Un debate de acusaciones a una semana del balotaje

Por Redacción Extra Digital El primer cara a cara de la segunda vuelta brasileña, transmitido por Band News desde San Pablo, dejó una conclusión que comparten observadores de distintas posiciones. La discusión de proyectos quedó relegada frente al intercambio de denuncias. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del PT, que busca la reelección, y el senador Flávio Bolsonaro, del PL, dedicaron buena parte del tiempo a interpelarse por casos de corrupción sin que ninguno despejara las dudas planteadas por el otro. Lula le exigió explicaciones sobre su vínculo con el ex banquero Daniel Vorcaro y sobre fondos recibidos en Estados Unidos. Flávio respondió con las sospechas que pesan sobre Fábio Luís Lula da Silva, el hijo del presidente. Ninguna de las dos preguntas obtuvo una respuesta directa.

El tono fue áspero de ambos lados. Lula no eludió la confrontación y elevó la voz en varios pasajes. Flávio, que en la campaña buscó mostrarse más moderado que su padre, adoptó una estrategia de presión constante sobre el presidente. En el último bloque, tras un reclamo del equipo de Lula, los conductores le pidieron que moderara esa actitud.

En materia de propuestas, cada candidato jugó en su terreno. Flávio insistió en la creación de un Ministerio de la Prosperidad y puso el foco en la seguridad. Anunció que, si gana, declarará a las bandas narcotraficantes organizaciones narcoterroristas y les hará la guerra desde enero. Sus críticos le reprocharon generalidades en salud y economía. Lula, en cambio, se apoyó en cifras de gestión. Afirmó que los homicidios están en su nivel más bajo desde 2012, aunque reconoció que las 40.775 muertes violentas anuales siguen siendo alarmantes y que el narcotráfico avanzó en 25 estados. Propuso dar más protagonismo al Estado federal en la seguridad, hoy concentrada en los gobernadores. Sus críticos le recuerdan el avance del narcotráfico que él mismo admitió.

La evaluación del resultado divide a los analistas. Marcelo Angeletti, de la consultora Chetochine, ofreció una lectura que reparte méritos y debilidades. A su juicio, Flávio cumplió su papel, porque eludió sus puntos débiles con retórica y presión y mostró firmeza. Lula, en cambio, no logró hacer valer los resultados que lo favorecen y en algunos momentos perdió el control, aunque tuvo buenos reflejos.

El debate deja planteadas dos preguntas para el domingo. Para los votantes de Lula, si el presidente puede convertir sus cifras en un argumento convincente. Para los de Flávio, si su firmeza en cámara anticipa autoridad o confrontación, en un escenario en el que, según él mismo destacó, contaría con mayoría en ambas cámaras del Congreso. Brasil llega al balotaje con dos modelos enfrentados y con un electorado al que el debate le ofreció más motivos para confirmar su voto que para cambiarlo.