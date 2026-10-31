Guardia Urbana con nuevos chalecos reflectivos



La Guardia Urbana Municipal tiene nuevos chalecos reflectivos destinados al personal de inspección. La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Seguridad local, busca optimizar las condiciones de trabajo en la vía pública y unificar la imagen operativa del cuerpo.

Los nuevos dispositivos cuentan con una identificación exclusiva de la Guardia Urbana, un diseño orientado a potenciar la visibilidad de los agentes a mayor distancia. De este modo, las autoridades municipales prevén agilizar el reconocimiento del personal ante los requerimientos cotidianos de los vecinos y reforzar la presencia preventiva y disuasiva en los distintos sectores de la ciudad.

Hasta el momento, los agentes de la unidad operativa utilizaban elementos de protección que carecían de especificidad institucional. Con esta incorporación, el área logra una estética unificada para la intervención en el espacio público.