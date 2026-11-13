«Santos Unzué es un fantasma»: El reclamo por abandono vial.

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Por Redacción Extra Digital A nueve meses de haber visto sus tierras cubiertas por el agua, los productores del partido de 9 de Julio miran para arriba y advierten que la tregua climática pende de un hilo. Mientras el agua vuelve a ingresar por los canales de la región, el malestar en el sector rural apunta directamente hacia la administración municipal por la falta de mantenimiento en los caminos y el cobro de tasas viales sin contraprestación. En búsqueda de los testimonios en primera persona de los que a diario están en el campo y conocen mejor que nadie la realidad, porque la ven todos los días, en el programa «Agro 9 Radio» (Supernova 97.9), el productor Eduardo Canavese, de la zona de Santos Unzuè, trazó un crudo diagnóstico, la fragilidad del suelo y el aislamiento que padecen los vecinos.

Un respiro frágil y napas al límite

Tras un período de sequía relativa que permitió escurrir parte de las inundaciones sufridas meses atrás, el agua ha vuelto a avanzar sobre los establecimientos rurales a través de la red de canales que conecta campos de la zona. «

Está entrando mucha cantidad de agua por el canal que cruza el campo nuestro, que ya ha rebalsado y se ha ganado para el campo nuestro, pero no es tanto hasta ahora, gracias a Dios, como hace ocho meses atrás

«, explicó Canavese durante la entrevista. Si bien los pronósticos anuncian lluvias más intensas hacia diciembre, el principal problema radica en la saturación subterránea que impide que la tierra absorba nuevas precipitaciones. Según detalló el productor, en el establecimiento de 200 hectáreas que pertenece a su esposa y a su cuñada —donde el año pasado apenas quedaban 40 hectáreas en loma fuera del agua—, solo se pudieron recuperar unas 25 o 30 hectáreas gracias al drenaje cercano a la Ruta 65. Los sectores bajos permanecen anegados a la espera del calor del verano.

«Por evaporación se va a ir mucho el agua. Cuando uno va por la ruta con estos días de sol radiante se nota que se está evaporando, porque las napas están muy arriba. Llueven 15 milímetros y es como si llovieran 50, porque las napas están muy, muy arriba»