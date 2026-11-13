Movimiento Acción Cooperativa cuestiona el convenio de sepelios entre el Municipio y la CEyS

El “Movimiento Acción Cooperativa – Lista Celeste” presentó una nota ante la intendente municipal, María José Gentile, en la que cuestiona un convenio firmado entre el Municipio y la Cooperativa Eléctrica y Servicios “Mariano Moreno” Ltda. por la prestación del servicio de sepelios. La carta fue ingresada por Mesa de Entradas el 20 de octubre de 2026, con el número 2308. Lleva la firma de Carmen Castagnino y Oscar Buffone, apoderados de la agrupación.

Según el documento, el acuerdo fue firmado en marzo pasado. En virtud de ese convenio, el Municipio “se obliga” a pagar $550.000 por cada servicio de sepelio, monto que se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los firmantes sostienen que, desde el inicio de la prestación del servicio de sepelios en 1976 y desde el convenio de construcción de nichos de 1985, el llamado Servicio Solidario cubrió siempre los costos de los casos en que el Municipio debía hacerse cargo.De acuerdo con la nota, el aporte municipal se limitaba al espacio en tierra o a un nicho sin costo en el Cementerio, que es de propiedad municipal. En otras palabras, la agrupación plantea que hasta ahora el Municipio no pagaba por estos servicios y que el nuevo convenio cambia ese esquema.

Qué dice el acuerdo

Desde el 1º de agosto de 1976, la Cooperativa presta el Servicio de Sepelios. Desde entonces, los casos de residentes del Hogar Municipal de Ancianos sin cobertura y de personas sin recursos que el Municipio debe atender fueron cubiertos por el sistema solidario de la Cooperativa, mientras el Municipio aportaba el lugar de sepultura (nicho o tierra).

En 1985, con la construcción de nichos por parte de la Cooperativa en el Cementerio Municipal y en el de Carlos María Naón, quedó plasmada en un convenio y en la Ordenanza Nº 2257 (22/11/1985) la disponibilidad de nichos para estos casos. El convenio fue renovado el 26/11/2015 por 30 años.

El artículo 9º del Reglamento (aprobado en 1985 y actualizado el 10/08/2010) establece que la Cooperativa brinda el servicio a:

Personas sin recursos internadas de forma permanente en el Hogar Municipal de Ancianos.

Personas indigentes cuyo sepelio corresponde al Municipio, siempre que hayan residido de forma natural y permanente en la zona de servicio eléctrico de la Cooperativa.

Excepcionalmente, personas sin familiares ni domicilio conocido fallecidas en esa jurisdicción, con provisión de ataúd (sin traslado ni velatorio), cuyo costo se imputa a pérdida del ejercicio.

Sostiene que estos servicios son de igual calidad que los que reciben los asociados y que a estos se les brinda sin límite de cantidad de beneficiarios. Dado que el Municipio aporta al servicio en más de 100 medidores, cuestiona que se limite el beneficio a 15 casos anuales y que el resto deba abonarse. La discusión gira en torno a este tope de 15 casos por año, que el “Movimiento Acción Cooperativa – Lista Celeste” considera incompatible con la trayectoria histórica del convenio y con el aporte municipal.