecinos, trabajamos en un proyecto para agregar un artículo que deje en claro que la prioridad la tienen las vías de mayor jerarquía. Esto responde a la lógica de conducción en la provincia: en ciudades como Alberti o 9 de Julio, quien va por una calle común a 40 km/h y quiere cruzar o subir a una avenida —donde se circula a 60 km/h— debe ceder el paso para evitar frenadas bruscas y colisiones traseras. Lo mismo ocurre entre la Ruta 5 y los caminos de tierra: antes, si venías desde la derecha por la tierra, tenías prioridad sobre el asfalto, lo cual era una incongruencia. Ahora, quien circula por la ruta siempre tiene el paso.

TPT: Esta norma termina con la prioridad absoluta de la derecha en favor de autopistas, rutas, avenidas o vías pavimentadas, aportando previsibilidad también para las aseguradoras. ¿Cómo se aplica en los cruces donde no hay diferencia de jerarquía?

SV: Exacto, viene a saldar esa falta de precisión. Si cruzás dos calles comunes de igual jerarquía —por ejemplo, Irigoyen y Cavallari en el centro de 9 de Julio—, sigue rigiendo la prioridad de la derecha. Lo mismo sucede en el cruce de dos avenidas si no hay semáforo o si está fuera de servicio.

TPT: ¿Será necesario modificar la cartelería vial o alcanza con la difusión de la norma?

SV: La difusión en los medios es fundamental, porque muchas veces la gente se entera de las leyes recién cuando tiene un siniestro. Por suerte esta modificación tuvo mucha repercusión. Con este cambio, además, unificamos criterios con la Ciudad de Buenos Aires y con otras provincias que ya contaban con esta legislación.

TPT: ¿Los Concejos Deliberantes deberán adecuar sus normativas locales?

SV: Sí. De hecho, ya me consultaron desde Necochea porque tienen una ordenanza local al respecto. Como la ley provincial tiene mayor jerarquía e injerencia que las ordenanzas municipales, los distritos deberán adecuarse.

TPT: Cambiando de tema, si no se modifica la ley vigente, cerca de 80 intendentes —incluidos unos 15 radicales— no podrán competir por un nuevo mandato en 2027. Según un informe del semanario La Tecla, varios legisladores aún no definieron su voto. ¿Cuál es su postura personal y la de su bloque?

SV: Todavía no tengo una postura tomada. Sí creo que, si se va a discutir, debe hacerse este año y no en un año electoral. Tengo que debatirlo en conjunto con mi espacio político antes de fijar posición.

Por un lado, entiendo que no está mal que alguien sea reelecto si los vecinos lo eligen. Pero, por otro, la continuidad indefinida en el poder me genera resquemor, porque el peso de la estructura municipal pone en desventaja a un candidato nuevo. Es un tema complejo que requiere un estudio profundo.

TPT: El debate gira entre quienes sostienen que el límite proscribe la voluntad popular y quienes defienden la ley actual para garantizar la alternancia democrática.

SV: Exacto, ahí es donde hay que trazar un equilibrio, y es difícil.

TPT: Con la negociación del Presupuesto 2027 y el pedido de endeudamiento en marcha, ¿cree que el Ejecutivo intentará incluir las reelecciones en ese paquete de acuerdos?

SV: Es posible que se trate junto con el Presupuesto, que es cuando suelen debatirse las leyes de fondo. Lo ideal sería resolverlo ahora y no a último momento, como se intentó el año pasado. Un proyecto así debe pasar por comisiones, enriquecerse con especialistas y debatirse en ambas cámaras. Creo que el tema puede definirse —a favor o en contra— hacia fin de año.

TPT: Por último, existe otra zona gris respecto a una decena de intendentes que asumieron como interinos tras 2019 y fueron electos en 2023. ¿Debería aprobarse al menos una ley aclaratoria para esos casos?

SV: Sí. Las leyes tienen que ser claras, concisas y exactas para evitar vacíos legales o malas interpretaciones. Si una norma establece una fecha de corte, debe especificar con claridad a partir de cuándo rige para que no queden dudas sobre si corresponde o no un período más. Habría que trabajarlo para que quede bien determinado.

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