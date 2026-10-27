Quiroga: Martes con asamblea por el agua

La Federación Agraria Argentina, filial 9 de Julio, convocó a toda la comunidad de Facundo Quiroga a una asamblea que se llevará a cabo este martes 27 de octubre a las 18:30 horas en las instalaciones del Club Atlético Quiroga. El eje central del encuentro será “la delicada y alarmante situación del agua en la localidad”, dijo Javier Padrón, integrante de la comisión directiva en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9).

Padrón advierte que el escenario actual es mucho más grave que el del año pasado, debido a que las zonas afectadas se encuentran completamente saturadas. Asimismo, señala con preocupación “la falta de concientización o conocimiento que aún existe dentro del mismo pueblo respecto a la magnitud de la crisis”.

Agregó que “el propósito de la convocatoria es canalizar las inquietudes de los damnificados y exigir la intervención de autoridades con poder de decisión”. Considera que “el municipio de 9 de Julio no cuenta con la fuerza o las herramientas suficientes para abordar de forma integral un problema de esta envergadura, les quedó grande, por lo que se vuelve indispensable la presencia y el compromiso de funcionarios de mayor rango”.

Durante la entrevista, se expuso la falta de compromiso de las autoridades y la apatía de la comunidad urbana frente a la crisis hídrica que afecta a los productores locales. Al ser consultado sobre la asistencia de funcionarios a la convocatoria, Javier Padrón se mostró escéptico: «Prometer, no han prometido mucho. Habrá que ver qué pasa y, si no hay respuestas, tendremos que reclamar más arriba del municipio», afirmó.

El dirigente y productor ilustró la gravedad de la situación: «el camino que va de Quiroga a La Corona, hoy, ese trayecto prácticamente se tiene que hacer en bote; tiene partes con un metro y medio de agua de hondo», concluyó, evidenciando la magnitud de un camino rural completamente intransitable. También declaró sobre todo lo que afecta esta situación a la producción y el trabajo rural.