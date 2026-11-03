EEUU: Elección de medio término perfilando el 2028

Las urnas abren este martes en todo Estados Unidos en unas elecciones legislativas de medio término que funcionan como el primer gran examen para la segunda administración de Donald Trump. Con el control del Congreso en juego, la jornada renovará la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y más de un tercio del Senado, perfilando de manera directa los dos últimos años del mandato presidencial y proyectando las primeras fichas en el tablero de la sucesión para 2028.

Históricamente, los comicios de mitad de mandato representan una prueba de fuego para el partido que ocupa la Casa Blanca. Los agregadores de encuestas de medios estadounidenses como RealClearPolitics y cadenas internacionales muestran una contienda ajustada pero inclinada hacia la oposición. La desaprobación presidencial y la inquietud por el costo de vida sostienen el impulso del Partido Demócrata, que busca recuperar la mayoría en la Cámara Baja y frenar la agenda legislativa conservadora.

El Senado, en tanto, presenta una batalla estado por estado. Contiendas decisivas en Míchigan, Ohio, Texas y Carolina del Norte definirán si el Partido Republicano logra retener el dominio del Capitolio o si el poder legislativo queda dividido para la segunda mitad del período presidencial.





Contiendas clave y candidatos bajo la lupa

Entre las carreras con mayor atención internacional destaca el estado de Texas, donde la renovación senatorial cobró un giro inesperado tras las elecciones primarias. El fiscal general estatal Ken Paxton, respaldado por el ala dura del movimiento Make America Great Again, obtuvo la nominación oficial tras desplazar en la interna al senador veterano John Cornyn, marcando el pulso ideológico dentro del partido.En el Medio Oeste, Míchigan y Ohio se han consolidado como los termómetros del electorado industrial. En Míchigan, las facciones progresistas y moderadas libran un combate cuerpo a cuerpo por bancas estratégicas, mientras que en Ohio, el exsenador demócrata Sherrod Brown busca recuperar terreno frente a la representación republicana ligada al vicepresidente JD Vance.

Las disputas por las gobernaciones también acaparan el foco analítico. Estados clave como Georgia, Minnesota y Colorado definen liderazgos ejecutivos locales que resultarán determinantes para la logística electoral de la próxima cita presidencial.

Con la mira puesta en 2028

Aunque las boletas de esta jornada definen el equilibrio parlamentario, la atención política en Washington mira de reojo hacia las elecciones presidenciales de 2028. Varias figuras destacadas de ambos partidos han utilizado la campaña de estas midterms para consolidar su perfil nacional y medir su arrastre en la base electoral.

En las filas republicanas, el vicepresidente JD Vance se erige como la figura natural de continuidad, supeditado al resultado final que obtengan los candidatos respaldados por el Ejecutivo en estados disputados. Otros nombres del espacio conservador, como los gobernadores Ron DeSantis y Byron Donalds, junto a senadores como Marco Rubio, observan la jornada como una métrica de la cohesión del voto oficialista.

En el lado demócrata, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha desplegado una intensa gira nacional apoyando candidaturas estratégicas en estados del Sur y del Medio Oeste, lo que analistas leen como la preparación de una plataforma previa a las primarias. Junto a Newsom, figuras como el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, el senador Jon Ossoff y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez emergen en las proyecciones iniciales del partido opositor.

El recuento de votos comenzará tras el cierre de las urnas en la costa este y se prevé que la confirmación del control total del Congreso pueda extenderse durante varios días debido al estrecho margen en distritos definitivos y al procesado del voto por correo en varios estados.