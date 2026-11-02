Gustavo Bories: «La estructura de La Libertad Avanza no se mueve»

El concejal de Trenque Lauquen y armador de la Cuarta Sección Electoral por La Libertad Avanza Gustavo «Coco» Bories, detalló en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) el funcionamiento del centro de monitoreo nacional, habló de la obra del río Salado, analiza la interna bonaerense con el PRO y el radicalismo, y fija postura sobre las polémicas declaraciones presidenciales.

TPT: Recientemente estuvo en el Ministerio de Seguridad de la Nación en una reunión con legisladores y referentes de la Cuarta Sección Electoral. ¿Qué actividades realizaron?



Gustavo Boris: Así es. El viernes visitamos una de las dependencias del Ministerio de Seguridad donde funciona la línea 134 de denuncias y emergencias. Nos explicaron el funcionamiento del sistema, el cual es muy poco conocido en el interior; de hecho, muchos funcionarios locales ignoraban su existencia. Luego fuimos a la sede de la calle San Juan, donde operan la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).

TPT:¿En qué casos específicos puede intervenir la Agencia Federal de Emergencias en los municipios?

G.B.: Nos aclararon muy bien bajo qué circunstancias actúa. A veces la gente se pregunta por qué no interviene Nación ante un problema local. La realidad es que Nación no puede irrumpir en cualquier territorio porque no es su jurisdicción. Puede intervenir directamente si hay, por ejemplo, un corte en una ruta nacional. En el ámbito provincial o municipal, solo puede actuar si las autoridades locales solicitan formalmente la ayuda.

TPT: ¿El SINAME monitorea exclusivamente emergencias climáticas o también accidentes de tránsito graves en tiempo real?



G.B.: No, la accidentología vial no corresponde a esta área; de eso se encargan la Secretaría de Transporte y otros organismos. El SINAME maneja emergencias naturales: terremotos, vientos, tornados o inundaciones. Lo impresionante es que en monitores gigantes ves en tiempo real un viento en Formosa o la crecida de un río en el Litoral por el fenómeno de El Niño. Funciona de manera satelital e interactúa directamente con las provincias afectadas.

Infraestructura: Las obras del Río Salado

TPT: En estos encuentros con funcionarios nacionales, ¿se habló sobre la continuidad de las obras de dragado del Río Salado?



G.B.: Sí, lo planteamos formalmente ante el director Santiago Hardy, ya que me acompañaban dirigentes de distritos muy afectados como Carlos Casares, Bragado, Pehuajó, Trenque Lauquen, Lincoln, Villegas y América. Hardi nos admitió que vienen atrasados con el cronograma comprometido, pero llevó tranquilidad: nos aseguró que en la primera semana de diciembre se terminará el dragado de la Etapa 4, que es el tramo que le corresponde a Nación.

TPT: Es una obra que lleva décadas en agenda…

G.B.: Si me preguntás a mí, es un proyecto que lleva 30 años y no sé si alguna vez lo veremos terminado en su totalidad. Ha demandado demasiados años de forma desparramada. Sin embargo, el compromiso actual de Nación es finalizar ese tramo de 33 kilómetros a principios de diciembre. Es una obra clave porque hoy funciona como un tapón; si no se draga, el agua no fluye y rebalsa hacia los campos linderos.

Armado político en la Cuarta Sección y tensiones con el PRO

TPT: Pasando a lo político, ¿la conducción de la Cuarta Sección Electoral hoy está plenamente centralizada en usted o comparte el armado con otros sectores?

G.B.: Vengo trabajando en la sección hace bastante tiempo. Hasta hace un año compartíamos la conducción con otra persona, y anteriormente lo hizo Gonzalo Cabezas, actual senador provincial. Desde hace un año y medio estoy a cargo del armado de punta a punta. En distritos clave como Trenque Lauquen, 9 de Julio y General Villegas ya consolidamos bloques de cinco concejales cada uno.

TPT: ¿Qué sectores del PRO y del radicalismo están negociando con ustedes para las próximas elecciones y cuáles los evitan?

G.B.: Se habla mucho de esto, pero al común de la gente no le importa quién va abrazado con quién, lo que quieren es que les solucionemos los problemas. Hoy, en lo concreto, no hay absolutamente nada cerrado con nadie. Sabemos que para ganar la provincia de Buenos Aires necesitamos aunar esfuerzos y equipos, y por eso existen conversaciones con dirigentes del PRO y de la UCR. Pero hoy La Libertad Avanza va derecho a las elecciones con sus propios equipos y listas. Si llega un acuerdo real, se negociará en su momento.

TPT: En distritos como 9 de Julio, el bloque libertario ha sido marcadamente opositor a la gestión municipal del PRO. ¿Cómo se explica ahí una posible alianza?

G.B.: Entiendo el punto, pero La Libertad Avanza no tiene un problema institucional con el nombre «PRO». El PRO no es una sola persona, son muchos dirigentes. Si en un distrito hay diferencias o inconvenientes, el problema es con un individuo en particular, no con el espacio político. Hay gente valiosa en todos los partidos y no se puede meter a todos en la misma bolsa. La estructura de La Libertad Avanza no se mueve. Si la conducción provincial decide que hay que poner «una rayita amarilla» en la boleta para ganar la provincia, se evaluará, pero la identidad del espacio es firme.

TPT: ¿Usted va a ser candidato en los próximos comicios?



G.B.: Suena a cliché, pero soy un hombre del espacio. Hoy soy concejal y tengo mandato hasta fines de 2027. Si el espacio decide que siga haciendo el trabajo de armador, lo haré; si me necesitan de candidato en algún lugar, allí estaré.

Medios de comunicación y la retórica presidencial

TPT: Hace unos días, el presidente Javier Milei sugirió en un acto de la Fundación Faro que los periodistas «se tienen que quemar en la hoguera». ¿Cuál es el límite tolerable de la violencia verbal para usted y no teme que esa retórica valide agresiones físicas?

G.B.: No le voy a escapar al tema. Creo que es una opinión y un comentario netamente personal del presidente; no es la postura oficial de La Libertad Avanza, ni la mía, ni la de otros funcionarios. No tengo por qué defender ni atacar los dichos del presidente; él sabrá por qué lo dice. Si me preguntás a mí, yo no respondo de esa manera, no es mi forma de expresarme ni comparto ese estilo. A veces también se toman títulos finales fuera de contexto y se obvia el desarrollo de su discurso, pero insisto: no es mi manera de manejarme.