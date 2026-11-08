Ruta 5: Habría «luz verde» para completar el tramo Mercedes / Suipacha



Por Redacción Extra Digital

Después de su visita a 9 de Julio, el senador provincial Gonzalo Cabezas se comunicó con este medio y contó que el Director de Vialidad Nacional le confirmó que hay «hay la luz verde» para terminar el tramo de la ruta 5 entre Mercedes y Suipacha. También le habría mencionado que el obrador «fue puesto en marcha el pasado 27 de octubre» y que, actualmente se estaría «midiendo la calidad del asfalto», entre otros trabajos, para poder proseguir con lo que está hecho hasta ahora y que quedó inconcluso.

Según la misma fuente, este anuncio sería oficializado en los próximos días, lo que será importante para alcarar qué cambió para que ésto se realice, de dónde viene la plata ya que había cero pesos destinados para obras en la Ruta 5 en el presupuesto 2027 y si este cambio se debe al pedido oficial de los intendentes de la región para que la plata, que estaba destinada al distribuidor Mercedes, fuera redirigida a terminar el trabajo desde esta ciudad hasta Suipacha.

Una nueva carta del Ingeniero Potetti

Esta noticia llega en el cierre de una semana en la cual el Ingeniero Oscar Potetti, promotor del «Plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí», envió una carta con una nueva advertencia al Gobierno nacional tras constatar inconsistencias entre los anuncios oficiales de obras y la actividad real sobre el trazado de la Ruta Nacional 5. Si se confirma la puesta en marcha de la continuación de la obra Mercedes / Suipacha sería la respuesta a varias de los interrogantes y dudas que plantea Potetti en esta nueva carta dirigida al Ministro Luis Caputo.

El detonante de esta presentación surge del contraste entre las declaraciones gubernamentales y las inspecciones en el terreno. El pasado 20 de octubre, Vialidad Nacional destacó la conclusión en apenas tres meses de las labores de rehabilitación sobre más de 500 kilómetros de la traza, un plan cuyo plazo original demandaba un año. No obstante, la medida se vio empañada poco después cuando el propio organismo vial habría decidido dar marcha atrás con los incrementos tarifarios otorgados a la empresa concesionaria Pentavía, al verificar que la firma carecía de la maquinaria y el personal necesarios para realizar las tareas mínimas de mantenimiento.

Frente a esta situación, la agrupación sostuvo que la falta de capacidad operativa de la contratista contradice el balance oficial del trabajo en tiempo récord. Según la entidad regional, este antecedente obliga a revisar de manera rigurosa los informes técnicos que recibe el Ministerio de Economía antes de dar por reactivados otros frentes de obra estratégicos para la infraestructura vial pampeana y bonaerense.

Durante una recorrida realizada a comienzos de noviembre por el tramo inconcluso de 20 kilómetros entre Mercedes y Suipacha, los referentes de la organización detectaron un movimiento de maquinaria sumamente acotado, concentrado en el volcado de balasto y riegos de liga sobre un sector no mayor a tres kilómetros. Para los representantes comunitarios, este nivel de actividad dista de representar el despliegue logístico y operativo indispensable para garantizar la pronta finalización de la autovía.

A las dudas sobre la ejecución física se suman las incertidumbres de carácter presupuestario. El financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) exige una contrapartida de fondos nacionales que no aparece contemplada explícitamente en el proyecto de Presupuesto 2027 para el sector Mercedes–Suipacha. En paralelo, los trabajos de movimiento de suelos que ya se realizan en la travesía urbana de Mercedes responden a una partida cercana a los 75.000 millones de pesos que aún aguarda el aval parlamentario en el Congreso de la Nación, lo que genera interrogantes sobre la cobertura legal y financiera de las maniobras actuales.

Desde la agrupación remarcaron que el objetivo prioritario de las comunidades de la zona es asegurar la entrega definitiva de los 20 kilómetros pendientes durante el transcurso de 2027, como etapa inicial para concretar la autovía integral entre Luján y Santa Rosa hacia el año 2031. El reclamo concluye enfatizando que la región necesita infraestructuras terminadas y operativas en lugar de nuevos anuncios de reactivación que no cuentan con plazos ni recursos debidamente garantizados.