El Turismo Promocional define sus campeonatos con pilotos invitados

El Turismo Promocional Centro Oeste Bonaerense correrá este fin de semana en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio – Guillermo “Yoyo” Maldonado la competencia especial con pilotos invitados, a solo dos fechas del cierre del campeonato. La prueba, llamada “Carrera del Año”, reunirá a los pilotos habituales de ambas divisionales con invitados que formarán duplas. El AutomotoClub Nuevejuliense será el anfitrión. Cada resultado pesa en la tabla: los campeonatos están abiertos y el puntaje de esta fecha puede cambiar el panorama.

En la Clase 1 hay dos líderes. La dupla Di Nucci – Di Nucci y Ariel Managó suman 177 puntos cada uno. Detrás, a 36 puntos, está Damián Morresi, con 141. Morresi llega con un antecedente favorable: fue el último ganador en el autódromo nuevejuliense. Completan el pelotón Eugenio Rubio (85), Denis Raparo (68), Andrés De Vega (64) y Joaquín Martínez (63). La definición, según la organización, enfrenta a las marcas Chevrolet y Ford.

En la Clase 2 lidera Franco Legnoverde, vigente campeón, con 187 puntos. Lo sigue de cerca Matías Bonfiglio, con 171. Gaspar Patti, con 158, llega con la moral alta tras quedarse con la última victoria de la categoría. Alejandro Ple, cuarto con 115 puntos, busca descontar diferencias para llegar con chances al cierre.

Cómo será el fin de semana

La actividad empieza el sábado 14 de noviembre. El autódromo abrirá a las 10, la inscripción se habilitará a las 12 y desde las 14 habrá pruebas libres cronometradas, de carácter no obligatorio. La jornada terminará a las 17:30.

El domingo 15 arranca temprano. La inscripción y la entrega de sensores comienzan a las 7:30, y la verificación técnica a las 8. A las 9:30 salen a pista las pruebas libres con boxes abiertos: primero la Clase 2 y, 25 minutos después, la Clase 1, con 20 minutos cada una. A las 10:35 habrá una reunión obligatoria de pilotos.

Las clasificaciones, con boxes cerrados, comienzan a las 11:15. Primero van los pilotos invitados (Clase 2 a las 11:15 y Clase 1 a las 11:30) y después los titulares (Clase 2 a las 12:15 y Clase 1 a las 12:30). Las cuatro finales se reparten en dos tandas. Los pilotos titulares corren a las 13:30 en la Clase 2 y a las 13:50 en la Clase 1. Los invitados lo hacen a las 15 en la Clase 2 y a las 15:30 en la Clase 1.

La entrada general cuesta 15.000 pesos y los menores de 10 años ingresan gratis. El AutomotoClub Nuevejuliense atenderá la cantina del predio.