El Editorial del Lobo / Ochenta y siete centavos de acción

Julio Bordone, concejal de PRO y cuatro veces presidente de la Cámara de Comercio e Industria, pidió esta semana “menos palabras, más acción y menos confrontación”. Lo dijo en declaraciones extensas y cordiales, sin una cifra, sin una fecha y sin nombrar una sola obra con presupuesto asignado. Fue un pedido de menos palabras hecho con muchísimas palabras. Igual conviene tomarlo en serio, porque el concejal dijo varias cosas importantes sin darse cuenta.

Habló del tendido eléctrico entre 25 de Mayo y 9 de Julio como “un antes y un después” y sostuvo que la ciudad debe comenzar a prepararse para aprovecharlo, con planificación territorial y espacios para radicar empresas. Comenzar. Su partido gobierna Nueve de Julio desde el 10 de diciembre de 2015. Más de una década después, el oficialismo anuncia que hay que empezar a planificar. Si la energía llegara mañana, alguien tendría que mostrar el parque industrial loteado, la zonificación aprobada y el plan de servicios. El concejal no mencionó ninguno de los tres.

Reconoció también que los caminos rurales necesitan inversión, y tiene razón. La Ordenanza Fiscal 7330/2025 creó un Fondo de Inversión en maquinarias viales y mandó reglamentarlo. El Tribunal de Cuentas de la Provincia observó que esa reglamentación no se acreditó. Los productores pagan la tasa de red vial mientras el fondo que debía transformarla en máquinas sigue sin reglamento a la vista. Más acción, decía.

Después vino lo de la confrontación. Bordone separó el debate de ideas, al que considera legítimo, de la oposición que a su entender perjudica el desarrollo, y pidió que la discusión presupuestaria se ate a las necesidades de la comunidad. Conviene recordar qué pasó con la última rendición. El Tribunal de Cuentas observó seis capítulos de la Rendición 2025 y computó un déficit de más de 2.400 millones de pesos. El Concejo la desaprobó por Resolución 101/2026. Uno de esos capítulos es el Fondo Educativo. El municipio percibió 2.357 millones, la ley obliga a destinar al menos el 40 % a infraestructura escolar y el contador municipal informó 20 millones aplicados, ochenta y siete centavos de cada cien pesos. Por el ejercicio anterior, el Tribunal ya había multado a la intendenta con 900.000 pesos.

Son observaciones por falta de respaldo documental, sin imputación de faltantes ni de desvíos, y el municipio tiene derecho a responderlas ante el Tribunal. Pero controlar ese respaldo es una de las tareas centrales que la ley le encarga al Concejo. Llamar confrontación a ese control equivale a pedirle que deje de hacer su trabajo, y cuando lo pide un concejal del oficialismo, que en la misma ocasión elogió la gestión de la intendenta, el pedido tiene destinatario.

El cierre fue para la responsabilidad ciudadana: el casco, el celular al volante, los residuos, el respeto al peatón. Todo cierto y todo necesario. Llama la atención, de todos modos, que después de una década de gestión la lista de deberes pendientes recaiga sobre el vecino, y que el mensaje termine con la propuesta de convertir el quiosco de la Plaza Belgrano en un puesto de flores.

El concejal pidió menos palabras, y acepto el pedido. Propongo empezar por las del contador municipal, que en la Rendición 2025 fueron muy pocas: veinte millones para las escuelas de todo el distrito. El Tribunal de Cuentas avisó y el Concejo avisó. Como decía mi abuelo, el fútbol, como la vida, siempre te avisa antes.

El Lobo