Bragado ajusta a la política: 12% menos de sueldo para los funcionarios municipales

La decisión alcanza al intendente Sergio Barenghi y a los 47 integrantes de la planta política del Ejecutivo. El recorte regirá durante noviembre y diciembre, en respuesta a una fuerte caída de los recursos provenientes de la coparticipación provincial. No descartan extenderlo a 2027.

Por Redacción Extra Digital

El intendente de Bragado, Sergio Barenghi, resolvió aplicar una reducción del 12% en los salarios de toda la planta política municipal durante noviembre y diciembre de 2026. La medida alcanza a los 47 funcionarios que integran el Departamento Ejecutivo, incluido el propio jefe comunal, y busca aliviar parcialmente las cuentas municipales frente a un escenario de fuerte retracción de los ingresos.

El anuncio se realizó el viernes 13 de noviembre, durante una reunión ampliada de gabinete, y establece una diferencia importante respecto de otros ajustes que suelen recaer sobre el funcionamiento del Estado: en este caso, el recorte se concentra exclusivamente en quienes ocupan cargos políticos. Los trabajadores municipales de planta permanente y los empleados contratados quedan fuera de la disposición.

Según las explicaciones brindadas desde el área económica del municipio, la decisión responde fundamentalmente a la caída de los recursos provenientes de la coparticipación provincial. Las proyecciones para noviembre anticipaban una disminución cercana a los 300 millones de pesos en comparación con octubre, una diferencia que obliga a revisar los gastos y las previsiones financieras de la administración local.

El secretario de Hacienda, Juan Manuel Barenghi, fue quien expuso el impacto de esa merma en las cuentas municipales. En ese contexto, el Departamento Ejecutivo optó por comenzar el ajuste dentro de su propia estructura política, con una reducción temporal de los haberes de sus funcionarios.La medida tendrá vigencia inicial durante dos meses, aunque desde el gobierno local dejaron abierta la posibilidad de prolongarla durante los primeros meses de 2027, dependiendo de cómo evolucionen los ingresos y las finanzas municipales.

Hay, sin embargo, un aspecto institucional que todavía requiere precisiones. Hasta el momento del anuncio no se había difundido públicamente el número del decreto municipal que instrumenta formalmente la reducción, por lo que resta conocer el texto administrativo que establece sus alcances y condiciones de aplicación. Más allá de su impacto económico concreto, la decisión de Barenghi introduce una señal política en un momento en que los municipios bonaerenses enfrentan crecientes dificultades para sostener sus presupuestos. La caída de la coparticipación, la pérdida de recursos y el aumento de las obligaciones de funcionamiento obligan a los intendentes a buscar alternativas para cerrar las cuentas.

En Bragado, por ahora, la respuesta fue que el ajuste comience por los funcionarios. Una decisión que también instala una discusión más amplia sobre cómo se distribuyen los costos de las dificultades económicas y qué responsabilidades deben asumir quienes conducen el Estado municipal. Porque cuando los recursos escasean, la discusión sobre dónde ajustar deja de ser exclusivamente contable y se convierte, inevitablemente, en una definición política.