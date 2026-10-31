Yomel realizó su jornada anual de concesionarios

Con la participación de más de 90 concesionarios y más de 200 asistentes provenientes de distintos puntos del país y del exterior, Yomel llevó adelante la edición 18 de su tradicional encuentro comercial. Las actividades combinaron instancias virtuales de negociación con jornadas presenciales desarrolladas en el predio de La Rural de Nueve de Julio.

El evento tuvo presentaciones institucionales, momentos de humor con Eber Ludueña y una conferencia a cargo del especialista Jonathan Loidi, quien compartió herramientas sobre experiencia de cliente y gestión comercial.

Negocios, Innovación y Exhibición de Producto

Durante las jornadas, la empresa puso el foco en fortalecer su amplio abanico tecnológico, destacando las líneas de henificación —como las rotoenfardadoras Magna y Mistral—, las sembradoras de precisión de la línea Spin, rastras pesadas y equipos destinados a la preparación de suelo y economías regionales. Al respecto, entrevistada por Marta Campelli en el programa «Agro 9 Radio» (Supernova 97.9), Andrea Médica destacó la importancia de exhibir todo el potencial productivo de la compañía ante una red que muchas veces se especializa por regiones: «Como la oferta de productos es grande, es amplia, podemos llegar a cada uno de ellos, podemos tener productos que les puedan ser apetecibles para ofrecer en donde estén, en la provincia o ciudad que estén y más allá de cualquier tipo de actividad agrícola ganadera que se realice. Esto siempre es una muy buena oportunidad para desplegar todo esto que tenemos y decir ‘bueno, acá está la oferta de Yomel».





El encuentro también premió el desempeño comercial de los concesionarios mediante un ranking de ventas, reconoció a los ganadores de la tradicional competencia de simuladores Sim Racing —transmitida por Fox Sports 3 y YouTube— y entregó importantes premios en máquinas, repuestos y órdenes de compra para incentivar las operaciones bajo condiciones comerciales especiales y exclusivas del evento.

Un Análisis Prudente del Contexto de Mercado

Consultada sobre el balance económico del año y el comportamiento del sector, la referente de Yomel ofreció una mirada realista sobre la coyuntura actual y el ritmo de inversiones en el ámbito agropecuario: «Un año complejo. La verdad que estos últimos meses, para nosotros estaríamos en dentro de las temporadas altas por el tipo de líneas que mencionaba, pero en esta etapa del año es todo lo que tiene que ver con pasturas, forrajes y realmente bueno, está haciendo un año difícil porque no hay muchas consultas, el mercado está un poco quieto, como que está un poco retraído sin mucho ánimo de invertir, así que bueno, acompañando este momento que esperemos sea una transición que dure poco».

A pesar de los desafíos planteados por la retracción del mercado, desde la firma valoraron el compromiso sostenido de los concesionarios que acompañan a la marca desde sus inicios y remarcaron la necesidad de continuar generando herramientas atractivas para sostener la actividad comercial a la espera de una reactivación general.