Racing de Chivilcoy se llevó los puntos en su visita a Atlético 9 de Julio

El Club Atlético 9 de Julio recibió el sábado pasado a Racing de Chivilcoy por la 12ª y última fecha del Torneo Clausura de la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy. El visitante, uno de los equipos destacados del país por su participación en la Liga Nacional durante el último año, enfrentó a los locales con sus cuatro categorías formativas.

En Mini, Atlético dominó con claridad el primer tiempo y se fue al descanso con una ventaja de 25-11. Racing reaccionó en el segundo período y redujo la diferencia, pero no alcanzó para evitar la victoria local por 37-33. El equipo de Atlético estuvo integrado por S. Ghedín, F. Viegas (2), L. García (2), A. Más (15), Juan I. Carrión, G. Báez (2), G. Giretti (2), M. Rizzo, T. Olano (4), I. Riopedre (2), O. Riopedre (4), M. Boufflet (2) e I. Allegrette (2), bajo la dirección técnica de Andrés Pastori y la asistencia de Juan P. Merico.

En Infantiles el partido fue más parejo. Atlético mantuvo una ligera ventaja durante gran parte del encuentro y llegó a los minutos finales con 47-43 a favor. Sin embargo, la mayor experiencia de los jugadores de Racing se impuso: convirtieron tres dobles consecutivos y se quedaron con el triunfo por 49-47.

En las dos categorías mayores no hubo equivalencias. Racing, con objetivos provinciales y planteles reforzados con jugadores de la zona que participan en torneos federales, mostró un nivel claramente superior al de sus rivales.