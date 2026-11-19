

El software, desarrollado íntegramente por la Dirección de Sistemas con recursos locales, busca centralizar la gestión de maquinaria, conductores y combustible, y dar mayor transparencia a la administración

La Municipalidad de 9 de Julio presentó un sistema informático para controlar y auditar la totalidad de sus vehículos, maquinarias y consumos, una plataforma desarrollada por su propio personal técnico, sin recurrir a proveedores externos. La presentación tuvo lugar en una reunión de trabajo encabezada por la intendente, María José Gentile, a la que asistieron todas las secretarías del municipio junto al equipo de la Dirección de Sistemas, responsable de la herramienta.

El Sistema Integral de Gestión de Flota Institucional fue concebido, según informó el municipio, para responder a las necesidades específicas de la administración local. Su objetivo es reunir en un solo lugar la información sobre los recursos móviles del Estado municipal, los conductores y el gasto asociado.

El programa abarca cinco áreas de funcionamiento:

Gestión del parque automotor y del personal.

Control documental y seguridad vial.

Circuito integral de combustible.

Mantenimiento y control de gastos.

Tablero de control directivo y seguridad por áreas.

Con esta herramienta, el municipio busca optimizar el uso del combustible y el mantenimiento de los vehículos, además de reforzar la transparencia en la gestión pública. La administración sostiene que el sistema otorgará “trazabilidad, previsibilidad y control” sobre los recursos.

El desarrollo, indicaron desde el gobierno local, forma parte de un proceso de modernización y de búsqueda de autonomía tecnológica del Estado municipal. Que el software haya sido elaborado con recursos propios, a través de la Dirección de Sistemas, evita además la contratación de plataformas de terceros. Hasta el momento, el municipio no difundió detalles sobre la fecha de implementación completa del sistema ni sobre el ahorro que se espera obtener.