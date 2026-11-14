Oscar Vadillo, el heredero del compromiso solidario

Hay viajes que se hacen por trabajo, por vacaciones o por obligación. Y hay otros que se hacen por compromiso con el prójimo. Desde hace 28 años, un grupo de vecinos de 9 de Julio recorre más de mil kilómetros para llegar al corazón del Impenetrable chaqueño llevando algo mucho más importante que donaciones: llevando presencia, esperanza y la certeza de que nadie debería sentirse olvidado. En ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) nos visitó uno de los impulsores de esa tarea solidaria. Oscar Vadillo es la cara visible de una historia que en 9 de Julio todos conocemos: la de «Ayuda Aborígen 9 de Julio«, una tarea silenciosa, constante y profundamente solidaria que lleva casi tres décadas llegando al Impenetrable chaqueño para acompañar a comunidades que viven realidades muy duras.

TPT – ¿Cuántos años lleva este proyecto?

Oscar Vadillo – Siempre es importante contar lo que hacemos porque todavía hay mucha gente que no conoce esta realidad y quizás, al escucharla, decida sumarse. Ayuda Aborigen cumple 28 años. Todo comenzó con mi papá, Alberto Vadillo, al que todos conocen como «El Toro». Él fue quien dio el primer paso y nosotros, como familia, continuamos ese camino. Hace 28 años que viajamos, acompañamos y tratamos de estar presentes donde más se necesita.



TPT – Es un compromiso muy particular. No hay una obligación formal, no hay contratos ni convenios que los ate a esa tarea. Sin embargo, sienten que no pueden dejar de hacerlo.



OV – Sí, para nosotros es casi una obligación moral. Siempre digo que ser solidario con quien menos tiene es una responsabilidad que no deberíamos esquivar. Nosotros venimos de una familia trabajadora, de esfuerzo. No nacimos en una cuna de oro. Pero tuvimos la suerte de crecer con muchas cosas que a veces damos por naturales: una escuela, una bicicleta, una casa, atención médica, oportunidades. Cuando ves que hay chicos que no tienen nada de eso, entendés que algo tenés que hacer. Yo creo que cada persona debería ser consciente de la suerte que tuvo al nacer en un lugar donde muchas necesidades básicas están cubiertas. Y cuando uno toma conciencia de eso, aparece el compromiso de ayudar, aunque sea un poco, a mejorar la vida de los demás.

TPT – ¿Y cómo volvés después de cada viaje? ¿Qué te pasa cuando regresás del Impenetrable?



OV – Siempre vuelvo con sentimientos encontrados. Por un lado, feliz porque pudimos llegar, cumplir y aportar algo para mejorar la realidad de muchas familias. Pero también vuelvo con una sensación de impotencia porque los cambios llegan muy despacio. Son muchos años viendo las mismas carencias. Han pasado gobiernos de todos los colores y la realidad sigue siendo muy dura. Uno quisiera que las mejoras fueran más rápidas. Pero también pasa algo: cuanto más pobreza ves, más ganas te quedan de seguir ayudando. Porque detrás de cada escuela, de cada comunidad, hay chicos esperando una oportunidad.



TPT – Podríamos decir que allí la escasez abunda.



OV – Sí. Y lamentablemente no ha cambiado demasiado en estos 28 años. Son lugares donde el foco aparece por momentos y después vuelve el olvido. Mientras tanto, las necesidades siguen estando todos los días.



TPT – ¿Cuánto demanda un viaje hasta el Chaco y cuándo parte la próxima cruzada solidaria?



OV – El camión se carga acá en 9 de Julio el miércoles 18 y sale el jueves. Los voluntarios salimos el viernes al mediodía para estar llegando a El Impenetrable el sábado al mediodía.





TPT – A pesar de que ya tienen muchas donaciones, el camión todavía está vacío. ¿Por qué lo cargan tan sobre la hora?



OV – Es una cuestión de organización y logística. El camión está trabajando todos los días y lo traen sobre la marcha para que el chofer no pierda días de trabajo. Vamos siempre al límite y nos adaptamos al clima; si llueve, el camión no puede quedar cargado porque tiene que seguir trabajando, y si lo llenás antes, después tenés que descargarlo.



