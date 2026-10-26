Nación declaró la emergencia agropecuaria en 9 de Julio y Necochea





El Gobierno nacional declaracó la emergencia y/o desastre agropecuario en Nueve de Julio y Necochea para mitigar los daños sufridos por las inundaciones. La medida, oficializada este lunes tras la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, busca brindar un alivio económico y fiscal a los productores que han visto sus campos e instalaciones severamente afectados por los excesos hídricos y el anegamiento de los suelos.

El decreto establece un marco temporal retroactivo que abarca desde el 1° de mayo hasta el 31 de octubre de 2026, período que se toma como cierre oficial del ciclo productivo para la evaluación de las pérdidas en la región. Para Nueve de Julio, la declaración de emergencia comprende al partido en su totalidad, afectando tanto a la agricultura intensiva como a la ganadería de la zona. En el caso de Necochea, el reconocimiento oficial alcanza de manera específica a las circunscripciones II, III, IV y XII.

Esta decisión del Ministerio de Economía toma como antecedente directo el Decreto provincial 1270, dictado a fines de agosto, que encendió las alertas en el Ejecutivo nacional sobre la magnitud del daño en el corazón productivo bonaerense.



La implementación de la Ley Nacional N° 26.509 habilita una serie de herramientas de contención para los productores damnificados. Entre los principales beneficios figuran la postergación en el vencimiento de obligaciones bancarias a través de entidades oficiales y mixtas, así como la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para suspender ejecuciones fiscales y diferir pagos de tributos nacionales.Para acceder a estos beneficios, los productores deberán presentar un certificado emitido por las autoridades provinciales que acredite el grado de afectación de sus establecimientos.

Mientras los gobiernos locales intentan articular medidas preventivas, la declaración de emergencia en estos distritos funciona como un parche temporal frente a una crisis climática que amenaza con recrudecer en las próximas semanas con la fase más severa del Súper Niño.