El Bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas y sacamos algunas

para marcar temas que dejó la semana

Bolilla de aprobación

El Concejo Deliberante trató y aprobó por unanimidad -por partida doble- un Proyecto de ordenanza de Unión por la Patria, estableciendo la creación de la mesa local intersectorial de salud mental y consumos problemáticas del partido de 9 de Julio y otro Proyecto de ordenanza de La Libertad Avanza, ‘Programa de Salud Mental’. La iniciativa, que surgió de proyectos presentados por ambos bloques fue unificada durante el trabajo en comisión.

La normativa crea una mesa de trabajo estable para diseñar y coordinar políticas locales sobre salud mental y adicciones, uniendo a diversos actores sociales para dar respuestas integrales a los vecinos. El proyecto busca formalizar por ley una tarea que ya realizan el municipio, el Hospital Julio de Vedia, los centros de salud y otras entidades, asegurando que esta iniciativa continúe a largo plazo sin depender del gobierno de turno.

Bolilla de inconsistencias

Ha ganado espacio en los medios nacionales las inconsistencias patrimoniales de Sebastián Pareja, el armador político de Karina Milei. Cuentas no declaradas y la compra de un departamento en Puerto Madero a nombre de su madre jubilada y la cuenta bancaria que no declaró. Además del litigio económico con su ex esposa que lo acusa de violencia económica y psicológica. Él lo niega y entre los dos suman ocho expedientes judiciales cruzados. Uno de los pilares de la estructura de Pareja fue el control de oficinas regionales del PAMI y la ANSES, donde recibió denuncias y acusaciones sobre exigencias de un porcentaje del sueldo a los funcionarios que designaba. Hay sospechas, además, de la ‘guerra’ de servicios de inteligencia interviniendo en estos episodios.

Bolilla culminante

En la propuesta desarrollada a través del programa Puentes, trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires -ministerio de gobierno- la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y la Municipalidad de 9 de Julio se desarrolló la última clase de la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial, donde 27 alumnos realizaron la presentación de sus trabajos finales, culminando así el recorrido académico.

La diplomatura estuvo orientada a una formación de profesionales, emprendedores, empresarios, integrantes de PYMES, directivos y mandos medios abordando contenidos vinculados con la administración industrial, los procesos productivos, la organización en la producción, gestión de calidad, costos industriales y evaluación de proyectos productivos.

La cursada combinó instancias presenciales y virtuales.

Bolilla de calidad

El personal de Clínica Independencia SA participó de las Segundas Jornadas de Calidad y Seguridad del paciente realizadas el 6 de noviembre en el auditorio del Bicentenario de la UNNOBA, en Junín, encuentro organizado por el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente de Clínica ‘La Pequeña Familia’ y contó con el aval del Colegio de Médicos Distrito VI. La delegación nuevejuliense estuvo integrada por sectores de Farmacia, quirófano,, enfermería, enfermería de piso y de UTI y administración.

La jornada incluyó exposiciones sobre comunicación segura, abordaje de eventos adversos, gestión de medicación de alto riesgo y psicotrópicos y tópicos para disminuir el riesgo médico legal, a cargo de referentes nacionales en seguridad del paciente.

Bolilla de extensión

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios ‘Mariano Moreno’ Ltda. informó que los usuarios podrán abonar sus facturas con vencimiento durante noviembre hasta el lunes 16 inclusive sin que se apliquen recargos por mora.

Bolilla que recuerda

Entre enero y septiembre se registraron más de 150.132 transfusiones en la provincia de Buenos Aires, que programó más de 60 actividades para el lunes 9 de noviembre, en el marco del Día Nacional de las y los Donantes Voluntarios de Sangre que se celebró en conmemoración al mismo día de 1914, cuando el médico argentino Luis Agote logró la primera transfusión exitosa con anticoagulantes.

Las más de 150 mil transfusiones de hemo componentes -glóbulos rojos, plasma y plaquetas- se realizaron en todo el territorio bonaerense en los primeros nueve meses del año a un promedio de 550 por día, unas 23 por hora o una cada 3 minutos.

La acción recuerda la necesaria, importante y elogiable tarea que realiza en 9 de Julio el equipo de Hemoterapia del Hospital Zonal ‘Julio de Vedia’ en todo el distrito para ayudar a recomponer los bancos de sangre y el compromiso social de los donantes.

Bolilla de solidaridad

Desde ‘Ayuda Aborigen’ la familia Vadillo continúa con su misión de colaborar con las comunidades de Chaco y Misiones. El nuevo viaje que organizan tiene prevista su salida desde 9 de Julio el 20 de noviembre, regresando el 23 del mismo mes. Las donaciones se reciben hasta el 18 de noviembre en Avellaneda y Vedia de 9 a 12 hs. y de 17 a 20 hs. (ver: Oscar Vadillo, el heredero del compromiso solidario en semanarioextra.com.ar)

Bolilla de negación

El bloque del PRO presentó en la última sesión del HCD un proyecto de repudio a las declaraciones del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, contra la intendenta Gentile. Para su tratamiento sobre tablas se requerían dos tercios de los votos y contó con el apoyo del PRO, UCR y Fuerza Patria (10) y por la negativa La Libertad Avanza y Unión por la Patria (7) se impidió su inmediato tratamiento.

Bolilla de exigencia

En la misma sesión y desde el bloque de Fuerza Patria se exigió la colocación de juegos infantiles en el parque Colonia San Rafael de la localidad de El Provincial, adquiridos por aquella comunidad y que ya acumulan un año sin ocupar su lugar y destino para el que fueron comprados.

Bolilla ilegal

La Municipalidad de 9 de Julio informó que detectó maniobras vinculadas a la presunta venta irregular de lotes municipales por lo que alerta a la población y recuerda que los terrenos municipales no están a la venta ni pueden ser comercializados por particulares agregando que su adjudicación se realiza exclusivamente a través de los mecanismos oficiales establecidos.

El origen de este alerta es la de una denuncia particular que puso en marcha una investigación para esclarecer los hechos. Los que consideren haber sido damnificados deberán acercarse a la Comisaría para radicar la denuncia.

Bolilla de Humor

La madre le pide a su hijito que llame por celular al papa y avise que es hora de cenar. Al rato la mamá le pregunta:

–Hijo ¿Qué te dijo?

–Mamá, llamé tres veces y siempre contesta una mujer.

-Pues ya no le marques. Ya vas a ver cuando llegue a casa.

Cuando el padre aparece en la casa ella le da la paliza de su vida. Los vecinos se acercan para ver que está pasando. Ella gritaba como loca:

– ¡Idiota, bandido, desgraciado! ¡Yo sé que estabas con otra mujer! Ven hijo y dí frente a todos que te dijo esa mujer por teléfono:

– Ella decía: “Lo siento su saldo es insuficiente para realizar esta llamada”.