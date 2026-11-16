El Editorial del Lobo / Cincuenta y cinco semanas

A menos de una hora por la Ruta 5, el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, hizo el viernes una cuenta sencilla. La coparticipación que manda la Provincia viene en baja, en noviembre llegaron unos 300 millones de pesos menos que en octubre, y alguien tiene que pagar la diferencia. Decidió que empezaran a pagarla los que mandan. Durante noviembre y diciembre, él y los 47 funcionarios de su planta política van a cobrar un 12% menos. Los empleados de planta permanente y los contratados quedaron afuera. Falta conocer el decreto, y habrá que ver si el recorte se extiende a 2027, como dejaron abierto. El gesto, de todos modos, ya está hecho, y en política los gestos también cuentan.

A Nueve de Julio la Provincia le manda la misma coparticipación flaca. La respuesta fue otra. Mientras en Bragado se recorta el sueldo del gabinete, acá la Municipalidad salió a buscar la plata al bolsillo del vecino, con juicios de apremio por tasas atrasadas. Algunos llegaron con partidas que ni siquiera pertenecen al contribuyente intimado, como ya se contó en estas páginas. El apremio es una herramienta legal y nadie discute que un municipio cobre lo que se le debe. Lo que se discute es el orden. Una gestión que ajusta siempre afuera y nunca adentro le está diciendo al vecino quién paga la crisis. Las preguntas son sencillas, y las respuestas deberían estar en cualquier página oficial. ¿Cuántos funcionarios tiene la planta política de Nueve de Julio? ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto se ahorraría el municipio con un recorte como el de Bragado?

Un recorte de dos meses en los sueldos políticos no arregla las cuentas de nadie, y Barenghi lo sabe. Sirve para que el vecino que recibe la boleta sepa que del otro lado del mostrador alguien también se ajustó el cinturón. El problema es que en Nueve de Julio no está claro a quién reclamar ese gesto en nombre de un partido. Al PRO que gobierna el distrito desde 2015, fuera del despacho de la intendenta y de un bloque que escribe cartas abiertas, cuesta encontrarlo. En la Provincia quedó a la sombra de su alianza con los libertarios, y en la Nación hace rato que no marca la agenda. Un partido que se ve poco tiene pocas ocasiones de rendir cuentas, y una gestión sin partido corre el riesgo de no rendirlas a nadie.

Once años de gobierno deberían haber dejado algo más que una firma en la puerta de la Municipalidad. Deberían haber dejado una idea de cómo se reparte el esfuerzo cuando la plata no alcanza. En Bragado, con la misma caída de recursos, la idea fue que el ajuste empiece por los que firman los decretos. En Nueve de Julio empezó por los que reciben las intimaciones.

A la gestión de Gentile le quedan cincuenta y cinco semanas y cuatro días, y no van a ser tranquilas. En el medio esperan un descubierto bancario, caminos rurales destrozados, un Fondo Educativo que no termina de llegar a las escuelas y un Niño que los pronósticos ponen a la vuelta de la esquina, con su pico de lluvias entre fin de año y el verano. Nueve de Julio está inmerso en un desorden institucional, económico y ambiental nunca visto, y para ordenarlo hace falta una autoridad que empieza por el ejemplo. Bragado ya eligió por dónde empezar. Mi abuelo decía que la verdad siempre flota, como el corcho en el agua. Y encima el agua no duerme.

El Lobo