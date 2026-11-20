El encuentro, que nació durante la pandemia como un circuito cooperativo entre ciudades de la región, se hará el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre. Todo lo recaudado en la noche central irá a La Casona, que necesita renovar su instalación eléctrica.

El fin de semana largo quet tiene variada actividad artística en 9 de Julio incluye el Festival Cría, un encuentro musical autogestivo que llega a su edición número 14. Sergio “Chivo” Di Mario, parte de la movida, estuvo invitado en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) y contó los orígenes y lo que va a ocurrir en La Casona.

C.R.I.A. es la sigla de Corredores Regionales de Intercambio Artístico. Di Mario explicó que la idea se inspira en las orquestas de tango y las agrupaciones folclóricas de la década de 1940, que funcionaban como cooperativas y no tenían estructuras de producción ni managers.

De la pandemia al circuito regional

El proyecto tomó forma durante la pandemia, cuando viajar lejos era complicado. “Empezamos a pensar en un circuito local y después en uno regional”, contó. Fueron sumándose músicos de Junín, Los Toldos, Carlos Casares, Pehuajó, Bragado, Chivilcoy, 25 de Mayo, Saladillo y, más tarde, Alberti. El primer encuentro se hizo en diciembre de 2021 en el museo de 9 de Julio. «El mecanismo es cooperativo. Una agrupación anfitriona invita a una o dos de una ciudad cercana y cubre su viático, su comida y, si hace falta, su alojamiento. Luego la agrupación invitada devuelve la gentileza con la misma metodología. Un criterio central es que haya artistas jóvenes y emergentes sobre el escenario, para que vean cómo se alimentan entre sí las propuestas y cómo se puede generar trabajo«, explicó el músico.

Para Di Mario, el arte ya no se piensa solo como entretenimiento o hobby. Hay una necesidad creciente de convertirlo en trabajo, con un formato cuidado en lo técnico, en la atención a quienes viajan y en la retribución a los músicos.

La sede central será La Casona, en Santa Fe 656, donde funcionaba la fábrica El Granjero. Es un espacio pensado como fábrica cultural, con talleres todos los días, actividades para niños y adolescentes y la propuesta de danza teatro y danza contemporánea de la profesora Verónica Paolucci, quien la dirige. El festival será a beneficio del lugar. La instalación eléctrica tiene muchos años y ya no está en condiciones, por lo que el recambio implica un gasto importante.

Tres momentos

El comienzo será hoy viernes a las 21 horas, en Food Boulevard. Allí se hará una muestra de estudiantes de música, instrumento y canto, alumnos de Di Mario en La Casona, con edades de 4 a 18 años. Será un cierre de año en un ámbito más parecido a un espectáculo. La entrada es gratuita. Di Mario destacó el trato “muy responsable” que ese espacio tiene con la actividad musical local. La noche será además el cumpleaños número 7 de su hijo menor, que prefirió festejarlo en un recital antes que en un pelotero. “Portación de ADN se llama eso”, bromeó.

Esa noche también tocará LVNFA, un trío de rock rioplatense de La Plata con temas propios. Sus integrantes llevan adelante un sindicato de músicos nacido en 193. Según relató Di Mario, unos tangueros históricos los convocaron para decirles que habían mantenido la personería gremial al día durante décadas y que un integrante fallecido había donado su casa, un edificio patrimonial de dos pisos, a la asociación. Los músicos salieron con la sede y el sindicato “en el bolsillo”.

Mañana sábado, desde las 15 horas, en La Casona, habrá espacios de intercambio abiertos y participativos, donde cualquier persona interesada podrá intervenir y contar experiencias. Participarán dos bandas con casi 30 años de recorrido, Reservado Gran Campeón y El Culebrón Timbal, que hablarán de circulación y de cómo sostener un proyecto artístico.



Di Mario, que integra El Culebrón desde el principio, contó que esa banda dio origen a una productora cultural comunitaria en Cuartel V, Moreno. Cuenta con una radio, un estudio de grabación, una sala de ensayo comunitaria, un espacio de streaming diario y una escuela primaria pública de gestión social, donde las familias participan en las decisiones sobre contenidos y orientaciones. Este año egresa la primera promoción de sexto año y, según dijo, ya está prácticamente aprobado que continúen la secundaria en el mismo lugar. El movimiento de cultura comunitaria tiene adhesión de 14 países. Reservado, por su parte, tiene el antecedente de Perro de Sulky y fue, según Di Mario, fundamental en el rock local. Y las 21 horas comenzará el festival propiamente dicho, con cantina y entrada a bono contribución para colaborar con el espacio.

Un apoyo provincial inédito

Di Mario destacó que esta edición cuenta, por primera vez, con el apoyo directo de Código Provincia, un programa del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una plataforma “al estilo Spotify” donde agrupaciones musicales de todos los géneros pueden registrarse, aparecer en una playlist, ganar difusión y quedar disponibles para ser contratadas. «Habitualmente«, explicó, «los municipios articulan ese programa con algún festival. Esta vez el apoyo llega directo a un festival autogestivo, con el aval del sindicato. Para nosotros es una conquista muy importante”, dijo. También agradeció el apoyo publicitario de la cooperativa eléctrica local. “Cuando uno empieza a removerse, se da cuenta de que hay voluntades”, concluyó.