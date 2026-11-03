Bacheo y reparación de pavimento



Trabajos de bacheo se están realizando en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo a la información oficial, en Frondizi y Salta, Frondizi entre Gardel y Garmendia y Cnal. Pironio y Levalle. Dos de estas labores son para completar reparaciones realizadas por ABSA.

El tránsito permanece cerrado en estos sectores mientras se completan los trabajos.

Terminada la reparación de los baches, la cuadrilla continuará en otros sectores de la ciudad, como parte de un plan de mantenimiento y recuperación de la red vial urbana.