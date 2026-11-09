El bolillero semanal de EXTRA

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas y sacamos algunas

para marcar temas que dejó la semana

Bolilla de advertencia

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) advirtió que las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, para aliviar la situación fiscal de las pequeñas y medianas empresas son insuficientes y reclamó un cambio urgente del modelo económico. “Las Pymes que sobrevivan a mayo tampoco tendrán esperanzas bajo este modelo”, sostuvo la entidad. En términos similares se expresó el propio presidente de la entidad, Gustavo Casciotti, en declaraciones a ‘Temprano para todo’ el jueves 5 de noviembre.

El pronunciamiento llegó luego de que Caputo anunciara ante la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) la suspensión temporal de embargos hasta mayo de 2027 y la ampliación de los planes de facilidades de pago para empresas con deudas impositivas.

Desde APYME reconocieron que los anuncios responden a reclamos que las entidades empresarias venían planteando ante el Ministerio de Economía. Sin embargo, consideraron que se trata de medidas transitorias que no resuelven los problemas estructurales del sector.

En ese sentido, la organización comparó la decisión oficial con darle “un poco de aire a quien se está ahogando para luego volver a someterlo al mismo tratamiento de asfixia”.

Bolilla de reconocimiento

Las cooperativas eléctricas cumplen un papel vital e irremplazable en las localidades pequeñas, ya que actúan como el motor de infraestructura y desarrollo allí donde las empresas privadas no encuentran una rentabilidad económica que justifique su inversión. Por ello siempre se debe reconocer su labor que vienen cumpliendo desde hace varias décadas en el distrito de 9 de Julio.

Las localidades pequeñas del interior bonaerense -y en 9 de Julio hay varias con sus respectivas cooperativas- encontraron en el asociativismo la herramienta para solucionar problemas de infraestructura y servicios. Recientemente se conocieron los nuevos proyectos para la localidad de La Niña que los directivos de su cooperativa trataron con la intendenta Gentile y la colocación de luminarias Led en la localidad de Morea en el marco de los convenios suscriptos por la Intendencia junto a la Cooperativa Eléctrica de Dudignac.

Bolilla que avisa

El senador provincial Gonzalo Cabezas (vicepresidente del Senado bonaerense y secretario general de La Libertad Avanza) fue claro al advertir que “los resultados electorales de 2025, serán determinantes al momento de construir futuras listas”. El mensaje pareció estar dirigido, sin equívocos, al PRO, por la posibilidad de un frente electoral para el año próximo: “Hay una lectura inevitable de lo que ocurrió el año pasado. Ese resultado será un elemento importante cuando se conforme el frente electoral y se discutan las candidaturas”.

En aquella ocasión La Libertad Avanza obtuvo 7.239 votos (29,90 %) y Somos Buenos Aires (La lista con la que compitió el oficialismo local) 2.886 (11,92%).

Bolilla concluyente

El presidente del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires fue categórico al expresar que “No hay salud mental sin derechos, salud mental es llegar a fin de mes , salud mental son condiciones sociales que permitan la creación y la continuidad de un proyecto de vida digno”.

Pablo Della Savia, convocó a “jerarquizar el ejercicio profesional y defender una concepción integral de la salud mental, vinculada de manera inseparable con los derechos humanos y las condiciones de vida de la población”.

Los profesionales se reunieron en Necochea para preparar el Congreso Provincial de 2027 que celebrará el 40 ª aniversario de la institución.

Bolilla que termina

A partir del 1º de enero de 2027 comenzará a regir de forma obligatoria el nuevo esquema de paso automatizado, por lo que ya no habrá cobro manual en las rutas. De acuerdo con el decreto 733/2025, fijado en octubre del año pasado, todas las rutas nacionales concesionadas deben migrar a cobro electrónico. La fecha límite ratificada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es el 31 de diciembre de 2026.

Bolilla más cara

El gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó las multas de tránsito para el último bimestre del año, con un ajuste del 2,5%.

