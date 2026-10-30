Reempadronamiento, elecciones de Comites y ciudadanía italiana en 9 de Julio



Cuando uno dice el apellido Miglierina, remite inevitablemente a Gildo, el gran dirigente que tuvo la Sociedad Italiana. Graciela sucede a aquel referente y hoy asume el cargo con toda la responsabilidad y el compromiso que implica estar a la altura de su legado. Graciela, es hoy la presidenta de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos ‘Amistad y Trabajo’ en 9 de Julio. En ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) nos contó que va a pasar este sábado 31 en el Teatro Rossini: “Es verdad lo que decís: mi papá dejó la vara muy alta, pero tratamos de seguir adelante con su legado. En esta oportunidad, lo que nos convoca es la visita de Mauricio Tarsitano, consejero ejecutivo del Com.it.es (Comité de los Italianos en el Extranjero) del Consulado de La Plata. Él va a estar presente mañana sábado a las 10:00 de la mañana en el Teatro Rossini. Es una invitación abierta a toda la comunidad, sean italianos o no. Principalmente es de interés para quienes tienen la ciudadanía, ya que se tratarán temas puntuales, pero cualquiera que tenga curiosidad puede acercarse”.



TPT- Últimamente han existido muchas dificultades y demoras para obtener la ciudadanía, especialmente para conseguir los turnos a través del sistema electrónico. ¿Él va a responder sobre estas cuestiones?

Graciela Miglierina – Sí, va a responder sobre varios temas. El motivo inmediato que nos convoca es el reempadronamiento, un tema del que ya habíamos hablado en nuestra entrevista anterior. Viene a explayarse más sobre esto de cara a las próximas elecciones del Comites, que serán en diciembre.

TPT- En la convocatoria también figura un punto clave: la Carta de Identidad Electrónica.

Graciela Miglierina – Exacto. Son tres ítems puntuales los que va a tratar: el reempadronamiento, las elecciones de diciembre y, finalmente, responderá todas las dudas que tenga la gente sobre los trámites de ciudadanía, pasaportes y la carta de identidad. Todos los que tengan inquietudes se pueden acercar a preguntar.

TPT- Habitualmente concurren a la secretaría de la Sociedad Italiana muchos vecinos de 9 de Julio interesados en iniciar el trámite. ¿Cómo manejan esas consultas en el día a día?

Graciela Miglierina – “Toda persona interesada en comenzar el trámite se puede acercar a nuestra oficina para recibir asesoramiento. Es importante aclarar que nosotros los orientamos para que puedan empezar, pero no les realizamos el trámite, ya que este es estrictamente personal”.

TPT- ¿Para este trámite hay que dirigirse inevitablemente a La Plata o se puede resolver en la ciudad?

Graciela Miglierina – El proceso es prácticamente todo online. Una vez que se finaliza la etapa digital, ahí sí la persona debe dirigirse de forma presencial a La Plata para concluirlo. Para ese paso final se otorga un turno, y ese es el gran problema con el que se choca la mayoría: es sumamente difícil conseguir los turnos en la plataforma. No hay atención presencial ni telefónica para solicitarlos, es sí o sí online. Hay que armarse de muchísima paciencia porque el sistema a veces se satura o se corta.

TPT- Me imagino que esa va a ser la consulta —o la queja— que más va a recibir Tarsitano.

Graciela Miglierina – Seguramente, pero lamentablemente es la única vía que existe actualmente.

TPT- Respecto al reempadronamiento para las elecciones de los Comites, ¿cuál es la fecha límite y qué debe hacer el ciudadano que nos está escuchando?

Graciela Miglierina – La fecha límite para el reempadronamiento es el 4 de noviembre; estamos muy al límite, aunque ya llevamos más de un mes trabajando en esto. El proceso consiste en completar una planilla y adjuntar la fotocopia del documento; no es nada difícil. Nosotros le brindamos a la gente el servicio de recibir esas planillas en nuestra oficina hasta el día de hoy, porque mañana Mauricio Tarsitano se lleva todo el material físico. Quienes no lo hayan hecho hasta hoy, todavía tienen tiempo de realizar el reempadronamiento de forma online hasta el 4 de noviembre.

TPT- Queda claro entonces que la Sociedad Italiana ya no recibirá más planillas físicas después de hoy.

Graciela Miglierina – Así es. Por otra parte, la votación en sí se desarrollará hasta el 4 de diciembre. No quiero confundir a la gente con las fechas: el 4 de noviembre cierra el reempadronamiento y el 4 de diciembre es el límite para votar. Además, cabe aclarar que no es una elección nacional de Italia, sino una elección local para el consulado de La Plata.