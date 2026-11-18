Piden al Ministerio de Infraestructura bonaerense documentos sobre obras hidráulicas y sobre el destino de $2,3 billones anunciados en agosto. La Provincia dice que responderá “a la brevedad”.

Dos productores agropecuarios de Carlos Casares presentaron un amparo contra el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense que tiene a su cargo Gabriel Katopodis. Quieren saber qué obras hidráulicas se planificaron, cuáles se hicieron y adónde fue el dinero anunciado para prevenir inundaciones. Los productores tienen campos en la zona y pidieron no revelar su identidad.

Un pedido sin respuesta

Todo empezó el 22 de julio, cuando presentaron un pedido de acceso a la información pública. Según su relato, el plazo para responder venció el 3 de septiembre sin que el organismo entregara documentación ni avisara de una prórroga. El 22 de octubre presentaron el amparo contra la Provincia y el ministerio. Según el escrito, la causa tramita en Trenque Lauquen. Los productores sostienen que no buscan que la Justicia evalúe si las obras son buenas o suficientes. Dicen que quieren que termine el “silencio estatal” y que se haga efectivo su derecho de acceso a la información pública.



El reclamo se apoya en el plan que el gobierno bonaerense presentó el 26 de agosto, con una inversión anunciada de más de $2,3 billones. Incluye obras hidráulicas, sistemas de control de lluvias y niveles de agua, y medidas ante posibles emergencias. Se lo conoce como Plan de Gestión del Riesgo Climático y apunta a mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

Los productores quieren saber cuánto de ese monto corresponde a obras hidráulicas. También preguntan si son partidas ya presupuestadas o financiamiento adicional, qué empresas fueron contratadas y cuánto se pagó. Además piden datos sobre licitaciones y contratos, certificados de obra y pagos realizados, estudios técnicos y el detalle de los trabajos pendientes.

El pedido cubre obras proyectadas, licitadas, adjudicadas, iniciadas, paralizadas o terminadas en la Cuenca del Río Salado, con foco en la subregión A3 y en Carlos Casares. Los productores citan un antecedente local. En la causa Calema contra la Municipalidad de Carlos Casares, la Justicia ordenó completar la información sobre obras de alcantarillado en la ruta de tierra 50. Fuentes del ministerio bonaerense dijeron que responderán el pedido “a la brevedad”.