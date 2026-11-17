Cinco intendentes encabezan una ofensiva legal para frenar la instalación de nuevos peajes sobre la Ruta Nacional 5, exigiendo que las casillas no comiencen a operar hasta tanto se finalice de manera íntegra el tramo de autovía entre Mercedes y Suipacha. La medida judicial pone sobre la mesa interrogantes urgentes acerca de la sostenibilidad financiera de las concesiones viales, el destino de la recaudación y la capacidad de amortiguar tarifazos encubiertos sobre las estaciones que ya se encuentran en funcionamiento.

La iniciativa nuclea a los intendentes Guillermo Britos de Chivilcoy, Jorge Gaute de Alberti, Juan Luis Mancini de Suipacha, Juan Ignacio Ustarroz de Mercedes y Daniel Stadnik de Carlos Casares. Los mandatarios locales advierten que resulta inadmisible exigir aportes a los usuarios a través del sistema de peaje cuando los frentes de obra críticos permanecen paralizados y los veinte kilómetros pendientes de la autovía continúan representando un riesgo crónico para la seguridad vial. Paralelamente, el reclamo se trasladó con al plano legislativo nacional, justo cuando el Congreso se encuentra a pocas horas de definir las partidas definitivas del presupuesto 2027.

Hoy martes 17 de noviembre está previsto el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Bertie Benegas Lynch, un paso previo indispensable de cara al tratamiento general del presupuesto proyectado para el próximo 25 de noviembre. En este escenario, las comunas y los movimientos ciudadanos agrupados bajo la consigna del «Plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí», iniciativa a cargo del Ingeniero Oscar Potetti, reclaman que los anuncios oficiales se traduzcan en partidas presupuestarias explícitas, cronogramas de ejecución transparentes y garantías de financiamiento para los aproximadamente veinte kilómetros indispensables que completen el tramo Mercedes-Suipacha y su travesía urbana.

La presión política también apunta a redefinir el alcance estructural del proyecto original. Diseñado conceptualmente bajo parámetros de otra época —que preveían autovía parcial hasta Bragado y esquemas de ruta inteligente hacia La Pampa—, el trazado actual enfrenta cuestionamientos severos por parte de intendentes, legisladores y usuarios ante el colapso operativo derivado del intenso tráfico pesado y el movimiento logístico vinculado al desarrollo hidrocarburífero y productivo regional. Con fechas claves en el Congreso y un mapa de alianzas políticas atravesado por la urgencia económica, la región exige respuestas concretas que superen las meras promesas de obras sobre una ruta nacional convertida en una arteria vital para la conectividad y la vida de miles de bonaerenses.