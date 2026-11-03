Carlos Mosso: «La concesionaria se aferra al pliego y el Estado no pondrá un peso para obras nuevas»

En ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) Carlos Mosso contó la reunión virtual que él y otros referentes del grupo Vecinos Autoconvocados por la Autovía 5 mantuvieron la semana pasada con directivos de la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA), concesionaria de la ruta 5.

TPT: Ustedes mantuvieron una reunión virtual con directivos de la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., la concesionaria de la traza de la Ruta 5. ¿Qué nos puede decir sobre ese encuentro?

Carlos Mosso: Mirá, la reunión virtual se dio el miércoles. El viernes lo que tuvimos fue un encuentro en la Cámara Económica con vecinos que están muy enojados. En la reunión virtual estuvimos con Julio Mascheroni, José Luis Kelly (de Suipacha) y dos personas más que lamentablemente no se pudieron conectar. Tuvimos un buen diálogo con la máxima autoridad de la concesionaria Pentavía, a pesar de que las respuestas no son las que uno busca. Eso hay que dejarlo claro.

Pudimos exponer una gran cantidad de reclamos, dudas y consultas para saber cuáles son las obligaciones y exigencias de la empresa a corto y mediano plazo respecto al pliego licitatorio. Más allá de lo que circula en redes sociales o medios, la empresa comunica lo que le conviene. Lo importante para nosotros era conocer la letra chica de primera mano: saber qué es verdad, qué es mentira y cuáles son los tiempos reales.

TPT:¿Por dónde pasaron los reclamos principales?

Carlos Mosso: Pasaron por varias aristas. Principalmente, el aumento excesivo de la tarifa de los peajes y la situación de los kilómetros de ruta que se iniciaron y quedaron abandonados. Hace poco se comunicó de forma oficial que la empresa ya había puesto en valor y reacondicionado toda la traza. Sin embargo, los que transitamos la Ruta 5 vemos que solo se tiró un poco de asfalto en algunos sectores y nada más.

Expusimos todo eso. Sobre los puntos más críticos, como la tarifa o la posibilidad de otorgar beneficios para los usuarios más perjudicados, nos invitaron a volver a contactarnos dentro de 20 días para concretar una reunión presencial. Esperamos que sea un encuentro más jugoso donde nos den las devoluciones pertinentes. Esto no significa que vaya a ser una respuesta alegre; la postura de la empresa es muy clara y está dentro del pliego. Todo lo que esté fuera de ese documento se puede conversar, pero veo difícil que consigamos descuentos que alivien el bolsillo de los ciudadanos.

TPT: En cuanto a las obras propiamente dichas, ¿hay algún avance que permita ser optimistas para el futuro inmediato?

Carlos Mosso: En primer lugar, la empresa está firmemente aferrada a lo que dice el pliego diseñado por Vialidad Nacional. Ese documento ya establecía el aumento de las tarifas en esta fecha y fijaba los montos. Cuando uno cuestiona el porqué de un aumento tan alto, la empresa hace su negocio: defienden que están respetando el contrato porque les conviene y argumentan que de esa tarifa sale todo el mantenimiento que deben hacer. Su respuesta es que no pueden aumentar menos porque no les alcanzaría la recaudación. Lo cierto es que el aumento ya se aplicó.

También discutimos el descalabro que hay con el Telepase. Es increíble que en este siglo tengamos que debatir cómo adherirse a un pago electrónico para evitar una multa en efectivo que duplica la tarifa. Por Telepase se pagarían 4.300 pesos, pero si por un problema técnico de la empresa el sistema no te lee el pase, te obligan a pagar 8.600 pesos en efectivo. Les exigimos que arreglen el problema antes de cobrar multas. Nos dijeron que en noviembre estará solucionado.

TPT: Se entiende, pero queda claro que nadie les hace cumplir el sentido común.

Carlos Mosso: Exacto, porque Vialidad Nacional, que es la autoridad superior, ya les fijó las pautas e incluso les dio tiempo hasta noviembre para solucionar ese problema técnico. Todo está redactado en contra del usuario.

Por otro lado, consultamos sobre la incorporación de un nuevo tramo de 15 kilómetros desde Suipacha hacia Chivilcoy. La concesionaria dice que está «bajo estudio», pero bajo ese paraguas el tema puede volverse eterno.

TPT: Para clarificar las responsabilidades, ¿qué le corresponde hacer exactamente a esta empresa?

Carlos Mosso: Hay que entender lo siguiente: por pliego, la concesionaria ‘Pentavía¡ solo tiene la obligación por 20 años de hacer tareas de mantenimiento, corte de pasto, pintura, bacheo, reasfaltado, luminarias y mantener al personal con lo que recauda del peaje.

Los 20 kilómetros inconclusos entre Mercedes y Suipacha —donde ahora se ve un poco de movimiento— corresponden a la empresa contratista anterior, ligada al gobierno pasado mediante un crédito internacional de la CAF. Lo mismo ocurre con los 8 kilómetros de Mercedes que conectan la obra empezada con la autopista a Luján. Todo eso va por fuera; Pentavía no tiene ninguna responsabilidad en esas obras.

TPT: Entonces, si la actual concesionaria quiere hacer obras mayores, ¿cómo se financiarían?

Carlos Mosso: Cualquier obra por fuera del pliego —como un tercer carril, el ensanchamiento de banquinas o la transformación de la ruta en autovía— debe ser planteada a Vialidad Nacional. El Estado les puede dar el visto bueno, pero ya les aclaró que no va a financiar ni un solo centavo. Si se aprueba, la concesionaria debe hacerla con su propia recaudación.

La empresa tiene ganas de hacer obras porque ahí es donde más gana, el problema es el financiamiento. Para lograrlo existen pocas opciones: aumentar aún más el peaje, mantener la tarifa pero agregar más cabinas de cobro, conseguir un crédito internacional, o que Vialidad les extienda la concesión por más de 20 años. En resumen: nunca se hará con fondos nacionales, siempre saldrá del bolsillo de los usuarios

Cuestiones que se definirán durante noviembre

Durante este mes se deberá monitorear si efectivamente se soluciona el problema técnico del Telepase al que alude Mosso para que dejen de cobrar la multa del doble de la tarifa en efectivo. A la vez, pasados los 20 días acordados se espera para ver los resultados de la reunión presencial prometida para ver si se logró algún tipo de tarifa diferencial o subsidio para los vecinos de la zona.

Y por último el rol de Vialidad Nacional. Poder conocer si los municipios afectados están realizando gestiones conjuntas ante el organismo estatal, ya que es quien diseña y controla los pliegos.