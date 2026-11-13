Pablo Fantini, el creador nuevejuliense de la remera del campeón del año

Pablo Fantini, ilustrador y diseñador que trabaja para Adidas desde su estudio en Nueve de Julio, contó cómo nació la camiseta conmemorativa del título de Boca, por qué casi no la muestra antes de los partidos y qué pasó cuando su dibujo empezó a circular sin él.

La camiseta de los festejos de Boca, la que se muestra al instante de ganar un campeonato, se diseñó en nuestra ciudad. Pablo Fantini la dibujó desde su estudio en Nueve de Julio, a la distancia, con los bocetos yendo y viniendo entre Adidas y el club. Entrevistado en «Supernova Deportivo» (Supernova 97.9), el diseñador repasó el proceso creativo, el nerviosismo de entregar un diseño de campeón antes de que el equipo gane y el efecto inesperado de ver su ilustración en vasos y en publicaciones de Instagram a pocas horas del título.

SD- ¿Cómo fue el encargo?

PF- Me llamaron el lunes de la semana anterior. Había que diseñar lo que Adidas llama las “Winner Jersey”, las camisetas de los campeonatos ganados de Boca. Esta era la primera, la de la estrella 75. La idea original era trabajar sobre la imagen de la copa y sumarle elementos representativos del club. Trabajo con el equipo de marketing de Adidas y, en este caso, también con el de Boca, y las validaciones las hacemos entre todos.

SD- ¿Cómo se trabaja a la distancia?

PF- Lo hago todo desde Nueve de Julio. La tecnología lo permite. Yo dibujo, diseño y envío las ilustraciones, pero mi trabajo no termina ahí. Como diseñador me involucro también en la producción gráfica: hablo con los talleres, miro cómo se va a imprimir, los colores, los pantones, armo el original. Incluso defino detalles como la medida de la estrella en el frente o lo que va en la parte de atrás.

SD- ¿Cuál fue el proceso creativo?

PF- Primero mando bocetos rápidos, tres o cuatro opciones con unas pocas líneas, para que me digan “esto sí, esto no”. A partir de ahí se descarta, y recién entonces empiezo a afinar y a sumar detalle. En esta camiseta teníamos varios elementos: los paraguas, que fueron muy representativos del clásico, el gorrito de Román cuando salió campeón, la Bombonera y un bombo, que identifican a la hinchada. Otras cosas, como Caminito, las descartamos. En una etapa de corrección se agregó la estrella 75 y el club pidió sacar la copa y dejar la estrella bien grande. Reemplazamos un elemento por otro y quedó así.

SD- ¿Cuánto hay de idea propia en el resultado final?

PF-El diseño lo hago yo, pero detrás están los dos equipos de marketing. Lo de la estrella 75, por ejemplo, fue una decisión del proceso. A la estrella la diseñé yo: le di forma y volumen para que no fuera una estrella común. Pero el proceso creativo es parte de un equipo, con correcciones e idas y vueltas. Hace mucho que trabajo así y siempre estoy abierto a las sugerencias. Hasta ahora, en todos los casos, el producto final me dejó conforme, ya sea la camiseta de Di María o la que hicimos para la Copa América.

SD- ¿Cómo viviste el partido, siendo hincha de Boca y creador de la camiseta?

PF- El sábado estuve al borde del infarto. Tenía doble responsabilidad: la camiseta ya estaba hecha e impresa, y si Boca no salía campeón, el trabajo quedaba como una anécdota que probablemente ni se usara. Fue un doble infarto. Lo viví tirado en la cocina de mi casa y me salvó Valencia (NdR, Enner Valencia el autor del gol del triunfo).

SD- ¿Sos cabulero?

PF- Un poco. En realidad no quería mostrar mucho la camiseta. Cuando pasan estas cosas trato de ni contarlo, porque uno siempre cree que se va a quemar. El viernes, antes del partido, me junté con amigos, les conté y me pidieron que se las mostrara. Uno me advirtió que la iba a quemar, y me acordé de eso hasta el gol. Faltaban treinta segundos y pensé: “la quemé”. Menos mal que entró, si no, me mataban.

SD- ¿Qué pasó después de la final?

PF- Pasaron cosas que no esperaba. Estuve buscando material esa semana y mi algoritmo solo me mostraba vendedores de camisetas de Boca. Apenas terminó el partido, entré a Instagram y ya había una versión hecha con inteligencia artificial. Un amigo me mandó una imagen de la ilustración estampada en un vaso. Hubo un usuario en TikTok que decía que ya la estaba imprimiendo en DTF. El dibujo dejó de ser solo mío y pasó a ser de todos, porque obviamente se pasa por internet. Lo que sí es nuevo para mí es que esta camiseta llegó a la tienda oficial de Adidas. No está a la vista en la página principal, pero se puede agregar, como los parches, y figura como la camiseta de la celebración. Hasta ahora mis diseños iban a los jugadores, algo más específico. Esta llega al público, que la puede encargar y recibir en su casa. Me escribía gente preguntando dónde se conseguía. Yo no sabía qué contestar. Para mí eso está buenísimo.

SD- ¿Conservás las camisetas que diseñó?

PF- Las tengo todas. Todavía no las enmarqué, pero las tengo. Esta aún no me llegó, pero ya va a llegar.

SD- ¿Qué viene ahora?

PF- Ya estamos trabajando en la de la Copa Sudamericana: estuvimos hasta hace un rato con los bocetos y las correcciones. La idea es hacer la estrella y esperar que se vean las tres camisetas, porque Boca está en la semifinal de la Copa Argentina y en la final de la Sudamericana.

SD- ¿Necesitás ser hincha para diseñar bien una camiseta?

PF- No, podría hacerlo para cualquier club. Es un trabajo profesional y un encargo que tengo que cumplir. Obviamente, cuando se trata de Boca o de la Selección, uno tiene además la pasión y el cariño. Alguien de esta radio que me pedía la de River le dije que la voy a hacer cuando ganen.

(Escuchá la entrevista completa en el link de Spotify que acompaña esta nota)