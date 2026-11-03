El PRO bonaerense puso Segunda

El PRO se prepara para el 2027. En ese camino, esta vez le tocó a dirigentes y legisladores de la Segunda Sección bonaerense reunirse con la cúpula del partido. Cristian Ritondo, presidente del espacio en la provincia, Soledad Martínez, vicepresidente, y Mauricio Macri, encabezaron la reunión en la sede porteña del PRO

en medio de las especulaciones sobre posibles alianzas electorales para las elecciones del próximo año.

Ritondo expresó que «

Estamos construyendo una mirada de futuro en la previa a un año electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tiene un peso decisivo en la elección nacional. Ustedes tienen el territorio, la experiencia y la mirada para lo que viene“

, y convocó a

preservar la identidad del partido frente a las discusiones que atraviesan a la oposición provincial, mientras la conducción busca reagrupar a los dirigentes que tomaron caminos diferentes durante las últimas elecciones: «

Tenemos que estar juntos y defender nuestros valores de gestión y de transformación. No se convoca desde la confusión, sino desde la convicción que tenemos para la Provincia y para el país“