Xi Jinpìng, Trump y Putin firmaron en Shenzhen una declaración de cuatro puntos sobre la ONU, el petróleo, la inmunidad de los gobernantes y el riesgo nuclear. Ucrania e Irán no aparecen. Europa miró la foto desde Berlín.

Por Redacción Extra Digital

Ni una línea sobre Ucrania, en guerra desde hace casi cinco años. Ni una sobre Irán. Así terminó el jueves 19 de noviembre en Shenzhen la primera cumbre de la historia entre los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia, al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Al salir, Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin firmaron lo que llamaron una “declaración de paz”: un preámbulo y cuatro párrafos sin compromisos jurídicamente vinculantes. Trump dijo que estaban “escribiendo la historia”. Xi pidió dejar atrás la “mentalidad de Guerra Fría”.

El documento abre con la reforma de las Naciones Unidas. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los tres se comprometen a impulsarla para que la organización responda mejor a los desafíos globales. No dicen cuál. La paradoja es evidente: tres de los cinco dueños del veto prometen reformar el organismo donde ese veto es la llave de todo. Sin una propuesta sobre la composición del Consejo, el párrafo funciona más como una declaración de propiedad que como un plan.

Después viene el punto más tangible para el resto del mundo. Las tres potencias acordaron aumentar la producción y la distribución de derivados del petróleo y afirmaron la importancia de flujos de energía estables. El contexto lo explica: desde el ataque estadounidense a Irán en febrero y el cierre del estrecho de Ormuz, el abastecimiento global está tensionado. El texto no fija metas, plazos ni responsables. Aun así, la noticia llega en un momento sensible para el interior bonaerense. En Nueve de Julio la cosecha de trigo está en marcha, y el gasoil es uno de los costos que más pesan en la campaña fina, junto con el flete hasta el puerto. Cualquier alivio en el precio internacional de los combustibles refinados se siente en el surtidor antes que en ningún otro lado.

El párrafo sobre la justicia internacional es el que más dice sobre el orden que viene. La declaración reclama respeto por la inmunidad de los funcionarios de gobierno y advierte que la Corte Penal Internacional y las “instituciones similares” no deben abusar de su jurisdicción. Ninguno de los tres firmantes es miembro de la Corte. Putin tiene en su contra una orden de detención desde marzo de 2023, Washington sancionó a la Corte por sus investigaciones sobre tropas estadounidenses y por la orden contra Benjamin Netanyahu, y Pekín rechaza las denuncias por Xinjiang. Trump lo presentó como una forma de “proteger la soberanía” frente a organizaciones globalistas. Sus críticos leen otra cosa: que las tres mayores potencias coinciden, sin matices, en que la justicia internacional debe detenerse en sus fronteras. Para la Argentina, que ratificó el Estatuto de Roma, el párrafo no es una abstracción.

El cierre del texto está dedicado al riesgo nuclear. Los tres reafirmaron que “una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse”, la misma fórmula que ya habían firmado en 2022 junto a Francia y el Reino Unido, y se comprometieron a dialogar sobre reducción de riesgos y no proliferación. No hubo límites a los arsenales, cronogramas ni inspecciones. Es poco frente a lo que está en juego: el último tratado que limitaba los arsenales de Rusia y Estados Unidos venció en febrero sin renovación, y entre ambos concentran cerca del 90% de las ojivas del mundo. China, que según estimaciones internacionales ronda las 600, sostiene que los otros dos deben reducir primero. Trump buscaba un acuerdo de desarme como broche de su mandato y se fue con una promesa de conversar.

Europa quedó afuera de la mesa y lo hizo saber. Mientras se firmaba la declaración, el canciller alemán Friedrich Merz, Emmanuel Macron y el primer ministro británico reunían en Berlín a unos treinta líderes de la coalición de voluntarios, con Volodímir Zelenski y el secretario general de la OTAN. Discutieron garantías de seguridad para después de un alto el fuego y cómo cubrir un déficit ucraniano de 70.000 millones de euros para 2027. “Manténganse en el equipo de Europa y en el equipo de Ucrania”, pidió Merz a Washington. Zelenski fue más directo: “Realmente no queremos que Shenzhen se convierta en un nuevo Yalta”. El canciller polaco Radosław Sikorski denunció una elevación innecesaria de Rusia al rango de superpotencia, y el primer ministro Donald Tusk cuestionó públicamente que Trump llamara “amigo” a Putin.

La cumbre tiene también sus defensores, y no son solo los firmantes. El propio Mark Rutte, al frente de la OTAN, consideró normal que se reúnan las potencias nucleares y descartó hablar de Yalta. Abrir un canal entre Washington, Pekín y Moscú en medio de dos guerras, dicen, es un avance en sí mismo. Con esa vara, el balance se ordena solo. Xi salió como anfitrión indispensable del mundo multipolar sin ceder nada. Putin se sentó como par entre las otras dos potencias y se llevó un párrafo que le sirve de escudo frente a la Corte. Trump consiguió la foto y una promesa de diálogo. Europa, que tiene la guerra en su frontera y pone buena parte de la plata para sostener a Ucrania, consiguió una contracumbre.En Shenzhen se firmó la paz entre tres países que no están en guerra entre sí. Las guerras de verdad se quedaron esperando afuera, igual que Europa.