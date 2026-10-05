El Editorial del Lobo / El perdón y la cuenta

El PRO gobierna Nueve de Julio desde 2015. La semana pasada, su jefe de bloque pidió un perdón político y describió caminos sin máquinas, sin recursos y sin mapa. Falta saber quién rinde cuentas de esos años. César García, presidente del bloque del PRO en el Concejo Deliberante, dijo que en Nueve de Julio hace falta “una suerte de perdón político” para mirar hacia adelante. Hablaba de las viejas peleas entre dirigentes que ahora necesitan juntarse, porque según admitió a ninguno le alcanza yendo solo. La frase merece salir de ese contexto chico. El perdón es una institución seria y tiene un orden. Primero se dice qué se hizo, después se pide, y recién entonces alguien decide si lo da.

El PRO gobierna este distrito desde diciembre de 2015. Dos mandatos de Mariano Barroso y lo que va del de María José Gentile suman casi once años. Con ese número en la mano conviene releer lo que el propio García contó en esa misma ocasión. Dijo que la maquinaria vial tiene un desgaste fuerte y que cada rotura se paga con una tasa que no alcanza. Dijo que la tasa vial de Nueve de Julio es de las más bajas de la región. Dijo que el Municipio trabaja ahora en un relevamiento de caminos, canales y alcantarillas, porque una alcantarilla puesta sin conocer el caudal termina reventando en otro lado. Y dijo que la Comisión Vial que se discute es “un cambio de sistema”.

Dicho por un opositor, eso sería una denuncia. Dicho por el jefe de la bancada oficialista es una confesión, y de las completas. Después de casi once años el gobierno municipal tiene las máquinas rotas, no tiene con qué arreglarlas y recién ahora está dibujando el mapa del agua que corre por su propio partido. El sistema que hay que cambiar es el que administraron ellos.

Cuando García buscó algo de qué enorgullecerse eligió el pavimento, esas calles que después de sesenta o setenta años recién ahora piden mantenimiento. Tiene razón, es una obra admirable. La hicieron otros, hace dos generaciones. Que el mejor ejemplo de gestión que encuentra el oficialismo tenga setenta años dice más que cualquier estadística.

También pidió menos queja y más propuesta. Ocurre que la queja mejor documentada de este pueblo no la firman los vecinos. El Tribunal de Cuentas de la Provincia observó la Rendición de Cuentas 2025 en seis capítulos, entre ellos la tasa de red vial y el fondo para maquinarias que una ordenanza mandó reglamentar. El patrón fue la falta de respaldo documental, sin imputación de faltante ni de delito, y así hay que decirlo. El Concejo Deliberante desaprobó esa rendición, y por el ejercicio anterior la intendenta recibió una multa de 900.000 pesos. Los expedientes no tienen estado de ánimo.

En estos años cambió el intendente, cambió buena parte del gabinete y cambió hasta el nombre de la alianza. Hubo un nombre que no cambió. Mauricio Vivani estaba en 2011 al lado de Barroso, cerrando una campaña en la que el PRO se presentaba como “la alternativa real”, dentro de un proyecto que había empezado en 2007 y apuntaba, decían, al mediano y largo plazo. El largo plazo llegó. En 2019 Vivani fue electo diputado provincial por la Cuarta Sección, y el espacio que ayudó a levantar lleva casi once años en el Palacio Municipal, primero con Barroso y ahora con Gentile. La continuidad no lo hace culpable de nada. Lo hace el responsable político de la década, el que puede explicar por qué la tasa no alcanza, por qué las máquinas se rompen y por qué los papeles no aparecen cuando el Tribunal los pide. Si estos años tienen un denominador común, tiene nombre y apellido, y al que prometió la alternativa le toca contar en qué quedó.

García llegó hace poco a la política y no carga con esa historia. Quizá por eso pudo decir en voz alta lo que sus mayores callan, y se le agradece. Pero el perdón político ya existe y tiene fecha. Se llama elección. Antes de darlo, en este pueblo el vecino acostumbra pedir la cuenta.