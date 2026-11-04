Se abrió la convocatoria para elegir representantes culturales del Partido

Florencia González fue la representante cultural de 9 de Julio en nombre de AFAPDI en la última Fiesta del Girasol en Casares y se ha tomado muy en serio esto de los representantes culturales. Ahora está en la busqueda de otros cuatro candidatos a representante cultural del Partido para ser quien la suceda a partir de febrero.

En diálogo con «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9), Florencia contó que «soy la actual representante cultural nacional hasta el mes de febrero y, por lo tanto, la idea mía como lo había propuesto cuando fui electa, es incentivar a la gente de 9 de Julio a que sigamos creciendo, que esto no quedara, digamos, solamente este año, sino que quienes estaban interesados podían llegar a lograr tanto en la Fiesta del Girasol, como en la zona de 9 de Julio, porque hay muchas fiestas dentro de la zona, presenté un proyecto para que ver si se podía hacer viable. La realidad es que el municipio queda exento de esto, pero bueno, me habilitaron igual la búsqueda. Hoy, de hecho, tenemos una reunión con distintas personas que quizás también están interesadas en poder armar, no sé si una comisión, pero bueno, sí sería lo ideal a futuro para no estar yo sola con todo esto. Por lo tanto abrimos una búsqueda hasta el día 10 inclusive. Quienes estén interesados, sean mayores de 18 años a 25 años, pueden contactarse conmigo y les voy a explicar un poco acerca de qué se trata. La idea es que elijan una institución que esté legalmente viable en la localidad de 9 de Julio y puedan armar algún proyecto en el cual trabajar durante todo el año, para que el próximo año del aniversario de 9 de Julio, con los fondos que se recauden dentro de los proyectos, vaya una parte para la institución que ellos elijan y la otra parte para 9 de Julio, quizás para poder, no sé, traer alguna banda, poder hacer alguna, alguna actividad diferente en el aniversario de 9 de Julio y así poder ir creciendo. Además, las cuatro representantes, no solo una de ellas va a representarnos en Casares en la Fiesta Nacional del Girasol, sino también en distintas localidades. Vamos a tratar de que participen en 25 de Mayo, Lincoln, bueno, y además en los actos». protocolares de distintos lugares de acá del partido de 9 de Julio.

UPP- Por lo que veo en el cronograma todo se define en noviembre.

Florencia González– Exactamente, sí. Quiero hacerlo, digamos, de la mejor manera posible, así que solicito a los medios y a la comunidad si podemos llevar a cabo esto y hacerlo posible para que entre todos podamos aportar un poquito. También quienes estén a disposición y quieran ser partícipes de este proyecto que se va a llevar a cabo para elegir nuevas representantes, también me pueden contactar. Eso es lo ideal también. Ddesde hoy hasta el día 10. El día 11 hasta el día 19 voy a capacitar a las personas que se postulen, más o menos sobre de qué se trata, cómo lo llevarían a cabo y demás. Se le va a dar una serie de planillas para que tomen esto como una responsabilidad para 9 de Julio y para que lo lleven a cabo durante todo el año y trabajemos en equipo, que todo sea bastante claro y viable. Y el día 22, que va a ser el desfile, es la idea de presentar a las nuevas representantes o nuevos representantes también.

UPP- ¿Quiénes forman parte o quiénes formarían parte de este jurado, además de vos?

Florencia González– Bueno, estaría María Vélez, bueno, también yo. Estamos definiendo qué otras personas vamos a poner como jurado. Quizás no sabemos bien el lugar físico donde se puede llegar a hacer, o en el Salón Blanco, o en algún otro salón. La idea también es invitar a los medios para que se haga algún canal en vivo o algo para que la elección sea visible para toda la comunidad de 9 de Julio.

UPP- Se va cumpliendo el año, se va cumpliendo tu mandat. Todavía te quedan unos meses intensos, ¿cómo viene resultando esta actividad o por lo menos una función nueva?

Florencia González- La verdad que muy bien. Tengo las personas que me acompañaron durante todo este año, tanto de 9 de Julio como del Girasol. La semana pasada estuve acompañando a los chicos de AFAPDI a un encuentro de personas con discapacidad en la localidad de Chivilcoy, la verdad que más que contenta. Estuve también acompañándolos en un evento que se hizo de Halloween, me enfoqué mucho y los voy a visitar también a medida que voy teniendo por ahí tardes libres, siempre coordino para ir a hacer alguna actividad recreativa con ellos. He ido a distintos lugares a visitar fiestas como Arequito, la Fiesta de la Boga, la Fiesta de la Alfalfa, y la verdad que es algo increíble y más que traerme todo ese aprendizaje quiero que 9 de Julio lo empiece a vivir, ¿no?

La actua representante cultural de 9 de Julio explica que «dentro de las cuatro representantes, la primer representante va a ser quien nos represente en Carlos Casares y las otras tres restantes van a representar a 9 de Julio en otras fiestas. Por eso no quiero que haya una sola elección, sino que sean cuatro personas y que entre ellas también puedan llevar a cabo los proyectos, podamos trabajar, quizás armar algún servicio de cantina, de evento cuando cuando tengamos a disposición para, como te digo, para poder hacer que 9 de Julio crezca en la parte cultural y la parte turística, ya que tiene muchas cosas para poder brindar los fines de semana y durante todo el año».