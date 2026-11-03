El PRO bonaerense puso Segunda

El PRO se prepara para el 2027. En ese camino, esta vez le tocó a dirigentes y legisladores de la Segunda Sección bonaerense reunirse con la cúpula del partido. Cristian Ritondo, presidente del espacio en la provincia, Soledad Martínez, vicepresidente, y Mauricio Macri, encabezaron la reunión en la sede porteña del PROen medio de las especulaciones sobre posibles alianzas electorales para las elecciones del próximo año. Estuvieron, entre otros, los intendentes Javier Martínez (Pergamino), Marcelo Matzkin (Zárate), Fernando Bouvier (Arrecifes), Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Jorge Etcheverry (Lobos), la diputada nacional Florencia De Sensi, además de otros legisladores provinciales y nacionales, concejales y referentes locales de la Segunda.