EspectáculosLocales

El Cuarteto Artico en cierre de exposición en la Terminal

El espacio cultural de la Terminal de Ómnibus se prepara para bajar el telón de su actual exposición artística. El cierre de la muestra tendrá lugar este miércoles a partir de las 20:30 con el Cuarteto Ártico, agrupación compuesta por cuatro músicos que presentará un repertorio diseñado especialmente para acompañar la despedida de las obras expuestas.
La actividad será con entrada libre y gratuita. Las autoridades culturales locales invitan a los vecinos a sumarse a una noche dedicada a la cultura ciudadana.

 

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