La Unidad Física para las infracciones de tránsito pasó de $2.281 a $2.340

Algunos de los valores de las multas de tránsito son:

– Exceso de velocidad: entre $351.000 y $2.340.000 (entre 150 y 1.000 UF)

– No utilización de cascos en motos o cinturones de seguridad en vehículo: entre $117.000 y $234.000 /entre 50 y 100 UF)

– Pasar semáforo en rojo: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Conducir alcoholizado: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Negarse a realizar el test de alcoholemia: entre $1.170.000 y 2.808.000 (entre 500 y 1.200 UF)

– Por circular con la VTV vencida: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin documentación: entre $117.000 y $234.000 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular sin cobertura de seguro: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Bolilla de felicidad

Tiene fecha y nombre propio: fue el viernes 30 de octubre cuando el Club de Leones procedió a la entrega formal de la vivienda que correspondió al primer premio de la Rifa N º 13 de la entidad. Con el acto de entrega a Walter Alberto Bustos y su familia se dio cierre definitivo a los trámites de escrituración. La familia Bustos cumplió así, favorecido por la fortuna, con el sueño de la casa propia.

Para el Club de Leones lo recaudado a través de esta propuesta le permite sostener diversas acciones solidarias y comunitarias que la entidad lleva adelante en el distrito, en tanto ya anunció que avanza con la construcción de la nueva casa que corresponderá al primer premio de la Rifa N º 14, ubicada en Joaquín V. Gonzáles 623.

Bolilla con lupa

Una investigación de Revista Noticias puso bajo la lupa los movimientos financieros de Sebastián Pareja, diputado nacional de La Libertad Avanza y uno de los principales armadores políticos de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. El trabajo periodístico reveló una serie de transferencias millonarias en una cuenta bancaria compartida con sus padres, posibles inconsistencias respecto de su declaración jurada patrimonial y la compra de un departamento en Puerto Madero por 350.000 dólares, escriturado a nombre de su madre, de 80 años.

La nota firmada por Rodis Recalt reconstruyó transferencias por más de $100 millones a una cuenta que Pareja compartía con sus padres. También reveló que el día en que se retiraron más de US$300.000 de esa cuenta, la madre del diputado escrituró un departamento de US$350.000 en Puerto Madero.

Consultados por distintos medios, desde el entorno del legislador decidieron no responder sobre las revelaciones de la investigación que involucran al dirigente libertario, que además de conducir el partido en territorio bonaerense, preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, encargada del control parlamentario sobre la SIDE y sus gastos reservados.

La investigación, titulada Los números desparejos de Pareja, reconstruye operaciones bancarias realizadas durante 2025 y enero de 2026 a partir de documentación incorporada a un expediente judicial que tramita en San Nicolás, donde la exesposa del diputado, Luciana Díaz, mantiene un litigio por la cuota alimentaria de la hija que tienen en común. En ese contexto, distintos bancos remitieron información financiera del dirigente, cuyos registros fueron contrastados por Noticias con sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y documentación del Registro de la Propiedad Inmueble porteño.

La foto de Pareja ocupa la tapa de la revista con el singular título de “El otro Adorni”.

Bolilla de Humor

Una anciana es llamada a declarar en un juicio. El fiscal se acerca a ella con una sonrisa.

– ¿Señora usted me conoce?

– ¡Claro! Desde que eras un niño. Siempre has sido un mentiroso. Le pones los cuernos a tu mujer, te aprovechas de la gente y te crees más listo que todos.

El fiscal se quedó pálido. Para desviar la atención, señala al abogado de la defensa.

– ¿Y a ese señor? ¿También lo conoce?

– Por supuesto. Es un borracho y un sinvergüenza. Se acuesta con tres mujeres casadas…y una de ellas es la suya.

En la sala se hace un silencio absoluto.

El juez golpea la mesa y llama a los dos abogados para que se acerquen.

Los dos van nerviosos, convencidos de que va a expulsar a la anciana.

El juez se inclina hacia ellos y les dice en voz baja:

– Como a alguno de ustedes se le ocurre preguntarle si me conoce a mí, lo mando directo a la cárcel.