TPT – ¿Los días de trabajo del camionero los costea la familia Vadillo?



OV – No. Antes teníamos nuestro propio camión, que manejaba mi viejo, pero se vendió y lo compró un voluntario y amigo de La Pampa, así que él nos lo presta. Nosotros nos encargamos de juntar la mayor cantidad de plata posible para el gasoil, que es el costo principal. El que conduce es un voluntario más que hace 15 años está con nosotros; su contribución es manejar.



TPT – ¿Reciben algún tipo de ayuda económica de empresas o subsidios para el combustible?



OV – Nada. Lo hemos buscado, pero muchas empresas piden que seas una ONG constituida, y nosotros no lo somos. Todo sale del aporte de la gente que confía. Estamos evaluando armar la ONG, pero son tiempos complicados para todos entre el trabajo y la familia. Se necesitan voluntarios para todo, incluso para la parte administrativa, porque lleva mucho tiempo y yo también tengo que trabajar y subirme al camión.



TPT – ¿La carga ya está completa o todavía falta?



OV – Más o menos, pero siempre falta. Siempre hacen falta alimentos y útiles escolares. Asistimos a unos 200 chicos y armamos un kit para cada uno con mochila, carpetas, útiles y calzado. La mayoría son cosas usadas, aunque a veces llegan donaciones nuevas, y tratamos de llevar todo en el mejor estado posible. No llevamos nada roto porque sería como descartar lo que no sirve. Si nos donan un rompecabezas de 100 piezas, las contamos una por una; es como si le compraras un regalo a tu hijo y le faltaran piezas. Queremos que lo que reciban les dé una alegría y les sirva.



TPT – Hace 28 años que viajan, primero tu papá Alberto y después vos. ¿Te sumaste desde el principio?



OV – Me fui involucrando con el tiempo. En la adolescencia uno no ve ciertas realidades, y menos antes, cuando no había redes sociales. Cuando mi viejo empezó a viajar y conoció esa realidad, un par de años después me sumé yo. Para nosotros ya no hay vuelta atrás.



TPT – Ver esas realidades tan duras, ¿te cambia la forma de reaccionar acá en tu comunidad?



OV – Sí, te mejora como persona, aunque a veces volvés con un poco de rabia o frustración. Aprendí a no mezclar las cosas, porque si no estaría peleado con el mundo. Cuando hacemos una rifa, el que quiere compra y el que no, no. Tengo miles de experiencias pidiendo donaciones, y cuando pedís para otro y te dicen que no, al principio enoja, pero hay que saber entender.



TPT – ¿Qué es lo que más están necesitando que les acerquen en estos días?



OV – Alimentos no perecederos, principalmente leche en polvo y latas de arvejas, que es lo que más cuesta conseguir. También necesitamos medicamentos. Vamos a una salita de primeros auxilios en el monte que está prácticamente vacía. Antes sobraban remedios, pero hoy escasean y son muy caros; sin ayuda no podemos acceder a ellos.



TPT – ¿Reciben donaciones en efectivo?



OV – Sí, hay gente que confía y aporta pequeñas cantidades que para nosotros son un montón. Un familiar, por ejemplo, nos donó 300.000 pesos, y tenemos dos o tres personas que colaboran de a poco durante todo el año. Eso nos da una mano gigante.



TPT – Respecto a los alimentos envasados que llevan, ¿hay alguien en las comunidades que oriente sobre cómo prepararlos o usarlos?



OV – Nosotros nos manejamos directamente con las escuelas. En las escuelas a las que vamos siempre están la maestra y un maestro aborigen que se manejan entre ellos. Como no nos da el cuero para abastecer a todas las familias, nos enfocamos en equipar los comedores escolares sin intermediarios. Cada vez que viajo hablo con el maestro y con el cacique, y todo queda en la escuela. A la comunidad en general se le entrega ropa en buen estado —de la cual hoy ya tenemos stock suficiente— y juguetes.

TPT – ¿Cómo es la estructura de esas comunidades y el trato con el cacique?



