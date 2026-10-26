Lula dió vuelta el balotaje y fue reelecto

El presidente brasileño superó a Flávio Bolsonaro en una reñida segunda vuelta y se mantendrá al frente del Palacio de Planalto por cuatro años más. Los analistas atribuyen el triunfo a la reorganización digital, la movilización de bases y una ligera caída en la abstención.

Por Redacción Extra Digital

En un desenlace electoral marcado por el suspenso y la polarización extrema, Luiz Inácio Lula da Silva logró este domingo imponerse en el balotaje presidencial frente al candidato Flávio Bolsonaro. Con este resultado, el mandatario asumirá un nuevo período de cuatro años el próximo 5 de enero, lo que representa su cuarto mandato no consecutivo y extiende la presencia del principal referente de la izquierda sudamericana en el poder.

La jornada electoral mantuvo en vilo al país de más de 200 millones de habitantes. Durante las primeras etapas del recuento de votos, los candidatos intercambiaron la delantera en varias ocasiones hasta que, superada la mitad de las mesas escrutadas, Lula consolidó una ventaja decisiva. Con más del 96% de las actas procesadas, el actual jefe de Estado obtenía el 51,74% de los sufragios, frente al 48,26% cosechado por el representante del Partido Liberal.

El triunfo marca un hito sin precedentes desde el retorno de la democracia a Brasil: es la primera vez que un candidato logra revertir en la segunda vuelta un resultado adverso obtenido en la primera votación. En la primera vuelta del pasado 4 de octubre, Flávio Bolsonaro se había colocado al frente con dos puntos de ventaja (47% frente al 45% de Lula).





Las tres claves del giro electoral

La acelerada recuperación del oficialismo en apenas tres semanas responde a un giro estratégico bien definido, según señalan analistas políticos. Marco Teixeira, especialista de la Fundación Getúlio Vargas, identificó tres pilares determinantes en el vuelco de las urnas. En primer lugar, el Partido de los Trabajadores (PT) reestructuró su maquinaria proselitista para disputar el terreno digital, un espacio que históricamente había estado bajo el dominio del bolsonarismo. Bajo la coordinación del diputado André Luiz Gaspar Janones, el equipo de campaña articuló una red comunitaria denominada «el ejército de Lula», que movilizó a millones de seguidores y revitalizó la presencia de la candidatura en plataformas sociales.

En segundo lugar, se intensificó el despliegue territorial. Sectores estudiantiles y organizaciones de base protagonizaron jornadas de trabajo presencial enfocadas en identificar y persuadir a votantes indecisos o simpatizantes de la oposición.

Por último, los analistas destacan una modesta pero decisiva disminución de la abstención. Una variación de entre 0,5 y 2 puntos porcentuales en un padrón cercano a los 150 millones de electores resultó fundamental para mover la balanza en una contienda con márgenes tan ajustados.

Trayectoria y retos institucionales

El triunfo de Lula da Silva frena la aspiración de la derecha conservadora de desalojarlo del escenario político. La permanencia del PT en el gobierno augura además dinámicas complejas en el plano internacional y en la relación de Brasil con figuras de la política global y regional como Donald Trump o Javier Milei.

Nacido en Pernambuco en 1945 y formado en el liderazgo sindical del estado de San Pablo, Lula ha recorrido un camino político accidentado que incluye la fundación del PT, la presidencia del país entre 2003 y 2010, y un prolongado periodo encarcelado en el marco de la investigación Operación Lava Jato. Tras permanecer 580 días en prisión, sus condenas fueron anuladas por el Supremo Tribunal Federal al constatarse la falta de imparcialidad del tribunal actuante. En 2022 retornó a la presidencia tras vencer a Jair Bolsonaro, cuyo mandato concluyó envuelto en controversias judiciales y encarcelamiento por su vinculación con los intentos de desestabilización institucional de enero de 2023.

A pesar del éxito en las urnas, el mandato que iniciará en enero se perfila complejo. El nuevo gobierno deberá gestionar su agenda legislativa ante un Congreso de mayoría conservadora y de centroderecha, lo que exigirá una intensa labor de articulación política para garantizar la gobernabilidad en los próximos cuatro años.