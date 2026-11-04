Elecciones EEUU:  Duro castigo a la gestión de Trump



Por Redacción Extra Digital



Las elecciones de medio término en Estados Unidos sacudieron el tablero político, en una jornada marcada por el voto castigo hacia la Casa Blanca. El Partido Demócrata logró recuperar el control total del Congreso, conquistando las mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y arrebató gobernaciones clave en estados históricamente conservadores.

Ganadores y Perdedores

El Partido Demócrata logró un resultado histórico al superar las 51 bancas necesarios en el Senado —sellado con la victoria de Josh Turek en Iowa y la banca 54 conquistada por Abdul El-Sayed en Míchigan— y dar un vuelco decisivo en la Cámara de Representantes. Texas, histórico bastión republicano cambió el rojo por el azul y de una manera contundente: Gina Hinojosa se convirtió en la primera mujer hispana en ser electa gobernadora de ese estado, poniendo fin a décadas de hegemonía republicana en la gobernación. Todo un simbolo, un llamado de atención con mayúscula. Por otro lado Abdul El-Sayed (Míchigan) hizo historia al convertirse en el primer senador estadounidense de fe musulmana, impulsado por una sólida alianza de jóvenes y sectores progresistas. Además, se sube a la lista de precandidatos demócratas para el 2028.

Y entre las figuras en ascenso nombres como Jon Ossoff (reelecto senador por Georgia), JB Pritzker (gobernador de Illinois), James Talarico (electo al Senado por Texas) y el pastor Adam Hamilton (quien logró un hito al ganar un escaño senatorial en Kansas) salieron ampliamente fortalecidos.



El resultado electoral dejó secuelas y mensajes directos del lado republicano y, por supuesto, para la administración de Donald Trump. Fue un rechazo directo de su agenda económica y de política exterior. La inflación vinculada a los aranceles, el aumento del costo de vida, las controvertidas políticas de deportación masiva y el descontento social ante los conflictos internacionales en Oriente Medio, impactaron en su base de apoyo, provocando una sangría del voto latino y moderado. Además, los republicanos perdieron la mayoría en ambas cámaras con lo que pierden la capacidad de avanzar con proyectos de ley sin negociar y queda al descubierto la vulnerabilidad de sus candidatos en feudos tradicionales como Kansas, Texas e Iowa.

Qué cambia con este resultado

El nuevo panorama legislativo transforma radicalmente los dos últimos años del segundo mandato de Donald Trump. La agenda legislativa de la Casa Blanca quedará paralizada. Proyectos sobre mayores recortes fiscales o desregulaciones drásticas no prosperarán. Al controlar ambas cámaras, los demócratas asumirán las presidencias de los comités clave. Se anticipa una intensificación del control sobre las decisiones del Ejecutivo, las finanzas públicas y los nombramientos judiciales. El Capitolio impondrá estrictas condiciones sobre el gasto gubernamental y la financiación de intervenciones internacionales y disputas comerciales. Y se anticipa una dura batalla presupuestaria con miras a las negociaciones del techo de la deuda.

La carrer a hacia las presidenciales

Las midterms han dejado formalmente inaugurada la carrera por la sucesión presidencial de 2028. Y en el Partido Republicano se abre la lucha interna por la sucesión. Al estar Trump constitucionalmente imposibilitado para buscar un nuevo mandato en 2028 (La Enmienda 22 establece con claridad:«Ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de Presidente más de dos veces…». Trump cumplió un primer mandato (2017-2021) y actualmente se encuentra en su segundo mandato), la contundente derrota acelerará las pugnas internas. Figuras del sector tradicional culparán al discurso radical del movimiento MAGA (Make America Great Again), mientras que leales al presidente intentarán mantener el control del aparato del partido. Rostros como el del vicepresidente J. D. Vance enfrentarán un terreno mucho más hostil para consolidarse como herederos.

Del lado Demócrata, una luz de esperanza de cara la 28. La contienda mostró que la oposición puede ganar no solo en las costas, sino también en el Cinturón del Sol y el Medio Oeste. Dirigentes con proyección nacional —como Jon Ossoff, Roy Cooper, Josh Shapiro o JB Pritzker— quedan perfilados como precandidatos naturales, habiendo demostrado que un mensaje centrado en la economía cotidiana, los derechos civiles y la institucionalidad resuena con los votantes independientes.