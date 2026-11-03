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El PRO bonaerense puso Segunda

El PRO se prepara para el 2027. En ese camino, esta vez le tocó a dirigentes y legisladores de la Segunda Sección bonaerense reunirse con la cúpula del partido. Cristian Ritondo, presidente del espacio en la provincia, Soledad Martínez, vicepresidente, y Mauricio Macri, encabezaron la reunión en la sede porteña del PRO en medio de las especulaciones sobre posibles alianzas electorales para las elecciones del próximo año. Estuvieron, entre otros, los intendentes Javier Martínez (Pergamino), Marcelo Matzkin (Zárate), Fernando Bouvier (Arrecifes), Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Jorge Etcheverry (Lobos), la diputada nacional Florencia De Sensi, además de otros legisladores provinciales y nacionales, concejales y referentes locales de la Segunda.
Ritondo expresó que «Estamos construyendo una mirada de futuro en la previa a un año electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tiene un peso decisivo en la elección nacional. Ustedes tienen el territorio, la experiencia y la mirada para lo que viene“, y convocó a preservar la identidad del partido frente a las discusiones que atraviesan a la oposición provincial, mientras la conducción busca reagrupar a los dirigentes que tomaron caminos diferentes durante las últimas elecciones: «Tenemos que estar juntos y defender nuestros valores de gestión y de transformación. No se convoca desde la confusión, sino desde la convicción que tenemos para la Provincia y para el país“.

La meta central trazada por los armadores amarillos radica en la conformación de un bloque competitivo capaz de disputar la gobernación provincial al peronismo. En las conversaciones de mesa chica cobró fuerza la figura de Diego Santilli como la alternativa prioritaria para liderar la boleta. Según voceros de las secciones provinciales, la postulación del actual funcionario nacional permitiría articular a las distintas vertientes opositoras y establecer un orden unificado en el territorio.
Pese a las posibilidades de acuerdos, la convivencia territorial presenta serios desafíos y fricciones locales. Fuentes comunales del PRO señalan que, si bien la interlocución con el armador libertario Sebastián Pareja muestra progresos en ciertas áreas, la conducta de los bloques de concejales de LLA enturbia las relaciones en diversos municipios. Situaciones extremas como la registrada en el distrito de Nueve de Julio, donde ediles alineados con la bancada libertaria llegaron a solicitar la destitución de la intendenta María José Gentile, son citadas por la dirigencia del PRO como muestras concretas de la desconfianza que aún prevalece en las bases.
Frente a estas turbulencias regionales, la cúpula que encabeza Ritondo trazó una condición innegociable respecto a las autonomías distritales: en aquellos municipios donde el PRO ejerce el gobierno, la conducción del armado electoral quedará estrictamente bajo la responsabilidad de los intendentes locales. Esta postura busca salvaguardar los distritos propios frente a las pretensiones de los referentes territoriales libertarios.
A pesar de las diferencias operativas y la interferencia de disputas políticas de alcance nacional, las proyecciones electorales trazadas por las dirigencias de ambos espacios se mantienen optimistas. Estiman que, contando con las gestiones municipales consolidadas del PRO, la estructura territorial del radicalismo vinculado a Abad y la tracción nacional de La Libertad Avanza, la eventual coalición opositora estaría en condiciones de competir con posibilidades reales en al menos la mitad de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. En este contexto, la dirigencia confía en que la Casa Rosada actúe como la instancia final de ordenamiento para saldar las diferencias locales previas al cierre de listas. De todas maneras, aun no hay acuerdo alguno cerrado y, más allá de las declaraciones públicas, el PRO y LLA se siguen mirando con desconfianza.
El encuentro fue el tercero de una serie de reuniones que el partido lleva adelante en las distintas secciones electorales. La próxima convocatoria tendrá será para la Cuarta Sección.

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