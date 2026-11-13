«Santos Unzué es un fantasma»: El reclamo por abandono vial.

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Por Redacción Extra Digital
A nueve meses de haber visto sus tierras cubiertas por el agua, los productores del partido de 9 de Julio miran para arriba y advierten que la tregua climática pende de un hilo. Mientras el agua vuelve a ingresar por los canales de la región, el malestar en el sector rural apunta directamente hacia la administración municipal por la falta de mantenimiento en los caminos y el cobro de tasas viales sin contraprestación. En búsqueda de los testimonios en primera persona de los que a diario están en el campo y conocen mejor que nadie la realidad, porque la ven todos los días, en el programa «Agro 9 Radio» (Supernova 97.9), el productor Eduardo Canavese, de la zona de Santos Unzuè, trazó un crudo diagnóstico, la fragilidad del suelo y el aislamiento que padecen los vecinos.Un respiro frágil y napas al límite
Tras un período de sequía relativa que permitió escurrir parte de las inundaciones sufridas meses atrás, el agua ha vuelto a avanzar sobre los establecimientos rurales a través de la red de canales que conecta campos de la zona. «Está entrando mucha cantidad de agua por el canal que cruza el campo nuestro, que ya ha rebalsado y se ha ganado para el campo nuestro, pero no es tanto hasta ahora, gracias a Dios, como hace ocho meses atrás«, explicó Canavese durante la entrevista.
Si bien los pronósticos anuncian lluvias más intensas hacia diciembre, el principal problema radica en la saturación subterránea que impide que la tierra absorba nuevas precipitaciones. Según detalló el productor, en el establecimiento de 200 hectáreas que pertenece a su esposa y a su cuñada —donde el año pasado apenas quedaban 40 hectáreas en loma fuera del agua—, solo se pudieron recuperar unas 25 o 30 hectáreas gracias al drenaje cercano a la Ruta 65. Los sectores bajos permanecen anegados a la espera del calor del verano. «Por evaporación se va a ir mucho el agua. Cuando uno va por la ruta con estos días de sol radiante se nota que se está evaporando, porque las napas están muy arriba. Llueven 15 milímetros y es como si llovieran 50, porque las napas están muy, muy arriba», advirtió.
Caminos cortados y obras financiadas por privados
Más allá de la contingencia climática, el eje del reclamo de Canavese se centra en el deterioro de la infraestructura rural. El productor recordó que, tras las últimas inundaciones, el agua barrió el camino frente a su campo dejando zanjones de un metro de profundidad que solo fueron tapados parcialmente en un tramo de 300 metros. Desde entonces, asegura, la presencia municipal desapareció por completo: «Desde aquel día al día de hoy no le conozco la cara a nadie de la municipalidad, ni he visto a nadie limpiar las cunetas por ningún lado. Esa es la preocupación de un campesino que ve que trabajan no sé dónde, pero nadie te dice nada. Yo creo que si vuelve el agua nos ahogamos, porque “no pasa naranja acá en 9 de Julio».«El camino que pasa frente a nuestro campo lo arregló un productor con otros dos o tres más. Tuvieron que contratar empresas privadas, retroexcavadoras y motoniveladoras, y ahora está medianamente en un 90 o 95%. Pero maquinarias municipales no andan nada, nada, como el pescado todo el día: nada y nada», ironizó Canavese.
Ante la necesidad urgente de sacar la cosecha de soja y maíz y movilizar la hacienda, los propios agricultores tuvieron que hacerse cargo de las tareas viales que corresponden al municipio.
El contraste es aún más drástico en las vías secundarias que no cuentan con mantenimiento privado. El productor relató el drama cotidiano de quienes tienen campos sobre la traza que une Santos Unzué con la localidad de Corbett, costeando las vías del ferrocarril: «Olvídate de pasar un auto, ni un tractor, porque está inundado y hay pozos. Tengo un amigo y vecino de 9 de Julio que tiene su campo al lado de la vía de Santos Unzué y deja la camioneta en la Ruta 65 y se camina seis kilómetros para llegar a su establecimiento».
Ante la necesidad urgente de sacar la cosecha de soja y maíz y movilizar la hacienda, los propios agricultores tuvieron que hacerse cargo de las tareas viales que corresponden al municipio.