OV – Son grupos de unas 30 o 40 casas por escuela, liderados por un cacique que funciona como un delegado municipal. Ellos son muy respetuosos con nosotros. Como trabajamos directo con los maestros, el cacique no interviene. A veces intentan acercarse o aparece gente de la política, pero nosotros repartimos todo en mano y no dejamos nada librado a terceros porque conocemos cómo se maneja el ambiente. Las maestras nos reciben muy bien, aunque a veces tienen miedo porque después la comunidad les pide cosas y no alcanza para todos; por eso siempre aclaramos qué es exclusivo para la escuela.



TPT – ¿Y quién distribuye los medicamentos en la salita?



OV – Quedan en la sala a cargo de una enfermera aborigen. Hay médicos que van dos o tres veces por semana, pero la mayoría son enfermeros y enfermeras locales. Ellos aceptan la medicina tradicional y la combinan con sus propias prácticas. En el Chaco están más integrados en ese sentido; en Misiones, adonde también viajamos, la situación es mucho más compleja.



TPT – ¿Por qué es más difícil en Misiones?



OV – Porque tienen una cultura muy cerrada respecto a la medicina. Es duro de respetar, pero hemos visto velorios de chicos que mueren deshidratados por una simple fiebre porque los llevan a la choza del pastor para hacer sus rituales en lugar de llevarlos a una sala.



TPT – ¿A qué distancia están los centros urbanos o los bancos para que ellos puedan cobrar una asistencia social?



OV – Las escuelas suelen estar a entre 4 y 10 kilómetros de algún pueblo, pero para ir a un banco tienen que viajar 60 u 80 kilómetros en combi. Muchos directamente no cobran, y los que tienen la suerte de hacerlo, muchas veces gastan gran parte de esa ayuda en el flete o el pasaje.



TPT – Me comentabas fuera de micrófono que en Misiones la pobreza es aún más profunda que en el Chaco.



OV – Sí. Hace un par de años empecé a meterme en esa realidad y ya es la tercera vez que voy. Antes de llevar el camión con acoplado, voy en auto para hacer logística y relevar la zona. Hay que revisar caminos, subidas, bajadas, pozos y ver si el camión puede doblar en la escuela, porque no podés hacer 20 kilómetros marcha atrás. También analizás si hay ciudades cerca, porque si estás muy pegado a un centro urbano se te viene toda la gente encima.

TPT – ¿Y si se rompe el camión o se encajan en el barro?



OV – Si se rompe, lo arreglamos nosotros con nuestras propias manos. Cuando nos hemos encajado, salimos buscando tractores o nos ha salvado la municipalidad del lugar. Como lo nuestro no tiene bandera política, nos reciben muy bien.



TPT – En estos 28 años de viajes, entre satisfacciones y frustraciones, ¿cuál fue el mayor logro que te llenó de orgullo?



OV – Hacer seis pozos de agua en El Impenetrable. Nos demandó muchísima investigación y logística porque no sabíamos cómo hacerlo, y fuimos el primer grupo en lograr sacar agua en esa zona. El agua está a 50 o 60 metros de profundidad. Después de analizarla vimos que tiene arsénico y no es potable para tomar, pero la usan para riego, para bañarse y para la higiene diaria. Para la comunidad fue algo increíble. A raíz de eso, una empresa de seguros contrató profesionales y logró hacer un pozo a 1.500 metros de la escuela con toda la cañería hasta el edificio. Hoy ves los videos con drones y la escuela es un oasis verde en medio del monte. También construimos tres comedores volcando el dinero de premios que ganamos, como el Abanderado Solidario que recibió mi viejo o un reconocimiento que me dieron a mí en televisión. Antes los chicos comían en el mismo lugar donde tenían clases y cocinaban adentro.



TPT – ¿Guardás esperanza de que esta realidad cambie en cinco o diez años?



OV – La esperanza siempre está. En lo estructural el cambio es simple: son ladrillos y voluntad. Si nosotros, siendo gente de clase media a la que no le sobra nada, pudimos levantar comedores con la ayuda de la mano de obra de los propios aborígenes, imaginate lo que se podría hacer con más recursos. Lo más difícil es lo laboral, porque darles trabajo implica sacarlos de su ámbito y su cultura para llevarlos a las ciudades. Allá algunos trabajan como peones, pero las mujeres prácticamente no tienen salida laboral. Por eso nosotros seguimos apostando a mejorarles la escuela, que es el centro neurálgico de toda la comunidad.